«Салават Юлаев» — интриган: уфимцы победили в первом овертайме сезона

«Куницы» бились до конца

11-й сезон КХЛ обещает открыть новый этап в истории башкирского хоккея — «Салават Юлаев» возглавил молодой доморощенный тренер Николай Цулыгин. Как протекает подобный эксперимент в футболе, можно наблюдать на примере ФК «Уфа». «Инкубаторская» команда Сергея Томарова уже понюхала пороху в Европе, везения и старания хватило на три этапа. Хоккейный эксперимент в лице «СЮ» тоже начинается совсем неплохо (правда, у «юлаевцев» несколько большие возможности и другая политика). Но предсезонка, которую уфимцы провели уверенно, завоевав два трофея и порадовав содержанием игры, еще не повод утверждать, что команда готова к долгому и сложному пути к Кубку Гагарина. Первой серьезной проверкой будет стартовый вояж на Запад, первой остановкой в нем стал матч в Москве с «Динамо». Подробности победы (3:2) «куниц» — в материале «Реального времени».

Победное «юлаевское» межсезонье



«Салават Юлаев» подошел к личной встрече с «Динамо», имея две победы в двух турнирах межсезонья. Более того, уфимцы в нынешний подготовительный летний период в основное время не проигрывали вовсе, имея при этом достаточный опыт овертаймов и буллитных серий.

Сначала новая команда молодого тренера сыграла товарищеский матч на сборах в Финляндии, в котором победила всухую челябинский «Трактор» — 4:0. Затем в гостях у «Трактора» Цулыгин и компания выиграли Кубок губернатора Челябинской области. И если бы не фарт «Магнитки» в первом матче турнира, когда Уфа сама проиграла матч, доведя дело до овертайма, этот турнир можно было бы считать пройденным на одном победном дыхании. При этом тренерскому штабу уфимцев удался эксперимент по смешиванию звеньев и игре полумолодежным составом. «Салават», уступив «сталеварам» 1:2 в овертайме, затем вырвал победу у «Авангарда» — 3:2 (ОТ), и дважды выиграл у хозяев — 5:1 и 4:3.

В гостях у «Трактора» Цулыгин и компания выиграли Кубок губернатора Челябинской области. Фото hcsalavat.ru



В домашнем Кубке Республики Башкортостан тоже был эксперимент. Он стал сюрпризом даже для его участников — молодежь уфимцев была брошена под «волков» Нижнекамска. Несмотря на шок после растерянного меньше чем за период преимущества (3:0), экспериментальному составу все же удалось вырвать победу по буллитам — 4:3. В остальном же Цулыгин гнул одну линию — Метсола в воротах, легионерское звено и две неплохих пятерки в подмогу последнему. Причем помогающие порой были более эффективны, чем скандинавская бригада. В общем, и на уфимском турнире была одержана победа — при трех выигранных матчах.

«Полицейское» лето

«Динамо» также успело за лето сыграть в двух предсезонных турнирах. Сначала был Кубок губернатора Нижегородской области. На нем «бело-голубые» встречались с одноклубниками Минска и Риги, у которых выиграли, а также с местным «Торпедо», московским «Спартаком» и екатеринбургским «Автомобилистом». Уральцы стали обладателем этого кубка, а «Динамо», проиграв все остальные встречи, финишировало третьим вслед за «Торпедо». Тут бело-голубая эскадра Владимира Воробьева также получила неплохую практику овертаймов.

А вот Кубок мэра Москвы удалось выиграть. Хотя стартовали динамовцы тоже невнятно — проиграли «Амуру» в овертайме — 3:4, а затем в основное время не справились с земляками из «Спартака» — 2:3. После «Динамо» выиграло у «Витязя» — 4:3 — и неожиданно крупно разгромило финалиста предыдущего Кубка Гагарина ЦСКА — 4:1. В целом Воробьев, наверное, может быть доволен предсезонкой, хотя с точки зрения результата некоторые проблемы все же просматриваются. В ходе регулярки КХЛ их еще можно устранить и отшлифовать все остальные компоненты.

Уфимцы бросали много, но этим опытного Еременко не удивишь. Фото dinamo.ru



Еременко — в порядке, партнеры Метсолы — в ауте

Уфимцы начали активно, будто играли не в гостях. Однако первый опасный бросок по воротам Еременко Антон Бурдасов нанес лишь на 3-й минуте. Вскоре Семен Панкратов получил удаление, и это был реальный шанс открыть счет. Уфимцы бросали много, но этим опытного Еременко не удивишь.

Удаление Панина в начале второй 20-минутки хозяева льда не использовали, хотя у ворот Метсолы было очень тревожно. Вскоре Никулин заработал штраф, и пока арбитр его отложил, у ворот уфимцев сцепились Сергеев и тот же нарушитель первого периода Панкратов. В итоге трио село на скамью штрафников. Точным броском в цель этот калейдоскоп событий снова не увенчался.

Ближе всего к взятию ворот был на 27-й минуте Дмитрий Кагарлицкий, но шайба после его броска угодила в штангу и отскочила в поле, где ее успешно накрыл нерастерявшийся финский вратарь уфимцев. И все же «Динамо» нашло слабину в оборонительных редутах гостей. На 34-й минуте Кагарлицкий проскочил за ворота Метсолы и выдал кинжальный пас в центр — Алексеев бросил от души — 1:0. Тут же уфимцы получили большинство, снова его растранжирили, а все тот же Кагарлицкий пробил Метсолу в ближнем бою — 2:0. «Салават», прямо скажем, поплыл, и Юха еще пару раз спас гостей от более неприличного счета.



Лишь за шесть с небольшим минут до конца периода скандинавы Уфы использовали очередное удаление. Умарк — Хартикайнен — и бросок Кемппайнена пробил-таки ветерана «бело-голубых» — 1:2. Фото dinamo.ru

Награда за характер



Уфимцы продолжали кружить у ворот Еременко, но толку от этого было ни на грош. Реальнейший шанс замкнуть передачу Хартикайнена на пятой минуте третьего периода упустил сам Умарк. Вратарь «Динамо» стал главной проблемой «юлаевцев» в этом по сути равном поединке. Лишь за шесть с небольшим минут до конца периода скандинавы Уфы использовали очередное удаление. Умарк — Хартикайнен — и бросок Кемппайнена пробил-таки ветерана «бело-голубых» — 1:2.

Появился шанс спасти игру. К тому же очень вовремя на 57-й минуте хозяева заработали еще один штраф. Бурдасова выпустили в компанию к легионерам, и Антон сравнял счет, подарив болельщикам первый овертайм сезона. Не зря его тренировали обе стороны в межсезонье. Новичок уфимской команды Артем Сергеев в середине дополнительного времени получил пас от Владимира Ткачева, и тут Еременко не спас, пропустив в левый ближний угол, — 3:2.