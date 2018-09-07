Антигерой Кемппайнен, или 33 несчастья «Салавата Юлаева»

«Локомотив» переехал уфимских «куниц»

Третьей остановкой в выездном турне начала сезона для «Салавата Юлаева» стал Ярославль. Команда из этого города всегда опасна для уфимцев, поэтому легкой «прогулки по шпалам» ждать не приходилось. Впрочем, «Локомотив» сам озадачил двумя «сухими», диаметрально противоположными домашними матчами в дебюте 11-го сезона КХЛ. «Салават» же, с тех пор как за руль «зеленой машины» сел Николай Цулыгин, приятно удивляет характером. Но на этот раз уфимским батырам не удалось (2:4) остановить «Локомотив». Все подробности — в материале «Реального времени».

Летний «паровоз»



Подопечные Дмитрия Квартальнова в межсезонье набирали форму у себя дома, а затем выступили на двух турнирах: в Сочи на Sochi Hockey Open и в Риге на Кубке Латвийских железных дорог. Кроме того, ярославцы провели два товарищеских матча против «Северстали» — один в Череповце, второй на домашней арене.

На Черноморском побережье «железнодорожники» выиграли у действующего чемпиона «Ак Барса» — 4:2 и «Куньлуня» — 2:0, но уступили молодежной сборной России 2:3 и питерскому СКА — 1:3. Затем провели еще одну товарищескую встречу с «барсами», в которой проиграли 1:2.

В Риге «Локомотив» сыграл три ничьи — с местным «Динамо» (1:1), минским (2:2), а также шайбообильно с тем же «Ак Барсом» — 3:3. Победить удалось лишь швейцарский «Давос» — 5:3. В целом команда из Ярославля хорошо размялась в межсезонье. К матчу с Уфой она подошла с одной победой и одним поражением в начале «регулярки» КХЛ: 0:4 от «Авангарда» и 5:0 с «Сибирью».

К матчу с Уфой подопечные Дмитрия Квартальнова подошли с одной победой и одним поражением в начале «регулярки» КХЛ



Сильные места «Локо»

С чем мог столкнуться «Салават» при взятии третьей выездной крепости? Прежде всего это еще один чешский вратарь Александр Салак. Фурха в Череповце удалось более-менее «расшатать» под занавес поединка, и вот новая задачка.

Петри Контиоле наверняка лучше знать, как пробивать соотечественника Юху Метсолу, тем более что слабые места нынешнего «юлаевца» можно было найти, когда он был еще в «тигровой шкуре» хабаровчан. Канадец Брендон Козун, швед Стаффан Крунвалль и чех Якуб Накладал — вот иностранный легион, который мог бросить вызов Умарку и его трем североевропейским товарищам. Интересно было посмотреть и на дуэль российской молодежи в этом поединке.

Период «горячей воды»



Квартальнов сразу решил обмануть всех — ворота вышел защищать 20-летний Илья Коновалов, Салак остался в запасе.

Уфимцы начали активно и на 4-й минуте добились большинства. Прошло полминуты, как хозяева остались втроем — Даниил Апальков сыграл грубо против Метсолы и получил матч-штраф. Солидное численное преимущество уфимцы успели реализовать уже в формате «пять на четыре», Кемппайнен распечатал молодого голкипера после добивания — 1:0.

Интересно было посмотреть на дуэль российской молодежи в этом поединке



Однако тут же Йоонас отличился со знаком минус, грубо свалив на синей линии Накладала. Ему тоже дали удаление до конца матча. Чудеса продолжились, и «железнодорожники» пропустили контратаку, играя против четырех «юлаевцев». Кадейкин выдал идеальный пас на правую штангу Майорову — 2:0 и первая шайба уфимской команды в меньшинстве в этом сезоне.

Артем Ильенко за 6 минут до перерыва сокращает отставание, используя неразбериху в обороне гостей. Вскоре хозяева имели шанс сравнять счет — капитан уфимцев Григорий Панин получил 2 минуты, пресекая атаку «Локомотива». Но на этом события насыщенного первого периода закончились.

Беда одна не приходит



Начало второго периода неприятно удивило уфимских болельщиков — Андрей Кареев вышел вместо Метсолы. Видимо, Юха получил травму в том столкновении с Апальковым. Новый вратарь недолго оставался «сухим» — наброс Александра Елесина от синей линии стал для него неожиданностью — 2:2. Это уже и камбэком считать не стоит, если играет «Салават». В первые 10 минут второго периода ярославцы просто прижали Уфу к ее воротам. Завершился этот отрезок печально — Панин получил травму и отправился в раздевалку, а очередное удаление, на этот раз Умарка, использовал «обиженный» в первом периоде Накладал — 3:2.

На 35-й минуте уфимцы получили численное преимущество. Пришлось, за не имением Кемппайнена, ставить в бригаду большинства Основина — у Вячеслава получилось не очень. А вскоре и сами «бело-зеленые» придумали себе еще один сюрприз на ровном месте. Не желая выпускать игрока при вбрасывании, заработали штраф за затяжку времени — такое увидишь нечасто. К счастью, на перерыв «Салават» ушел, уступая всего одну шайбу.

Даже подобия штурма не смог организовать «Салават» в последние минуты поединка



Контрольный выстрел Кутузова



Первые 5 минут третьего периода прошли бестолково и очень быстро. Молодой Павел Шэн на 46-й минуте мог сравнять счет после ошибки не более взрослого Коновалова, но не попал в незащищенное место ворот. Цулыгин попробовал еще одно сочетание — в пару к Умарку и Хартикайнену выпустил Майорова. Получилось очень невнятно.

«Локомотив» выждал эту паузу, и на 49-й минуте Кутузов, некогда игравший за башкирскую команду, под острым углом забросил Карееву под мышку — 4:2. В меньшинстве сразу после этого отрезка Коновалов блистал в своих воротах, обезоружив уфимскую атаку. Даже подобия штурма не смог организовать «Салават» в последние минуты поединка. Черный день «бело-зеленых» выпал на первый осенний четверг. 8 сентября Уфе играть в Питере, СКА потирает руки.

Дмитрий Слезин, фото hclokomotiv.ru