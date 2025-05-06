В Татарстане пройдет конкурс детской песни «Родники. Дети»

Фото: Реальное время

В Татарстане пройдет конкурса детской песни в рамках II Национального проекта Олега Газманова «Родники. Дети». Мероприятие состоится с 29 мая по 1 июня 2025 года в Казани. Соответствующее распоряжение Кабмина подписал премьер-министр Алексей Песошин.

Конкурс направлен на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также на поддержку творчески одаренных детей и авторов детской песни.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Для подготовки и проведения конкурса будет образован организационный комитет.

Напомним, что также в этом году Международный музыкальный фестиваль «Новая волна» пройдет в Казани. Конкурс состоится с 21 по 26 августа. Подробнее — в материале «Реального времени».

Анастасия Фартыгина