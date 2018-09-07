Волейболистки-велосипедистки, травмированные «барсы» и неожиданный Спиридонов

Обзор Instagram татарстанских звезд спорта за первую неделю сентября

Спортивный сезон в России пока находится в стадии разогрева. Хоккеисты только вкатываются, а волейболисты и баскетболисты даже не вступали в новый чемпионат. Более-менее «на ходу» лишь футболисты. Зато присутствие в социальных сетях самых ярких представителей татарстанского спорта отпусков не имеет, а порой и наоборот — аккаунты активизируются именно в этот «засушливый» период. Волейболистки-велосипедистки, болеющие за «Ак Барс», брак Коновалова и примерный семьянин Спиридонов — эти и другие новости из жизни спортсменов в обзоре соцсетей за неделю от «Реального времени».

Коновалов женился

Официальный аккаунт «Рубина» разместил свадебное фото нового голкипера казанцев Ивана Коновалова, успевшего дебютировать в официальных матчах и даже пару раз выручить в сложнейших ситуациях.

«Сегодня голкипер нашей команды Иван Коновалов и его избранница Лилия сыграли свадьбу! Поздравляем молодоженов и желаем им долгой и счастливой совместной жизни!»

Уж теперь-то Иван точно стал полноценной частью «рубиновой» команды.

Алексей Спиридонов и неделя семьи

А возвращенец Алексей Спиридонов, перешедший из «Енисея» обратно в казанский «Зенит», устроил в своем личном аккаунте «неделю семьи» и опубликовал целую серию постов с детьми и супругой Екатериной. Ну а самой трогательной, пожалуй, стала публикация, сделанная 1 сентября у одной из школ в центре Казани: в ней эпатажный волейболист предстает примерным отцом и мужем.

Роман Манухов и президент

Травмированный защитник «Ак Барса» Роман Манухов в нынешнем сезоне пока не играл и, судя по его фото в Instagram, где хоккеист стоит рядом с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, вернется на лед еще не скоро. Его левая рука — в фиксирующей подвязке, а стало быть, он еще даже не тренируется.

Вероятнее всего, фото было сделано в день, когда глава региона посетил базу «Ак Барса», чтобы сказать напутственные слова на сезон. Пожелаем скорейшего восстановления защитнику и мы!

Падакина заждались болельщики

Еще один хоккеист «Ак Барса» Павел Падакин пока тоже на льду в официальных играх сезона не появлялся, зато уже отметился любопытной историей с покупкой нового автомобиля супруге. Лишь в среду он выложил фото с церемонии представления команды за подписью «Как приятно чувствовать поддержку болельщиков — это Бесценно».

Волейболистки и казанские велоночи

Александра Пасынкова на этой неделе отметилась, пожалуй, самым забавным видеопостом, в котором новая доигровщица волейбольного «Динамо-Казань» «вышла в свет», а точнее, в темноту казанского вечера для совместной велопрогулки вместе с другими новичками команды Анастасией Бавыкиной и Еленой Новик. «Казань, ты прекрасна!» — лаконично подписала Александра свой пост.

Судя по всему, повеселились девушки на славу.

«Динамо-Казань» за «Ак Барс»

В том же составе девушки отправились на хоккей, а именно на третий домашний матч «барсов», который те проиграли «Витязю» (3:5). Пост с совместным фото перед TatNeft-Arena выложила на своей страничке в Instagram та же Анастасия Бавыкина.

«Ну просто ни дня без спорта… ни дня. Кто мне скажет, на кого похож этот персонаж?» — задалась вопросом Анастасия, имея в виду маскота-рефери, с которым спортсменки стоят в кадре.

@vcdinamokazan болеет за @hcakbars — подписано в конце.

Кажется, все три девушки, перебравшиеся в Казань нынешним летом, уже полностью влились в ритм казанской жизни и даже пристрастились к ее развлечениям.

Мэтью Андерсон в Малибу

Доигровщик казанского «Зенита» Мэттью Андерсон зря время не теряет. В начале недели, когда его команда трудилась на паркете, он выложил на своей страничке в Instagram милое фото, где стоит со своей девушкой среди калифорнийских пальм.

«Заглянули в Малибу на вечер, чтобы провести его с моей малышкой и ее друзьями! #победители».