Кириенко начал визит в Казань с посещения строящегося собора Казанской иконы Божией матери

С посещения стройки начался сегодня день первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, прибывшего в Казань для участия в Казанском форуме по межкультурному диалогу.

Вместе с президентом РТ Рустамом Миннихановым и Государственным Советником РТ, специальным посланником ЮНЕСКО по межкультурному диалогу, председателем попечительского совета республиканского фонда «Возрождение» Минтимером Шаймиевым он познакомился с ходом работ по воссозданию собора Казанской иконы Божией матери.

В программу сегодняшнего дня также входит визит в Болгар и на остров-град Свияжск для осмотра памятников всемирного наследия ЮНЕСКО, куда Сергей Кириенко вылетит также в сопровождении Рустама Минниханова и Минтимера Шаймиева, передает корреспондент «Реального времени».

Накануне бывший генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова прибыла в Казань для участия в Казанском форуме по межкультурному диалогу.