Тимур Тимерзянов: «Считаю татар одной из мощнейших спортивных автомобильных наций»

Большое интервью с одним из лучших гонщиков Татарстана

Тимуру Тимерзянову 31 год, и он, без сомнения, самый титулованный и талантливый татарстанский гонщик в ралли-кроссе прямо сейчас. Несмотря на разговоры о влиятельных родителях и помощи «извне», трехкратный чемпион Европы из сезона в сезон доказывает, что его успехи — результат постоянной работы. Корреспондент «Реального времени» прокатился с Тимерзяновым на карте, а затем обсудил с ним завершающийся сезон, перспективы Татарстана в мировом автоспорте, личную жизнь пилота, а также отношение его семьи к разговорам о привилегированном положении.

«Я бы хотел жить, как теннисист, но каждый выбирает свой спорт»

— Вы буквально накануне вернулись с очередного этапа гонок во Франции. Расскажите о своем графике и последних событиях в чемпионате ралли-кросса.

— Сейчас у нас довольно плотный график. В летний период, правда, было всего по одному соревнованию в месяц. Дело в том, что между стартами в Канаде и во Франции (этап в Канаде проходил с 3 по 5 августа, французский — с 30 августа по 2 сентября, — прим. ред.) был долгий перерыв, потому что наши машины плыли паромом с американского континента обратно в Европу. Сейчас же будет четыре этапа подряд с недельным перерывом. В ближайшие выходные — в Риге, потом неделя перерыва, и в Техас, после чего — Германия. Все очень плотно. Машина готовится на заводе в Германии и времени расслабиться особо и нет. Мы думаем сейчас о предстоящих тестах. Надо работать над развитием автомобиля. И уже думать о планах на следующий год.

— Расскажите, как продвигается сезон. Вы выступали в полуфинале?

— Да, у нас была хорошая возможность побороться за выход в финал во Франции. На стартовом повороте я допустил ошибку, а один из серьезнейших конкурентов, Себастьян Леб, выступал на домашней арене, и ему нужно было кровь из носу попадать в финал. И он воспользовался нашей заминкой. Первые два пилота стартовали довольно чисто, а остальная тройка пилотов попыталась побороться за выход в финал между собой. Себастьян воспользовался этим и проехал вперед. Мы же догнать уже не смогли. Обидно, может, нам не хватает немного до топовых команд по скорости и мощи. Но будем работать, хотя все это не так просто.

— Довольно жесткий график: Латвия — США — Германия. Кажется, проще было бы поставить Ригу и Германию рядом. Не утомляет такой график, с учетом того, что на старт приходится выходить после перелетов?

— Нет, особо не утомляет, потому что ты летишь заниматься любимым делом. Действительно, долгие перелеты, особенно на другой континент — это сложно. Но мы вылетаем в основном заранее, дня за три-четыре — для нормальной акклиматизации к часовому поясу, чтобы усталость не мешала соревноваться. Нужно следить за своим иммунитетом, чтобы не захворать на месте гонок. Но все равно бывает тяжело. Я вот после Канады приболел, и до сих пор есть какой-то озноб.

— Можете сравнить свою жизнь с жизнью теннисистов, которые тоже постоянно в разъездах по миру?

— Разве только в том, что у нас такой же допинг-контроль, как и у них. На самом деле, наша жизнь разнится во многом. Например, они могут проводить довольно много времени на теннисных кортах, тренироваться. У нас таких возможностей нет, мы занимаемся техническим видом спорта. Аренда трассы, технические расходы на автомобиль — все это сопряжено с большими расходами. В теннисе мастерство ты оттачиваешь, получаешь его в ходе долгих тренировок. У гонщиков же успех больше зависит от таланта и только потом от мастерства, которое приходит с опытом. Нам приходится тренироваться в разных видах спорта. Вот мы с вами сегодня катались на картинге, а это один из видов тренировок, к которым мы прибегаем ежедневно, потому что это дешевле. Иногда гоняемся и на кольцевых трассах. В общем, сложно сравнить с жизнью теннисистов, я даже и не знаю толком, как они живут. Знаю лишь, что они тренируются ежедневно, и я бы тоже не отказался тренироваться так же.

Мы думаем сейчас о предстоящих тестах. Надо работать над развитием автомобиля. И уже думать о планах на следующий год



«Допинг-контроль где-то даже жестче, чем у биатлонистов»

— Вы сказали, что у вас такой же допинг-контроль, как у теннисистов. А так ли нужен вообще допинг гонщику? Что он может стимулировать? Концентрацию?

