Лейла Фазлеева: во время празднования 80-летия Победы в Казани не планируют отключать связь

Она подчеркнула, что у организаторов «и полномочий нет на отключение»

Фото: Динар Фатыхов

Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева заявила, что во время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Казани не планируют отключать связь. Об этом она сообщила на брифинге в кабмине республики.



— Не планируется, — сказала Лейла Фазлеева в ответ на вопрос журналистов о том, ожидать ли подобных ограничений.

Она подчеркнула, что у организаторов празднования «и полномочий нет на отключение».

— А что касается тех сообщений, которые поступают по линии МЧС, безусловно, они имеют место. Сегодня мы тоже в этом режиме находимся, соблюдаем меры безопасности, — добавила вице-премьер Татарстана.

В Москве в дни праздников возможны ограничения доступа в интернет, предупредили недавно РСЧС. Это связано с обеспечением безопасности мероприятий, проходящих в городе.

Напомним, в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне казанцев ждет целый ряд новых праздничных мероприятий. Главной точкой станет площадь Тысячелетия. Подробнее о том, как пройдет празднование, — в материале «Реального времени».

Галия Гарифуллина