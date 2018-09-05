«Северсталь» — «Салават Юлаев»: не успеть за 60 минут
Они вновь выиграли в овертайме — это уже становится башкирской «фишкой»
После волевой победы на старте 11-го сезона Континентальной хоккейной лиги в Москве (над «Динамо» — 3:2 в овертайме) уфимский «Салават Юлаев» пожаловал в Череповец к «Северстали». Интересно, что и «сталевары» в дебютном матче с тем же счетом (и также проигрывая), но в основное время одолели гостей из «Сибири», получив те же 2 очка по новой системе. В очной встрече Уфы и Череповца, таким образом, можно было ожидать упорной борьбы. Как все сложилось на самом деле — в репортаже «Реального времени».
Предсезонка «сталеваров»
Подготовительный период прошел для «Северстали», как и для «Салавата Юлаева», в Финляндии — но в Паюлахти, где часто бегают мировые биатлонисты. «Выстрелить» там удалось дважды, но, как говорится, на тоненького — победы над «Сибирью» по буллитам — 3:2 и местной «СейПой» — тоже 3:2, но в основное время. В отличие от «юлаевцев», победить челябинских «трактористов» череповчанам на финском «курорте» не удалось — 0:3.
После товарищеского матча с ярославским «Локомотивом», в котором «металлурги» проиграли 3:5, был традиционный предсезонный турнир памяти Пучкова в Санкт-Петербурге. На нем удалось победить лишь южный «Сочи» — 4:2, а «Йокериту», «Авангарду» и «Куньлуню» подопечные Александра Гулявцева уступили.
В первом матче официального уже сезона «Северсталь» дома принимала «Сибирь» и проигрывала уже на первой минуте. Но нашла в себе силы одержать победу в основное время с любимым своим счетом 3:2. Как и в «Салавате», голевые действия замечены за новичками — Картером Эштоном и Иваном Захарчуком.
Личные счеты
Состав команды из Череповца пополнил вратарь Доминик Фурх. Чешский голкипер мог стать загвоздкой для «юлаевцев», которые больше 50 минут искали ключи к воротам ветерана Еременко в Москве. Кроме того, этот сезон в свитерах «сталеваров» начинают экс-уфимские защитники Денис Куляш и Артур Кулда, которые не совсем с легким сердцем покинули «Салават». Кроме них Иван Лекомцев, Константин Корнеев и Юрий Трубачев в свое время защищали цвета башкирского клуба.
В последние 2 года «Северсталь» нашла противоядие для атак «куниц» и «душит» их три последних очных поединка: два овертаймовых успеха в Череповце — 3:2 и победа в Уфе — 2:0. Как говорится, к бабке не ходи, ставь на тотал меньше 5 или «рискуй» с большим процентом вероятности угадать счет 3:2.
Уфимская «карусель»
По сравнению с прошлым матчем с «Динамо» Николай Цулыгин произвел лишь одну перестановку — Солодухина в четвертом звене заменил Майоров.
Немного креатива в начале поединка — планшетка для Трубачева за 500 матчей в КХЛ и гимн России на баяне от мужичка в русской кепке. Череповец был готов дать бой уфимской команде. Куляш уже на 15-й секунде перестарался — прижал Умарка к борту и сам же отправился в раздевалку, получив травму. И еще один защитник перемудрил: на 4-й минуте капитан уфимцев Григорий Панин потерял шайбу в углу, пасуя на Хартикайнена, и она попала прямо на клюшку Эштона, который расстрелял Метсолу — 1:0.
Почти тут же уфимцы расчертили красивую комбинацию своим четвертым звеном, и с передачи Майорова Кадейкин оформил свою первую шайбу за «бело-зеленых» — 1:1. Воодушевленный возвращением в основу Майоров на 8-й минуте бильярдным броском делает счет 2:1 в пользу гостей, оставляя в дураках голкипера Фурха. А на 13-й минуте уже Кугрышев в стремительной атаке забивает за новый клуб дебютную шайбу, попав в тот же левый угол ворот чешского Доминика, но не Гашека — 3:1 в пользу СЮ.
Финско-уфимские «подарки»
Отстояв свои ворота в начале второго периода в меньшинстве, уфимцы сделали шикарный подарок «желто-черным» в полных составах. Точнее, доселе надежный Метсола не совладал с набросом Сергея Монахова, пропустив шайбу между щитков — 2:3. После игра пошла на встречных курсах, что очень радовало публику. На 12-й минуте периода зрители воодушевились еще больше — Метсола отбил шайбу перед собой, и Вовченко добил ее в ворота — 3:3.
Еще больше разогрели болельщиков Кемппайнен и Рыбин в концовке периода, затеяв боксерский поединок в рамках хоккейного. Судьи отправили их остыть в штрафной бокс. А «Салават» продолжал транжирить большинство — «мы забьем, сколько хотим?». Период проигран 0:2 из-за подобной щедрости.
Мастера овертаймов
Начало третьего периода прошло в давлении гостей на ворота Фурха. Однако шайба побывала в уфимской сетке: контратака привела к голу юбиляра Трубачева в правую «девятку» после слаломного прохода Гераськина — 3:4.
Вскоре Гераськин и уфимцам сделал презент, выбросив шайбу за пределы площадки. Впрочем, и это большинство прошло «мимо кассы». Отчаянно штурмуя ворота «Северстали» всю 20-минутку, уфимцы загнали себя в угол, из которого выбрались-таки за 27 секунд до конца третьего периода. Выстрел Бурдасова принес второй уфимский овертайм — 4:4.
В начале дополнительного времени Арзамасцев ударил по рукам Вовченко и оставил «Салават» в меньшинстве. Но не отыграв и минуты в численном большинстве, «сталевары» сами нарушили правила — тот же Вовченко попал клюшкой в лицо Жаркову.
И за 4 секунды до выхода проштрафившегося Умарк и Кемппайнен просто разорвали «стальную» оборону, последний посылал шайбу уже в пустые ворота — 5:4, второй овертайм за уфимцами. Теперь «куниц» ждет выезд в Ярославль, в гости к «Локомотиву», уничтожившему вчера «Сибирь» — 5:0.
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