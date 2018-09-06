«Ак Барс», #Айдапотерпим? Похоже, старт сезона будет традиционно слабым

Когда ждать возвращения чемпиона?

Когда перед стартом нового сезона Зинэтула Билялетдинов произносил загадочную фразу «потерпите, поддержите, а мы свое дело сделаем», кажется, никто не придал ей особого значения. А зря. Похоже, казанской команде в нынешнем сезоне потребуется немало времени, чтобы собраться заново в боеспособный коллектив. И 11 пропущенных шайб на старте — наглядное тому подтверждение. Слабое начало матчей, грустная посещаемость и вратарская линия, нуждающаяся в обновлении — все было бы совсем грустно, если бы не «новая» бригада большинства. Подробности поражения (3:5) «Ак Барса» в матче с «Витязем» — в материале «Реального времени».

Никто не ждал, что Белов ринется в атаку на Казань

Первый поединок в исполнении «Витязя» в Нижнекамске показал, что играть на выезде с позиции силы или в атакующий хоккей Валерий Белов в принципе не предполагает. Довольно вязкая, силовая игра его обновленной в межсезонье команды принесла ему первые 2 очка в новом чемпионате с помощью одной-единственной шайбы Швеца-Рогового. А уж с действующим чемпионом «Ак Барсом», который Белов когда-то тренировал, ждать от него иной тактики было глупо.

Перезагрузка «Витязя» началась, конечно же, с расставания с многолетним лидером и главной звездой команды 39-летним Максимом Афиногеновым, который по какой-то причине был приглашен в новое «Динамо» (видимо, страсть к бывшим звездам у «бело-голубых» в крови). В Подмосковье решили: «Ломать, так все разом» и перелопатили половину состава. Вместо устаревшей модели «Т-800» Афиногенова в Подольск вызвали более молодую и современную версию терминатора — лучшего нападающего петербургского «Динамо» прошлого сезона Александра Шевченко, который за 71 игру в ВХЛ набрал ровно столько же очков (из которых 34 — заброшенные шайбы).

Перебралась в Подольск в межсезонье и целая группа хоккеистов, выводивших «Северсталь» в плей-офф прошлого сезона и бившихся там почти на равных со СКА. Это защитники Николай Стасенко и Александр Евсеенков, а также пара нападающих Евгений Монс и Павел Чернов. Ну а зарубежный легион во главе с голкипером Ортио Йони из Швеции разбавил прежде чересчур «отечественную» команду Белова. Кстати, Йони пока свои ворота держит в сухости. Нижнекамский «Нефтехимик», по крайней мере, его распечатать так и не смог. А для нынешнего сезона это показатель.

Зарубежный легион во главе с голкипером Ортио Йони из Швеции разбавил прежде чересчур «отечественную» команду Белова



Педана дождались

На утренней раскатке почему-то в сетках неиграющего состава тренировался Никита Лямкин, зато в красном тренировочном джерси на лед вышел Андрей Педан, которого болельщики «Ак Барса» в официальных матчах пока не видели. Андрею предстояло выйти в паре с еще одним «переселенцем» во второе звено — Полом Постмой, который в своей второй игре продемонстрировал, что понемногу вкатывается в новый для себя российский хоккей с большой площадкой. Так что его «повышение» из третьего звена во второе не то чтобы угадывалось, но выглядело логичным.

Антон Ландер, Джастин Азеведо и Иржи Секач, воссоединившиеся в предыдущей игре, составили первое легионерское звено, а вот Федор Малыхин спустился в четвертое к Владиславу Каре и Клинкхаммеру. Пока что «Ак Барс» в новом сезоне так и не предстал перед болельщиками в более-менее внятном виде. Игру со СКА даже вспоминать не хочется, после матча с минским «Динамо» ясности больше не стало, хотя бы потому, что это не тот соперник, по игре с которым стоит делать выводы. Обилие сумбурных действий и недостаток толковых атакующих комбинаций вкупе с выпадающими вторым и третьим звеньями не дают повода полагать, что казанцы хотя бы близки к своей игре.

Судья-киноман и сюрприз от Билла для Белова

Невразумительная игра ли, плохой ли старт или не самый «афишный» соперник тому виной, но трибуны арены в среду вечером заполнены едва ли наполовину. Однако главной причиной видится все же высокая цена на билеты, которая в постчемпионский сезон еще немного приподнялась.