— Если честно, допинг-контроль к нам полноценно пришел лишь 4 года назад. Мы получаем такие же допинг-требования, как биатлонисты или пловцы. Где-то, возможно, даже жестче. Не было такого, чтобы у нас были допуски к таблеткам или еще каким-то препаратам. Я этим не занимался и даже не знаю, какие это может дать преимущества. Но, естественно, существуют различные стимуляторы головного мозга. Возможно, это помогает ускорению реакции и обработки информации. Потому что были случаи, когда пилоты останавливались и не могли осознать, что происходит.

— Чем ваш новый гоночный автомобиль Hyundai отличается от предыдущих? Вы как-то говорили, что всегда мечтали на таком поездить.

— Во-первых, подготовкой. Здесь уже новая технология, машина разрабатывалась на заводе «Hyundai motor sport» для раллийной команды. Они же занимаются кольцевыми сериями, то есть ребята уже опытные. Ралли претерпели большие изменения в 2017 году, «выехали» другие машины, и те шасси, которые получили мы, было невозможно использовать в дальнейшем. Они приняли решение, что могут помочь поддержать ралли-кросс, собрали нам две машины. Естественно, поменяли мотор и трансмиссии, а остальная часть осталась раллийной. Новые технологии действительно дают преимущество и позволяют ехать быстрее.

— В прошлом сезоне вы выступали за команду «AG Тeam» и стали вместе с ней чемпионом. Весной перешли в финскую команду «GRX Taneco». Почему?

— «AG Team» все-таки больше ориентируется на Россию и внутренние старты. Команда отличная, выступает на высоком уровне, базируется в Казани и Тольятти. У них работают достаточно опытные и известные в автомобильном спорте молодые ребята. Команда новая, но у них нет задачи выступать на чемпионате Европы или мира. Так что у нас сразу была с ними договоренность на чемпионат России. Я до сих пор в составе «AG Team». Мы с ними друзья. А то, что я сейчас выступаю за финско-российскую команду (спонсоры у нас российские) — это была моя инициатива, а спонсоры поддержали.

— А как вам команда «TAIF Motorsport»?

— Это мои давние друзья. Тот же самый Тимур Шигабутдинов. Есть также команда «TAIF RallyTeam», где выступает Радик Шаймиев. Эта команда, которая выступает на мировом и европейском классическом ралли. Тимур выезжает с нами в классе «1600» и они на сегодняшний день — команда-лидер в чемпионате России в кольцевых сериях в топовом классе. Только не в общем, а в личном зачете. За них выступает Дмитрий Брагин — пилот, который был воспитан в Тольятти, но в последние годы его опыт и успехи в результатах позволяют ему выступать в «ТАИФе». Он лидер этой команды в российских соревнованиях. И зимой, и летом он всегда борется за высокие места. Зимой он финишировал вторым. Передача его опыта другим пилотам — как раз один из рецептов успеха всей команды.

Я считаю, что татары — одна из самых мощных спортивных автомобильных наций. Посмотрите, в «КАМАЗ-Мастер» тоже все наши выходцы. Мы продвигаем этот спорт, и республика любит его



«Татары — это одна из самых мощных спортивных автомобильных наций»

— Вы ежегодно участвуете в Кубке президента Татарстана, который проходит в конце августа. Это история больше о спорте или все-таки выступаете в качестве хедлайнера по личному приглашению Минниханова?

— Я довольно много пропустил — с 2008 по 2012 годы. В этот период по различным причинам не мог участвовать, приезжал в качестве зрителя. Мне нравится история этого Кубка. Даже если учесть, что он входит в состав Кубка России как этап, для меня это отдельное соревнование. Все-таки нужно уметь отдавать дань своей Родине в плане спорта. Мы постоянно ездим по миру, а здесь нас не видят и не слышат. А на Кубке болельщики могут подойти, взять автограф, просто понаблюдать. Да, это не такой простой этап, но я стараюсь на него приезжать как можно чаще. Последнюю пару лет мы стабильно выступаем на разной технике, чтобы и зрители могли посмотреть.

— Вы говорите, «дань Родине». Но вы уже довольно долго ездите по миру, ваша супруга живет в Лондоне. Можете сегодня назвать Татарстан своим домом?

— Я всегда считал Казань своей Родиной и никогда не планировал переезжать. Я рожден в Татарстане и живу большую часть своей жизни в Казани. Для меня это место, где я начинал. Я считаю, что в нас заложен автомобильный спорт. Потому что даже молодежь сегодня показывает высокие результаты в чемпионатах России и Европы. В последний раз во Франции наш татарин взял первое место в классе «1600». Я считаю, что татары — одна из самых мощных спортивных автомобильных наций. Посмотрите, в «КАМАЗ-Мастер» тоже все наши выходцы. Мы продвигаем этот спорт, и республика любит его.

