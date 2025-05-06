Курганская компания переименовала эчпочмаки со свининой после жалоб татарских покупателей

Фото: Динар Фатыхов

Курганское предприятие «Белые ручки» изменило название своих эчпочмаков со свининой после недовольства татарских покупателей. Об этом сообщили в РИА «Новости».

Пользователи сервиса «Яндекс Лавка» выразили недовольство, назвав такое название «издевательством над татарской кухней».

В ответ на критику компания переименовала продукт в «пирожок с начинкой из картофеля с мясом (свинина), 140 г». Представители предприятия принесли извинения покупателям за возникшую ситуацию.

Анастасия Фартыгина