— У нас отличная поддержка. Если сегодня было чуть меньше болельщиков, то ничего страшного в этом нет. В Казани на играх точно нет ощущения, что ты на тренировке. Все равно слышно болельщиков при любом их количестве, — проявил дипломатичность после игры Педан.

— Странновато, конечно, что на чемпиона ходят так мало. Но и болельщиков понять можно. Нам даже немножко стыдно за нашу игру, — был самокритичен Станислав Галиев.

«В Казани на играх точно нет ощущения, что ты на тренировке. Все равно слышно болельщиков при любом их количестве», — проявил дипломатичность после игры Педан



За первые 5 минут «Витязь» показал, что вовсе и не думает отсиживаться в своей «крепости». Момент за моментом создавало звено Семина. В одном из них даже забросили, но судья посмотрел «кино» и гол отменил. После этого гости засели в своей зоне и планомерно пресекали любые попытки сотворить хорошую атаку.

А на исходе 5-й минуты гости наконец подготовили что-то похожее на позиционное нападение и оказали давление на ворота «барсов» — и тут же Шарыченкову пришлось доставать шайбу из сетки. Вратарь присел на щитки, когда Александр Семин просто протащил игровой снаряд по борту из-за ворот, выдал передачу в правый круг на Чернова, а тот без подготовки сразу же его отправил в ворота «Ак Барса». Голкипер, конечно, жаловался, что его блокировали, и тренерский штаб казанцев даже заставил рефери посмотреть вторую часть фильма, но тщетно — 0:1.

Уже в первой ответной атаке после пропущенной шайбы Кара, не увидев поддержки в зоне соперника, постарался по-футбольному самому себе прокинуть шайбу над клюшкой защитника и оббежать его сбоку, а когда шайба приземлилась, попробовал добить ее в ворота Йони. Казалось, что хозяева разозлились и теперь будут выдавать подобные номера постоянно, но вышло ровно наоборот — атака «барсов» представляла собой сонное царство. И вскоре «витязи» еще раз пробили Шарыченкова — на этот раз после быстрой комбинации Марек Гривик расстреливал ворота уже в упор. Тут для вратаря просто без шансов — 0:2.

Вот тогда-то казанцы наконец и проснулись. Да, пришлось даже отбиваться почти полторы минуты в формате 5 на 3, когда наступило время славы для Шарыченкова. Он вытащил два почти стопроцентных момента и еще несколько раз четко забирал шайбу в ловушку.

Вскоре Роман Абросимов официально оформил свое возвращение в команду, «прошив» вратаря шикарным броском в девятку над его плечом и размочив счет — 1:2. Ну а когда казанцы получили свое большинство, на льду появилось любопытная бригада большинства. Когда еще Федор Малыхин мог бы ассистировать Владимиру Ткачеву? Федор вышел вместе с Зариповым и составил компанию Ткачеву и Галиеву. Нет, такое сочетание уже выходило в бригаде большинства в нынешнем сезоне, но так остро и слаженно оно выглядело впервые.

Шарыченков вытащил два почти стопроцентных момента и еще несколько раз четко забирал шайбу в ловушку



— Нас уже на предсезонных сборах начали наигрывать, — признался корреспонденту «Реального времени» Малыхин. — Что я могу сказать? Шикарные партнеры. Стараемся приносить пользу команде.

— Сегодня наша бригада, наверное, нормально сыграла, две из трех попыток реализовали, надо продолжать работать, — говорил другой «винтик» этого звена Галиев.

Вот и «Витязь», похоже, к такому сюрпризу от Билялетдинова был не готов. ТКак и голкипер «Витязя», решивший, что Малыхин из-за ворот побежит в левый от него угол, а Федор выдал передачу на Ткачева в правый круг, и тот забрасывал уже в абсолютно пустой угол.

«Ак Барс», ты ли это?

Все та же бригада большинства сработала на экваторе игры. Головков сел отдыхать за подножку, и тут же на льду вновь появилось второе звено, разбавленное Малыхиным. Собственно, он на этот раз и стал автором гола (а ассистентом — Галиев). Вот только одной работающей и мощной бригады оказалось маловато.

— Мы только после 0:2 вспомнили, что надо играть в хоккей, завелись, разозлились, но пропустили в большинстве, — делился Станислав Галиев.