— Вы, к слову, дружите с Рустамом Миннихановым?

— Мы спортсмены и знакомы давно, потому что мой отец с ним работал, и я был в дружеских отношениях с его сыном. Мы знакомы. Не так чтобы «на короткой ноге», конечно, но у нас есть общие занятия. Играем в хоккей вместе, выступаем на соревнованиях, встречаемся по каким-то семейным делам.

«Для нас было бы слишком большой нагрузкой тащить в Казань Formula 1»

— Что нужно сделать Казани, чтобы принять у себя международный этап по ралли-кроссу?

— Во-первых, нужна заинтересованность у самих организаторов. В принципе, у нас есть хорошая площадка на Высокой Горе. Тот же самый автодром «Kazan Ring» можно переоборудовать под трассу для ралли-кросса. По сути, основные вопросы — это логистика и привлечение зрителей. Последнее — даже основное, что потребуется на этапе, чтобы мы были довольны. Вот мы прошли этап во Франции, а он самый многочисленный — приезжает порядка 80 тысяч зрителей. Для нас это рекорды! Во Франции народ приходит, и это дорогого стоит.

— То есть планы провести этот этап уже есть?

— Планы есть, переговоры велись. Просто мы сейчас понимаем, что нужно сделать все так, чтобы мероприятие не прошло впустую. Работу здесь нужно проводить достаточно серьезную, ведь планы не строятся на один год. Если проводить чемпионат, то нужно заявляться как минимум на три года. Но здесь есть и вопрос политики — захотят ли организаторы поехать в Россию? Сейчас они поговаривают о том, что хотят приехать на трассу под Санкт-Петербургом. Был у них интерес приехать в Сочи, но там нет места, где можно положить грунт. А есть проект, чтобы провести в Казани, и это будет универсальная трасса.

— Как думаете, почему и Formula 1, и ралли делают упор на Сочи? Ведь Казань — спортивная столица России.

— Потому что в Сочи были вложены достаточно большие средства в автодром и трассу. А требования к этим компонентам у Formula достаточно серьезные. Наша же трасса под это не подходит, даже смысла не было заявляться. Нужна инфраструктура. Я думаю, для нас было бы слишком большой нагрузкой тащить в Казань Formula 1. Но зато мы привезли сюда Air Race, что тоже показательно. Это показывает, что Казань не стоит на месте и ищет другие площадки. Благодаря этому этапу как раз и нарисовалась идея организовать этап по ралли-кроссу.

Я думаю, для нас было бы слишком большой нагрузкой тащить в Казань Formula 1. Но зато мы привезли сюда Air Race, что тоже показательно. Это показывает, что Казань не стоит на месте и ищет другие площадки. Благодаря этому этапу как раз и нарисовалась идея организовать этап по ралли-кроссу



«Отец спокоен. Он знает, что его заслуг в моих победах нет»

— У вас довольно влиятельные родители, и, разумеется, это дает почву определенным разговорам, что вы просто сын «нужного человека» и попали в спорт только благодаря этому. Как вы относитесь таким разговорам?

— Естественно, какая-то связь с родителями будет проводиться всегда — что, мол, это они меня «сделали». Действительно, они меня сделали, ведь без их участия я бы просто не появился на свет. Они никогда мне ничего не запрещали при выборе спорта, а я занимался разными видами. Я благодарен отцу, что в 4 года он отдал меня на акробатику, и это воспитало во мне стремление. Тут заслуга и первых тренеров, которые тоже воспитывали во мне стремление побеждать. Возможно, да, мне было немного проще, потому что я знал, по какой стезе пойду. Потому что, когда я занимался картингом, уже понимал, что есть перспектива автомобильного спорта. Есть моменты, где меня поддержали в свое время и дали мне возможность выступать. Но сейчас я являюсь полностью коммерческим пилотом. Моя карьера зависит от личных достижений, результатов и спонсоров.

— А как ваш отец относится к подобным разговорам?

— Отец всегда спокойно относится, потому что он прекрасно понимает, что его заслуг в этих победах нет. Он бы ничего и сделать не смог, чтобы я победил. Я всегда презирал людей, которые стараются политически решить свои спортивные вопросы с судьями или еще с кем-то, оказывать давление. Я всегда был сторонником такой позиции: если ты не можешь победить, значит, ты проиграл. Нужно сначала заработать авторитет, а потом уже пытаться кому-то что-то предъявить или доказать. А отец знает, как все происходило и как я к этому шел.

