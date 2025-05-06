Роспотребнадзор опроверг слухи о запрете «солдатской каши» на акции «Бессмертный полк»

Фото: Татьяна Демина

В СМИ и телеграм-каналах распространилась информация о том, что Роспотребнадзор якобы рекомендовал запретить «солдатскую кашу» во время акции «Бессмертный полк».

Также утверждалось, что планируется отмена мероприятий, таких как «Фронтовая поляна» и другие акции с полевыми кухнями, из-за опасений по поводу санитарных норм.

Однако эта информация не соответствует действительности. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что такие рекомендации не были даны. Ведомство направило официальный запрос в редакции, чтобы выяснить источники этих слухов.

Анастасия Фартыгина