Роспотребнадзор опроверг слухи о запрете «солдатской каши» на акции «Бессмертный полк»
В СМИ и телеграм-каналах распространилась информация о том, что Роспотребнадзор якобы рекомендовал запретить «солдатскую кашу» во время акции «Бессмертный полк».
Также утверждалось, что планируется отмена мероприятий, таких как «Фронтовая поляна» и другие акции с полевыми кухнями, из-за опасений по поводу санитарных норм.
Однако эта информация не соответствует действительности. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что такие рекомендации не были даны. Ведомство направило официальный запрос в редакции, чтобы выяснить источники этих слухов.
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