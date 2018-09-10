Нияз Акбаров: «В дубль «Рубина» везут игроков из других городов, а свои воспитанники уходят»

Экс-руководитель клубной академии рассказал о своем видении того, что в ней происходит

На официальном сайте ФК «Урал» его профайл можно найти в разделе «Школа/Руководство», а его должность обозначена как начальник департамента детско-юношеского футбола. В списке боссов школы «Урал» бывший руководитель академии «Рубина» идет четвертым. Спортивная редакция «Реального времени» пообщалась с Ниязом Акбаровым, который был вынужден покинуть казанский клуб после возвращения в него тренерского штаба Курбана Бердыева.

«Команде Сорокина пришлось многое переделывать на базе клуба»

— Почему вы ушли из «Рубина»?

— Мне предложили уволиться по собственному желанию, не объясняя причин, по которым я должен это сделать.

— Как вы это восприняли?

— Если бы это произошло в каком-то другом футбольном клубе, я бы наверняка попытался выяснить, по какой причине работодатель хочет от меня избавиться. Но это произошло в «Рубине» после возвращения людей, которые долгое время руководили клубом, и у меня иллюзий по моей персоне не было — причины мне понятны. При этом я подчеркиваю, что никакого противостояния с нынешними руководителями «Рубина» ни в их последний приход, ни прежде у меня не было.

— Начав работу в «Урале», не взглянули ли вы на «Рубин» по-другому? Позиции противников и сторонников нынешнего главного тренера «красно-зеленых» казанским любителям футбола давно известны — первые считают Бердыева «выжигателем земли», вторые говорят о нем как о мессии. Подозреваю, истина где-то посредине.

—Люди, которые не были внутри «Рубина», могут говорить все что угодно, но они многого не видели и не знают. Когда в 2014 году в клуб пришла команда Валерия Сорокина, финансиста и управленца высочайшего уровня, который делает качественно все, за что берется, на базе «Рубина» было очень многое сделано по благоустройству, изменению инфраструктуры и, конечно же, спортивной и имиджевой составляющей клуба. И много еще чего было запланировано. Но, как всегда, мешает «но». При этом никто не сомневается в квалификации людей, которые работали до нас и будут после нас в «Рубине». Но специалисты и любители футбола оценивают работу клуба по результату сегодня, а не вчера.

«Когда в 2014 году в клуб пришла команда Валерия Сорокина, финансиста и управленца высочайшего уровня, который делает качественно все, за что берется, на базе «Рубина» было очень многое сделано по благоустройству, изменению инфраструктуры и, конечно же, спортивной и имиджевой составляющей клуба». Фото rubin-kazan.ru



— Следите ли вы сейчас за выступлениями юношеских команд «Рубина»?

— Конечно, ведь «Рубин» — мой родной клуб, а Казань — родной город. Более того, мне звонят родители юных футболистов из академии «Рубина» и сами ребята, чтобы посоветоваться, поделиться информацией или просто узнать, как у меня дела. Не думаю, что такое было бы возможно, если бы я в академии все разрушил и был «чужой».

— О вас были какие-то публикации в прессе?

— Нет, после моего ухода из «Рубина» вообще ничего не писали. Но земля полнится слухами и до меня доходит то, что говорят обо мне в Казани, в том числе и некоторые нынешние руководители. Но это только слухи, говорить о том, что есть правда, а что нет — только базар устраивать. С другой стороны, если в академии «Рубина» сейчас все так хорошо, возникает вопрос, почему оттуда в большом количестве бегут воспитанники, тренеры и другие специалисты.

— Факты в студию, пожалуйста.

— В медицинском штабе было 11 специалистов — врачей различных специализаций и фельдшеров. Сейчас осталось в два раза меньше, причем те, кто покинул «Рубин», ушли на повышение. Наверняка этому есть какое-то логическое объяснение, и если исходить из информации, которая есть в открытом доступе — это финансовая составляющая. Например, Лилия Сидоркина сейчас работает врачом-реабилитологом в главной команде «Уфы», Анастасия Марочкина — главный врач хоккейной академии «Ак Барс» имени Моисеева. Некоторые тренеры академии «Рубина» ушли на руководящие должности в футбольные академии других профессиональных клубов: Игорь Родькин — в «Уфе», Евгений Маловата — в курском «Авангарде». Один тренер недавно заключил договор с фарм-клубом ФК «Барселона», а еще один стал тренером и методистом большой частной футбольной школы, у которой филиалы не только в России, но и за рубежом. Я думаю, что если бы специалисты были низкой квалификации, их вряд ли бы взяли на такие высокие и ответственные должности. Значит, скорее всего, «что-то неладно в датском королевстве».

«В дубль «Рубина» везут игроков из других городов, а свои воспитанники уходят»

— Что ждет в ближайшее время академию «Рубина»?

