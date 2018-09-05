«Северсталь» — «Салават Юлаев»: не успеть за 60 минут

Они вновь выиграли в овертайме — это уже становится башкирской «фишкой»

После волевой победы на старте 11-го сезона Континентальной хоккейной лиги в Москве (над «Динамо» — 3:2 в овертайме) уфимский «Салават Юлаев» пожаловал в Череповец к «Северстали». Интересно, что и «сталевары» в дебютном матче с тем же счетом (и также проигрывая), но в основное время одолели гостей из «Сибири», получив те же 2 очка по новой системе. В очной встрече Уфы и Череповца, таким образом, можно было ожидать упорной борьбы. Как все сложилось на самом деле — в репортаже «Реального времени».

Предсезонка «сталеваров»

Подготовительный период прошел для «Северстали», как и для «Салавата Юлаева», в Финляндии — но в Паюлахти, где часто бегают мировые биатлонисты. «Выстрелить» там удалось дважды, но, как говорится, на тоненького — победы над «Сибирью» по буллитам — 3:2 и местной «СейПой» — тоже 3:2, но в основное время. В отличие от «юлаевцев», победить челябинских «трактористов» череповчанам на финском «курорте» не удалось — 0:3.

После товарищеского матча с ярославским «Локомотивом», в котором «металлурги» проиграли 3:5, был традиционный предсезонный турнир памяти Пучкова в Санкт-Петербурге. На нем удалось победить лишь южный «Сочи» — 4:2, а «Йокериту», «Авангарду» и «Куньлуню» подопечные Александра Гулявцева уступили.

В первом матче официального уже сезона «Северсталь» дома принимала «Сибирь» и проигрывала уже на первой минуте. Но нашла в себе силы одержать победу в основное время с любимым своим счетом 3:2. Как и в «Салавате», голевые действия замечены за новичками — Картером Эштоном и Иваном Захарчуком.

Состав команды из Череповца пополнил вратарь Доминик Фурх



Личные счеты

Состав команды из Череповца пополнил вратарь Доминик Фурх. Чешский голкипер мог стать загвоздкой для «юлаевцев», которые больше 50 минут искали ключи к воротам ветерана Еременко в Москве. Кроме того, этот сезон в свитерах «сталеваров» начинают экс-уфимские защитники Денис Куляш и Артур Кулда, которые не совсем с легким сердцем покинули «Салават». Кроме них Иван Лекомцев, Константин Корнеев и Юрий Трубачев в свое время защищали цвета башкирского клуба.

В последние 2 года «Северсталь» нашла противоядие для атак «куниц» и «душит» их три последних очных поединка: два овертаймовых успеха в Череповце — 3:2 и победа в Уфе — 2:0. Как говорится, к бабке не ходи, ставь на тотал меньше 5 или «рискуй» с большим процентом вероятности угадать счет 3:2.

Уфимская «карусель»

По сравнению с прошлым матчем с «Динамо» Николай Цулыгин произвел лишь одну перестановку — Солодухина в четвертом звене заменил Майоров.



Немного креатива в начале поединка — планшетка для Трубачева за 500 матчей в КХЛ и гимн России на баяне от мужичка в русской кепке. Череповец был готов дать бой уфимской команде. Куляш уже на 15-й секунде перестарался — прижал Умарка к борту и сам же отправился в раздевалку, получив травму. И еще один защитник перемудрил: на 4-й минуте капитан уфимцев Григорий Панин потерял шайбу в углу, пасуя на Хартикайнена, и она попала прямо на клюшку Эштона, который расстрелял Метсолу — 1:0.

Кугрышев в стремительной атаке забивает за новый клуб дебютную шайбу



Почти тут же уфимцы расчертили красивую комбинацию своим четвертым звеном, и с передачи Майорова Кадейкин оформил свою первую шайбу за «бело-зеленых» — 1:1. Воодушевленный возвращением в основу Майоров на 8-й минуте бильярдным броском делает счет 2:1 в пользу гостей, оставляя в дураках голкипера Фурха. А на 13-й минуте уже Кугрышев в стремительной атаке забивает за новый клуб дебютную шайбу, попав в тот же левый угол ворот чешского Доминика, но не Гашека — 3:1 в пользу СЮ.

Финско-уфимские «подарки»



Отстояв свои ворота в начале второго периода в меньшинстве, уфимцы сделали шикарный подарок «желто-черным» в полных составах. Точнее, доселе надежный Метсола не совладал с набросом Сергея Монахова, пропустив шайбу между щитков — 2:3. После игра пошла на встречных курсах, что очень радовало публику. На 12-й минуте периода зрители воодушевились еще больше — Метсола отбил шайбу перед собой, и Вовченко добил ее в ворота — 3:3.

Еще больше разогрели болельщиков Кемппайнен и Рыбин в концовке периода, затеяв боксерский поединок в рамках хоккейного. Судьи отправили их остыть в штрафной бокс. А «Салават» продолжал транжирить большинство — «мы забьем, сколько хотим?». Период проигран 0:2 из-за подобной щедрости.

Мастера овертаймов



Начало третьего периода прошло в давлении гостей на ворота Фурха. Однако шайба побывала в уфимской сетке: контратака привела к голу юбиляра Трубачева в правую «девятку» после слаломного прохода Гераськина — 3:4.

Вскоре Гераськин и уфимцам сделал презент, выбросив шайбу за пределы площадки. Впрочем, и это большинство прошло «мимо кассы». Отчаянно штурмуя ворота «Северстали» всю 20-минутку, уфимцы загнали себя в угол, из которого выбрались-таки за 27 секунд до конца третьего периода. Выстрел Бурдасова принес второй уфимский овертайм — 4:4.

И за 4 секунды до выхода проштрафившегося Кемппайнен и Умарк просто разорвали «стальную» оборону

В начале дополнительного времени Арзамасцев ударил по рукам Вовченко и оставил «Салават» в меньшинстве. Но не отыграв и минуты в численном большинстве, «сталевары» сами нарушили правила — тот же Вовченко попал клюшкой в лицо Жаркову.

И за 4 секунды до выхода проштрафившегося Умарк и Кемппайнен просто разорвали «стальную» оборону, последний посылал шайбу уже в пустые ворота — 5:4, второй овертайм за уфимцами. Теперь «куниц» ждет выезд в Ярославль, в гости к «Локомотиву», уничтожившему вчера «Сибирь» — 5:0.