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Мерц не набрал достаточного числа голосов для избрания канцлером Германии

11:29, 06.05.2025
Мерц не набрал достаточного числа голосов для избрания канцлером Германии
Фото: Максим Платонов

Мерц не набрал достаточного числа голосов для избрания канцлером Германии в первом туре.

Лидер Союза 90/Зеленых Фридрих Мерц не смог получить абсолютное большинство голосов депутатов бундестага для избрания на пост канцлера Германии в первом туре голосования.

Фридрих Мерц решил отказаться от второго тура голосования на выборах канцлера ФРГ в Бундестаге во вторник, 6 мая. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Bild.

По правилам, могут быть проведены еще два тура голосования. В случае если кандидат на пост канцлера так и не будет избран, президент ФРГ сможет назначить кандидата, получившего наибольшее число голосов, либо распустить бундестаг и объявить о проведении новых выборов.

Напомним, что премьер немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер выступил за обсуждение вопроса о смягчении санкционного режима в отношении России. Он также допустил возможность начала диалога между российским президентом Владимиром Путиным и потенциальным будущим канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

Матвей Гавриков

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