— Думаю, не совсем корректно обсуждать и давать советы организации, в которой ты не работаешь. В «Рубине» есть свои руководители, они во всем разберутся и сделают, как считают нужным и как того требует современный футбол. Футболом нельзя заниматься от случая к случаю — либо ты им занимаешься постоянно, либо не занимаешься вообще. Академия не исключение, это сложный механизм, который требует ежеминутного вмешательства и контроля. Ее руководитель всегда должен находиться внутри, постоянно общаться с тренерами, сотрудниками, родителями, потому что всегда возникают какие-то вопросы, связанные с организацией процесса, и эти вопросы надо решать. Руководить академией, появляясь там периодически, для того, чтобы раздать указания и снова исчезнуть на неделю-две, непродуктивно.

«Футболом нельзя заниматься от случая к случаю — либо ты им занимаешься постоянно, либо не занимаешься вообще. Академия не исключение, это сложный механизм, который требует ежеминутного вмешательства и контроля». Фото rubinschool.ru



— Команды разных возрастов академии «Рубина» не без успеха выступают на всероссийских соревнованиях, регулярно попадая в тройки лучших. Почему же в главной команде нет своих футболистов, в то время как другие лидирующие клубы РПЛ регулярно ими пополняются?

— В мае 2014-го — я в тот год вернулся в академию «Рубина» — мы выпускали ребят 1996 года рождения. На «последнем звонке» стояли семь человек, из них местным, из Чистополя, был только Ярослав Малолетков, остальные шестеро — приезжие. Более того, приехали они из других регионов и даже стран. Тогда руководители поставили задачу, чтобы через 3 года 75 процентов молодежной команды состояло из воспитанников академии. Решая ее, мы объединили молодежку и «Рубин-2» под началом одного человека — Юрия Уткульбаева, и уже через полтора года дубль на 100 процентов состоял из наших воспитанников.

— Уткульбаев говорил, что тот сезон, когда одним тренерским штабом и полутора составами пришлось работать на две команды, получился для него и его коллег очень непростым. Но результат впечатлил: «молодежка» заняла 3-е место, а «Рубин-2» успешно выступал во второй лиге.

— Самое главное даже не то, что мы решили задачу за короткий срок и без каких-то титанических усилий, а то, что на этом фоне в академии «Рубина» стали появляться талантливые футболисты из других регионов, способные создать конкуренцию местным, к нам ехали, как в ведущие академии Москвы — «на повышение». Пошел процесс становления, взросления и роста профессионализма. То есть система начала работать. И сейчас молодежная команда «Рубина» состояла бы исключительно из воспитанников собственной академии, если бы по разным причинам ряд игроков не уехал. Когда казанский воспитанник Тимур Лобанов подписывает контракт с московским «Локомотивом», а на его место возвращают футболиста, отчисленного из академии «Рубина» по дисциплинарным моментам, возникают вопросы этического, профессионального и имиджевого характера. Дай бог, если этот футболист заиграет и попадет в главную команду, ведь оступиться может каждый, это дети, тем более — оторванные от родителей. А если не получится, то какой пример для остальных? И потом, я не думаю, что он талантливее казанца Лобанова.

И это не единичный случай: везут игроков из других регионов, в то время как воспитанники собственной системы такого же возраста покидают клуб и заключают профессиональные контракты. При всем уважении к другим городам, с трудом верится, что там могут вдруг появиться 19-летние футболисты, талант которых до этого никто не заметил. Может быть, у тренера «молодежки» дар разглядеть то, что другие не смогли — тогда снимаю шляпу.

— Предположу, что тренерский штаб молодежки «Рубина» считает, что в команде не должно быть «переростков» и хочет омолодить состав. В дубль активно привлекаются игроки 2001 года рождения, из-за чего на финал зоны «Приволжье» первенства России среди юношей этого возраста поехала команда, наполовину укомплектованная игроками 2002 года рождения. Это нормально?

— Какие «переростки»?! Ушли футболисты 1999 и 2000 годов рождения! И потом, играют же за дубль Губанов и Яковлев, а они 1999 года. Что касается ребят 2002 года рождения в команде 2001-го, то такая практика есть: «Краснодар», у которого 80 процентов ребят выпускного года играют за молодежную команду, в юношеских турнирах массово задействует игроков годом младше. Но, на мой взгляд, это не нужно делать искусственно. И если футболисты 2001 года рождения находятся в обойме дубля, но играют мало или не играют вообще, то я не вижу причин не отпускать их на игры по своему возрасту. И дело не в результате, просто ребята получат игровую практику. При этом уровень футбола в финалах юношеских первенств России вряд ли будет ниже, чем в молодежном, поскольку многие юноши команд-финалистов играют за «молодежки» своих клубов. А если тренер дубля опасается, что за время турнира отпущенные игроки в чем-то отстанут от тех, кто тренируется с дублем, то это уже вопрос доверия своим коллегам и качества работы всей структуры юношеского футбола в клубе.

