Суд приостановил работу кафе «Учкудук» в Челнах из-за санитарных нарушений

В Набережных Челнах суд приостановил деятельность кафе «Учкудук» на 40 суток. Это решение было принято после проверки, проведенной Набережночелнинским территориальным отделом Управления. Проверка выявила множество нарушений в организации питания. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Кафе работало без обязательного уведомления о начале деятельности, что является нарушением. В ходе инспекции были обнаружены серьезные проблемы, такие как:

неправильная организация технологических процессов;

отсутствие необходимых условий для приготовления пищи;

недостаток холодильного и технологического оборудования;

плохое санитарно-гигиеническое состояние помещений;

нарушение правил хранения сырья и готовой продукции;

работники не проходили медицинский осмотр;

использование просроченных продуктов без маркировки.

В результате проверки было снято с реализации 22 партии пищевой продукции весом 63 килограмма. На индивидуального предпринимателя Ю.К. Тошева составлены протоколы об административном правонарушении, а кафе опечатано.

Анастасия Фартыгина