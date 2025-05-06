За 10 лет количество ветеранов Великой Отечественной войны в Татарстане сократилось почти в 9 раз

По состоянию на 5 мая в республике проживают 8 621 ветеран

Фото: Реальное время

За 10 лет количество ветеранов Великой Отечественной войны в Татарстане сократилось почти в девять раз. По состоянию на 5 мая в республике проживает 8 621 ветеран, включая тружеников тыла и жителей блокадного Ленинграда. В 2015-м их насчитывалось 76 839, сообщила на брифинге в кабмине РТ замминистра труда, занятости и социальной защиты Татарстана Наталья Бутаева.



В республике проживают 135 непосредственных участников войны. В их числе — 27 инвалидов (в 2015 их было 1 148), 80 участников боевых действий, в том числе ставших инвалидами (было 2 441) и 28 ветеранов, не входивших в состав действующей армии (было 805). Кроме того, в Татарстане насчитывается 7 116 тружеников тыла (было 67 866) и 1 211 вдов участников войны (было 4 116).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Число награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» за 10 лет сократилось с 239 до 73, а бывших несовершеннолетних узников — с 224 до 86, следует из презентации, продемонстрированной на брифинге.

Напомним, в Казани с 2006 года жилье получили 1 684 участника Великой Отечественной войны и члены их семей. «С гордостью сообщаю, что все ветераны и члены их семей, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий, обеспечены жильем», — сообщил и.о. начальника Управления жилищной политики Руслан Гильфанов.

Галия Гарифуллина