«Какие «переростки»?! Ушли футболисты 1999 и 2000 годов рождения! И потом, играют же за дубль Губанов и Яковлев, а они 1999 года». Фото rubin-kazan.ru



— С какими чувствами вы уезжали из Казани в Екатеринбург?

— Понятно, что идеальный вариант — жить и работать в родном городе, получая удовлетворение и от любимого дела, и от того, что ты дома, рядом с родными и близкими. С другой стороны, все течет, все изменяется, и я уезжал из «Рубина» с пониманием, что за 3 года было сделано очень многое. Было полное доверие со стороны руководства, в работу академии никто не вмешивался, хотя все важные вопросы с руководителями, естественно, обсуждались. А самое главное, что все команды «Рубина» были узнаваемыми не только по футболкам, но и по стилю игры. Об этом мне говорят знакомые коллеги. Это был труд слаженной команды единомышленников.

— Почему «были»? Сейчас не так?

— Меня неприятно удивила игра команды 2001 года рождения в финале первенства России среди спортшкол в апреле. Да и выступая в зимнем первенстве Москвы, команды «Рубина» оставили грустное впечатление. В свое время «Рубин-1993» стал чемпионом, но вспомните, как та команда добралась до финала и сколько потом заиграло футболистов. Они с трудом вышли из группы, если не ошибаюсь, в четвертьфинале и в полуфинале ценой титанических усилий команда дотянула до пенальти, отбиваясь весь матч. Да, можно и так побеждать, если на выходе будут футболисты, которых мы передадим в основную команду. А если потом на выходе ноль, поверьте, никто и не вспомнит про ваше чемпионство.

— Еще не так давно академии «Рубина» и «Краснодара» было принято ставить в один ряд, считать сильнейшими футбольными школами из нестоличных. Но сейчас «Рубин» уступает «Краснодару» не только на футбольных полях, но и по количеству представителей в сборных России разных возрастов, и по числу своих воспитанников в «основе». Наглядное отражение разницы в подходе к работе клубной школы?

— Думаю, да. Начиная с 2014 года, разница в объеме финансирования академий «Рубина» и «Краснодара» — пропасть. Однако мы, как правило, обыгрывали команды «Краснодара» или играли на равных, причем следовали в игре своим принципам — контролировать мяч, а при его потере идти в давление, навязывая прессинг. А если и проигрывали, то, как правило, с небольшой разницей. Но система должна работать непрерывно, малейшие перерывы и сбои приводят к тому, что все надо начинать с нуля. И если из выпускников академии «Краснодара» сейчас штампуют «Краснодар-3», «Краснодар-2», а лучшие попадают в главную команду, то в «Рубине» все не так. Мы планировали, что к этому времени в нашей молодежной команде конкурентных футболистов должно быть в избытке и на выбор — как для основы, так и для наших республиканских соседей из Челнов и Нижнекамска. А получается так, что сейчас «Рубин» своих отпускает, берет игроков слабее со стороны, причем из регионов, которые мы даже не рассматривали в качестве доноров. Немного грустно.

«… а на тренировках родители с телефонами по полю бегали»

— Как обстоят дела с детско-юношеским футболом в «Урале»? Будет ли клуб как-то выстраивать работу с ДЮСШ «Урал», несмотря на то, что школа не в его ведении?

— Не в его ведении, однако ФК «Урал» экипирует команды и выделяет средства для их участия в российских соревнованиях. И работа с тренерами ДЮСШ ведется — в плане систематизации учебно-тренировочного процесса, общей методологии. К сожалению, в большинстве российских футбольных школ такого уровня эта работа поставлена, мягко говоря, не очень хорошо. Но я думаю, что направления той программы, которую мы с Евгением Маловатой разрабатывали в «Рубине» вместе с испанскими методистами и которая сейчас успешно реализуется в Курске, будут внедрены и в ДЮСШ «Урал».

«В перспективе академия охватит своей работой детишек всего региона — футбольные таланты на Урале всегда были, есть и будут, и можно будет задуматься о том, чтобы приглашать на работу высококвалифицированных специалистов, если не сможем справиться местными усилиями». Фото fc-ural.ru



Несколько лет назад в Екатеринбурге открылась Уральская футбольная академия с шикарной инфраструктурой — стадионом «СКБ Арена», где раньше «Урал» проводил домашние матчи, великолепным манежем и несколькими полями, но дети в ней до сегодняшнего дня по определенным обстоятельствам не занимались. 5 сентября в академию зачислены первые 24 человека — мальчики 15-летнего возраста, а с января здесь будут заниматься еще 100 ребят других возрастов, причем это будут самые лучшие ребята из Екатеринбурга, ближайших городов и населенных пунктов. Фактически это и будет полноценная академия ФК «Урал», а ДЮСШ останется в качестве филиала, в котором будут воспитываться юные футболисты до 12 лет, а также более старшие, которые смогут составить конкуренцию ребятам из академии.

