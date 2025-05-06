Суд приостановил работу кафе «Учкудук» в Челнах из-за санитарных нарушений
В Набережных Челнах суд приостановил деятельность кафе «Учкудук» на 40 суток. Это решение было принято после проверки, проведенной Набережночелнинским территориальным отделом Управления. Проверка выявила множество нарушений в организации питания. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Кафе работало без обязательного уведомления о начале деятельности, что является нарушением. В ходе инспекции были обнаружены серьезные проблемы, такие как:
- неправильная организация технологических процессов;
- отсутствие необходимых условий для приготовления пищи;
- недостаток холодильного и технологического оборудования;
- плохое санитарно-гигиеническое состояние помещений;
- нарушение правил хранения сырья и готовой продукции;
- работники не проходили медицинский осмотр;
- использование просроченных продуктов без маркировки.
В результате проверки было снято с реализации 22 партии пищевой продукции весом 63 килограмма. На индивидуального предпринимателя Ю.К. Тошева составлены протоколы об административном правонарушении, а кафе опечатано.
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