Трамп запретил финансирование исследований вирусов, способных вызвать пандемии

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Президент США Дональд Трамп подписал указ, который запрещает федеральное финансирование исследований, связанных с созданием новых и опасных вирусов. Это решение принято на фоне опасений, что подобные исследования могли стать одной из причин пандемии COVID-19.

Во время подписания указа в Овальном кабинете Трамп уточнил: «Многие люди считают, что эти исследования стали одной из ключевых причин пандемии, поразившей нас в последнее десятилетие». Он подчеркнул, что новый указ даст мощные инструменты для контроля за финансированием таких исследований за границей, в частности в Китае и Иране.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

По словам представителей Белого дома, указ также направлен на снижение риска инцидентов в лабораториях, таких как исследование коронавирусов летучих мышей, проводившееся в Китае. Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший добавил, что страны, такие как Россия и Китай, активно занимаются разработкой биологического оружия с использованием современных технологий.

Китайская сторона отреагировала на указ Трампа, заявив, что считает неприемлемой политизацию проблемы возникновения коронавируса. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь призвал к научному подходу в выяснении причин появления COVID-19.

Анастасия Фартыгина