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В Татарстане откроется адаптационный центр для мигрантов

13:55, 06.05.2025
В Татарстане откроется адаптационный центр для мигрантов
Фото: Максим Платонов

В Татарстане, как и в других регионах России с высокой миграционной нагрузкой, начнет работу адаптационный центр для мигрантов. Об этом сообщил руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов. Пять таких центров откроются уже в ближайшие дни, включая один в Татарстане.

Баринов подчеркнул, что эти центры необходимы везде, где есть трудовые мигранты.

— Этой работой надо заниматься везде, где есть трудовые мигранты. Они же одинаковые везде, — уточнил он.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Специалисты в новых центрах будут оценивать, как мигранты воспринимают курсы адаптации и помогают ли они снизить напряжение в их среде. Это часть более широкой стратегии, направленной на улучшение миграционной политики в стране.

Кроме того, в конце апреля секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу сообщил, что в 2025 году будет рассмотрена обновленная концепция государственной миграционной политики, которая поможет бороться с незаконной миграцией и улучшить контроль за пребыванием иностранных граждан в России.

Напомним, что, по данным МВД Татарстана, в 2024 году иностранные граждане оформили около 1,7 тыс. разрешений на работу. Кроме того, за указанный период было оформлено 57 тыс. патентов, из которых действующими остаются 31,9 тысячи.

Анастасия Фартыгина

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