После этого игра, наконец, стала по-настоящему «вкусной» и кружевной. «Барсы» разыгрались так, что и смотреть было приятно, и время полетело быстро. Казанцы подолгу держали шайбу, отыгрывались в одно касание и прокидывали ее о борт. Вот только до голов не доходило. «Витязь» играть давал и сам играл, пару-тройку раз проверив Шарыченкова. Вратарь вроде бы и отбил несколько сложных бросков, но какой-то уверенности в его действиях не чувствовалось. Несколько раз он не фиксировал снаряд ловушкой, и тот как-то нелепо отлетал от нее прямо перед вратарем, и ему приходилось самому же пластаться на льду при добивании Семина или Чернова.

Если команда дома пропускает 4 шайбы от «Витязя», то это большой повод поразмышлять, а тот ли это «Ак Барс», который мы провожали с чемпионского льда в апреле



Под «раздевалку» самая опасная атакующая тройка в составе «витязей» свой шедевр все-таки сотворила. Это Алексей Макеев принял шайбу у левого борта и, увидев набегающих партнеров, отправил ее в сторону ворот, а Александр Семин «по-вашингтонски» подставил клюшку плашмя и в касание переправил шайбу аккуратно в «домик» Шарыченкову — 1:3. Кажется, казанцам срочно нужен новый страж ворот. Причем уже достаточно давно. И если в третьей пропущенной шайбе голкипера винить бессмысленно, то четвертая, залетевшая ему от синей линии понизу в уголок, точно на его совести.

Да и чего пенять на вратарей? Ведь если команда дома пропускает четыре шайбы от «Витязя» (пропущенную после снятия вратаря не берем в расчет), то это большой повод поразмышлять, а тот ли это «Ак Барс», который мы провожали с чемпионского льда в апреле? Чего-чего, а 11 шайб за первые три матча казанцы себе обычно не позволяли.

— Дело не только во вратарях, дело в команде, в нас самих. Нельзя всю ответственность на вратарей складывать. Я думаю, что все складывается из маленьких кусочков, отрезков, ошибок. И настрой опять же… — размышлял Галиев в беседе с журналистами.

«Как говорит один авторитетный человек, самое главное — закончить хорошо»

Гости в матче совсем не тушевались, нагло лезли на ворота, вопреки всем ожиданиям о тотально оборонительной игре Белова. Его «Витязь» в этом поединке не только быстро ходил с шайбой, но и много бросал. К концу второго периода, к примеру, гости бросали в створ в полтора раза чаще — 12:18! Что произошло с обычно предельно строгой командой Билла, которая если и позволяла кому такие вольности, то точно не таким «записным фаворитам», как подмосковный коллектив.

Одним из немногих светлых пятен этого не самого вразумительного матча стал все тот же Федор Малыхин, который в этот день успевал везде — и за воротами побороться, и в углах, и передачи раздать вразрез, и назад вернуться.

— Я соглашусь, что это скорее мы позволили сопернику повести в счете, — размышлял лучший игрок матча в составе «барсов». — Мы должны были выигрывать. Надо делать правильные выводы, играть с первых секунд и до последних, а не как сегодня.

Правда, когда казанцы вновь получили численное преимущество, на льду появилось другое «экспериментальное» большинство. Клинкхаммер выскочил вместе с Азеведо, Секачем и Ландером. Уже через минуту вышла малыхинская (в этом матче именно его) бригада. Ни тем, ни другим забросить не удалось. Не удалось сравнять и всей команде в оставшееся время. Уже в пустые, оставленные Шарыченковым ворота «Витязь» отправил и пятый гол. На льду в это время находились Постма с Педаном, для которых это уже «-2» только за этот матч. Не самое лихое начало дня новичков.

Одним из немногих светлых пятен этого не самого вразумительного матча стал все тот же Федор Малыхин



— Как оценишь старт сезона? Все-таки два поражения в трех играх, — спросили у Малыхина.

— Как говорит один авторитетный человек, «самое главное — закончить хорошо», — браво отрапортовал нападающий.

— Сегодня отвратительно сыграли первый период. Даже не знаю почему, где-то не успевали за соперником, где-то не выкладывались, — размышлял Данис Зарипов в раздевалке после игры. — Потом, сказалась реализация моментов — играли в большинстве, могли забрасывать еще. Но не смогли. Сгоряча не хочется говорить что-то плохое. Главное, нам в команде разобраться. Посмотрим, что нужно менять.

Что ж, «Ак Барс» нередко стартовал не лучшим образом, но в последующем дела постепенно выправлял. Сколько нужно будет «потерпеть» на этот раз, сезон покажет.