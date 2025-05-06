Рамзан Кадыров просит у Путина о своей отставке
Глава Чечни Рамзан Кадыров просит освободить его от занимаемой должности. Об этом он рассказал в комментарии ИА «Чечня сегодня».
Кадыров прокомментировал журналистам слухи о своей возможной отставке и порассуждал о преемнике.
— Сам прошу, чтобы меня освободили от должности. У другого будут свои инициативы, свое видение. Надеюсь, что мою просьбу поддержат, — заявил Кадыров.
Ранее Кадыров назвал «малограмотным, опасным и абсурдным» уведомление муниципальных властей Андроповского округа Ставропольского края о недопустимости совершения намазов.
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