— Полагаю, и вас пригласили в ФК «Урал» именно под этот проект.

— Эта тема обсуждалась давно, когда меня приглашали, говорили об общем развитии детско-юношеского футбола. Но сейчас уже подготовлены регламентирующие документы, намечены перспективы развития — какие конкретно, я пока говорить не буду, но намеченное планируется осуществить к 2020 году. Однако вопрос тренерских кадров стоит остро, в первую очередь занимаемся им. В перспективе академия охватит своей работой детишек всего региона — футбольные таланты на Урале всегда были, есть и будут, и можно будет задуматься о том, чтобы приглашать на работу высококвалифицированных специалистов, если не сможем справиться местными усилиями. Но специалисты, как и футболисты, должны быть самого высокого уровня.

—На какие качества, помимо квалификации, вы ориентируетесь, подбирая себе помощников и подчиненных для работы в ФК «Урал»?

— У меня сейчас нет ни помощников, ни подчиненных, приходится одному вести работу на всех фронтах. Но в специалистах, с кем предпочитаю работать, я ценю профессионализм, честность и порядочность. Задача — правильно организовать работу, совместно обсуждать непонятные моменты и двигаться вперед, а не выискивать недочеты в работе друг друга. Футбол — это творческая профессия, основанная на знаниях, а ошибки для того и нужны, чтобы их замечать, исправлять и продолжать развиваться.

Я уже говорил о том, что если мы заинтересованы в развитии детско-юношеского футбола, то должны идти по тому же пути, что и во взрослом профессиональном футболе. И если человек приходит работать на новое место, чтобы сделать то, чего до него не делалось, он должен приходить с командой единомышленников. Не с табором, конечно, но два-три человека, которые понимают вопрос и будут действовать сообща, охватывая разные направления, у него в команде должны быть. Есть и второй путь — на местах найти подходящих людей, но это требует времени, которого обычно катастрофически не хватает. Речь не о тренерах, а о методистах, задача которых — работать с тренерами, менять не только методику, но и их сознание, а это колоссальный труд. Когда пройдем этап становления, а это года три, в академии должны работать местные специалисты. Но не из-за того, что они местные, а из-за того, что разбираются в предмете и готовы развиваться, двигаться дальше, понимая футбол и ментальность, присущую детям региона.

Наша цель — не наследить, а оставить след, наша задача — чтобы в «Урале» появлялись местные воспитанники. Это снизит финансовую нагрузку на клуб — меньше денег будет уходить на покупку футболистов, и увеличит количество людей, вовлеченных в футбол, потому что у местных игроков появятся персональные болельщики. Поверьте, предпосылки к этому есть, и я верю, что все получится.

«Наша цель – не наследить, а оставить след, наша задача — чтобы в «Урале» появлялись местные воспитанники». Фото fc-ural.ru

— Признайтесь, тяжело на начальном этапе?

— Не просто тяжело, а очень тяжело. Встаю в 5 часов по Москве, с 6—6.30 уже начинаю работать, домой прихожу в 7—8 вечера. Но гораздо тяжелее такого рабочего графика — непонимание людей, то, что не все хотят меняться. У тех, кто воспринял новую информацию адекватно, за такой короткий срок уже видна хорошая динамика в развитии и детей, и команд, но есть такие, кто категорически не хочет ничего менять, хотя даже за небольшой отрезок времени было много методических занятий и частных бесед, обсуждений и разъяснений.

— Наверняка вы сталкивались с подобной ситуацией и в «Рубине», и в «КАМАЗе».

— Знаете, в Казани у меня был единичный случай, когда пришлось жестко сказать одному тренеру-ветерану, что если он не будет работать так, как требуется, то просто покинет школу и никакие его заслуги ему не помогут. Да и то вопрос стоял в том, чтобы сместить акцент в развитии ребят с силовой подготовки, «физики», на технико-тактическую. В Челнах мы потратили какое-то время на то, чтобы побороть скепсис тренеров со стажем: мол, мы 15 лет уже работаем, что ты, только что пришедший, можешь нам рассказать? Но тогда, в 2005 году, новые методики для тренеров были действительно новыми, а сейчас ведь все по-другому: тренеры владеют информацией, на семинары в Казань и другие города выезжали. А у них на занятиях родители по полю с телефонами бегали, и тренеры считают, что это нормально.