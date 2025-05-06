Курганская компания переименовала эчпочмаки со свининой после жалоб татарских покупателей
Курганское предприятие «Белые ручки» изменило название своих эчпочмаков со свининой после недовольства татарских покупателей. Об этом сообщили в РИА «Новости».
Пользователи сервиса «Яндекс Лавка» выразили недовольство, назвав такое название «издевательством над татарской кухней».
В ответ на критику компания переименовала продукт в «пирожок с начинкой из картофеля с мясом (свинина), 140 г». Представители предприятия принесли извинения покупателям за возникшую ситуацию.
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