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Суд приостановил работу кафе «Учкудук» в Челнах из-за санитарных нарушений

13:00, 06.05.2025
Суд приостановил работу кафе «Учкудук» в Челнах из-за санитарных нарушений
Фото: предоставлено Управлением Роспотребнадзора по РТ

В Набережных Челнах суд приостановил деятельность кафе «Учкудук» на 40 суток. Это решение было принято после проверки, проведенной Набережночелнинским территориальным отделом Управления. Проверка выявила множество нарушений в организации питания. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Кафе работало без обязательного уведомления о начале деятельности, что является нарушением. В ходе инспекции были обнаружены серьезные проблемы, такие как:

  • неправильная организация технологических процессов;
  • отсутствие необходимых условий для приготовления пищи;
  • недостаток холодильного и технологического оборудования;
  • плохое санитарно-гигиеническое состояние помещений;
  • нарушение правил хранения сырья и готовой продукции;
  • работники не проходили медицинский осмотр;
  • использование просроченных продуктов без маркировки.

В результате проверки было снято с реализации 22 партии пищевой продукции весом 63 килограмма. На индивидуального предпринимателя Ю.К. Тошева составлены протоколы об административном правонарушении, а кафе опечатано.

Анастасия Фартыгина

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