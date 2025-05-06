Бывший Дворец пионеров в Казани отреставрируют за 368 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

Историческое здание бывшего Дворца пионеров на улице Галактионова в Казани будет отреставрировано за 368 млн рублей. Проект финансируется из бюджета Татарстана и должен быть завершен к декабрю 2025 года. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Проект включает в себя комплексную реставрацию, включающую усиление конструкций, демонтаж, ремонт кровли, фасадные и электромонтажные работы, реставрацию и отделку, а также благоустройство прилегающей территории. Кроме того, планируется приобретение новой мебели, оборудования и инвентаря для учреждения.

Здание Дворца пионеров, построенное в 1956—1961 годах по проекту архитекторов Саначина и Солдатова и открытое 14 октября 1961 года, является объектом культурного наследия регионального значения. Казанский Дворец пионеров и школьников стал преемником пионерских клубов, действовавших в городе с 1920-х годов.

В Казани началась реставрация исторического здания — дома В.И. Щетинкина. Цель работ — сохранение этого объекта культурного наследия.

Рената Валеева