— В России есть такие спортсмены — Борис и Павел Ротенберги. Первый играет в футбол, сейчас числится в «Локомотиве», другой даже выступал за юниорскую сборную по хоккею, правда, не набрал там ни одного очка. В отличие от вас, никаких результатов нет. Это дно для российского спорта?

— Разницы нет, они же не просятся в основную сборную, где показывали бы плохие результаты. Если человек занимает свою нишу в каком-то виде спорта, то пусть занимается. Скажем так, «без какого-то звена не было чего-то другого». Мы понимаем, что их каждое участие не просто так, возможно, этому сопутствует какое-то дополнительное финансирование или еще что-то. Но если это будет приносить положительный эффект всей команде, то почему бы и нет. Единственное, понятно, что если он плохо выступает, то всегда будет слабым звеном в команде и нужно это как-то восполнять. Понятно, что в российском спорте пока все тяжеловато, и зачастую ребята играют не по спортивным характеристикам, а по блату. Да, это есть, но будем надеяться, что рано или поздно наш спорт придет к тому, что всегда будет выступать сильнейший, отсюда и будет результат.

«Два высших образования помогают сегодня в бизнесе и спорте»

— Зачем вам были нужны два высших образования одновременно?

— Потому что время шло, и я понимал, что в дальнейшем времени на учебу не будет. Даже сейчас, пока жена за границей, попробовал учиться, но понял, что времени не хватает. Второе высшее не занимало много времени. Все шло параллельно. Да, тяжеловато, конечно, совмещать обучение на два высших с соревнованиями, и приходилось как-то с этим справляться. Не могу сказать, что я идеально обучен в двух образованиях.

— В голове что-то осталось?

— Что-то осталось в моей памяти. В основном в плане экономики. А в плане юриспруденции — не совсем. Все равно, когда ты учишься на заочном, уделяешь этому меньше времени. Соответственно, и знаний меньше остается.

— Я правильно понимаю, что, помимо гонок, у вас есть еще и бизнес? Помогает в ведении бизнеса ваше экономическое образование?

— Естественно, если я пилот на коммерческой основе, то какая-то доходная часть все-таки есть. Есть и параллельный бизнес, который помогает «поддерживать штаны». Но и в спорте я сам себе являюсь менеджером, сам веду свои финансовые дела и дела своего спортивного клуба. Здесь как раз мое образование и пригодилось.

В спорте я сам себе являюсь менеджером, сам веду свои финансовые дела и дела своего спортивного клуба. Здесь как раз мое образование и пригодилось



«С женой отложили медовый месяц из-за моих соревнований»

— Ровно год назад вы женились. Как получается совмещать семейную жизнь с разъездами, тем более что и супруга учится в Лондоне?

— Да, у нас 8 сентября был никах. Проучились мы с начала октября до мая месяца. Так что сложностей особо не возникало, мой график позволял мне быть как в Лондоне, так и в России или других местах. Не скажу, что я летал сильно больше — нет никакой разницы, летал бы я в Казань или в Лондон. Сильно мою жизнь это не изменило. Как был в разъездах, так и остался. Единственное, реже вижу своих родителей.

— Вы как-то говорили, что ищете себе спокойную девушку, потому что сами переменчивый и непостоянный. По прошествии года можете сказать, что нашли ту самую?

— Да, все отлично, я нашел ту, которую искал. Девушка очень адекватная. С пониманием, с головой. Знает, что я без автомобильного спорта фактически никуда, и поддерживает меня в этом. Мы даже отложили медовый месяц из-за трех соревнований подряд, которые у меня были. Она меня поняла, поддержала. Дает мне свободу и волю.

— Век спортсмена не такой долгий. Кем себя представляете по окончании карьеры? Примерным семьянином?

— Нет таких мыслей, чтобы остановиться на достигнутом. Спорт нужно продвигать и дальше, что-то оставлять после себя, открывать какую-то школу по воспитанию спортсменов. Это есть в программе, посмотрим, как все пойдет. Но пока у меня в планах дальнейшие выступления в автомобильном спорте.

— Вы любите хоккей и следите за «Ак Барсом». Какие впечатление от начала нового сезона?

— Я был на последней игре с минским «Динамо», и пока все выглядит достаточно сумбурно. Я думаю, что наш тренер пока пытается найти новые связки. Ребята бегают несколько хаотично. Первая игра вообще получилась разгромной. «Порвали, как котят», что называется. Посмотрим, как пойдет дальше. Все-таки основная задача — выступить хорошо в плей-офф.