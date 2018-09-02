«Ак Барс» на старте: «Позорный счет. Обоср***сь. Стыдно...»

Без «стержня» и c «поплывшим» вратарем: казанцы провалили старт нового сезона в блокбастере всея КХЛ против СКА

Первый за многие годы матч на Кубок Открытия обернулся для «Ак Барса» настоящей катастрофой. Да, поражение от СКА на сочинском товарищеском турнире уже должно было навести на размышления, но никто не ожидал, что в официальной встрече команда «поплывет» вот так — абсолютно безвольно и абсолютно вся. Почему казанцы уступили ослабленному СКА и отчего Наиль Якупов так хотел забросить в Казани — об этом и многом другом в репортаже «Реального времени».

«Барсы» подходили к стартовому матчу не без лукавства



За несколько дней до старта официального сезона, когда «Ак Барс» решил впустить представителей СМИ в свою «обитель», корреспондент «Реального времени» попробовал расспросить хоккеистов, как на них повлиял разгром от питерцев в Сочи. Однако буквально от каждого я услышал, что предсезонные игры на настрой в играх официальных не влияют никак. Мол, все уже давно забыли то поражение, а ошибки, допущенные в матче, учтены.

Понятно, что никто не признается в неприятных ощущениях после проигрыша главному сопернику на турнире, ведь действующий чемпион ну ни при каких обстоятельствах не должен уступать так унизительно тем, кто теперь может ставить под сомнение заслуженность его победы в предыдущем сезоне.

Так что на вчерашний матч хоккеисты «Ак Барса» должны были выйти со сверхнастроем не только потому, что нужно было оправдывать титул в первом же матче против главного антагониста всей «провинциальной» части лиги, но и, конечно же, чтобы поквитаться за поражение в Сочи.

На вчерашний матч хоккеисты «Ак Барса» должны были выйти со сверхнастроем. Фото Вадима Китаева (ak-bars.ru)



Питер слабее не стал даже после исхода «звезд»

И ведь если бы таким матчем открывался прошлый сезон, то все букмекеры и нейтральные болельщики без сомнений отдали бы победу армейцам. Более сильный состав, хороший админресурс и уверенность в своих силах… СКА выглядел безоговорочным фаворитом на фоне любого соперника из КХЛ.

Нынче же питерская команда представляет собой несколько видоизмененный организм, с одной стороны, кажущийся ослабленным, с другой — окрепшим. Да, потеря Ковальчука, Войнова, Широкова, Калинина, Шипачева и Коскинена выглядит катастрофично, но с другой стороны — теперь у руля северной команды сразу три топ-тренера, а такого мощного тренерского состава в этой лиге не было, пожалуй, никогда. Илья Воробьев в компании Алексея Кудашова и Анвара Гатиятуллина как минимум восполняет кадровые потери СКА. Да и замена Коскинену в лице Магнуса Хелльберга в воротах выглядит скорее усилением. И Наиль Якупов влился в команду и принялся клепать шайбы так часто, что, кажется, и уход Широкова с Калининым питерцы могут не заметить. А есть еще Василий Токранов, которого опрометчиво отпустил «Ак Барс».

Казань не стала сильнее

Казань же, если и приобретала новых хоккеистов, то скорее латая дыры, образовавшиеся после ухода нескольких игроков. Ослабленную линию обороны после ухода Атте Охтамаа и Василия Токранова было решено компенсировать приобретением Пола Постмы и Андрея Педана. Но пока полной уверенности в том, что они станут полноценной заменой ушедшим, нет. На карандаше у руководства клуба совершенно точно Алексей Емелин, но это никак не касалось стартового матча сезона.

Уход Никиты Язькова, кажется, «закрыли» приобретением Павла Падакина. Пусть не столь молодого, но уже поигравшего в олимпийской сборной и стабильно набиравшего очки в последнем сезоне за ХК «Сочи». Да и тут тоже стоит говорить лишь об усилении на будущее, ведь стартовые поединки сезона он, как Антон Ландер, пропустит. Так или иначе, какими-то громкими трансферами «Ак Барс» болельщиков не баловал и мощнее по составу точно не стал. Поэтому уповать казанцам стоило лишь на пресловутое «зато мы стали на год старше и опытнее».

Нынче СКА представляет собой несколько видоизмененный организм, с одной стороны, кажущийся ослабленным, с другой – окрепшим. Фото ska.ru



Стартовый период сезона «на раскачку»? Нет, только начало позора

Федор Малыхин, как и ожидалось, занял место Ландера в первой атакующей тройке, а Яруллин и Марков составили им компанию в обороне. Галиев — Ткачев — Зарипов сохранили свою связку с прошлого сезона, а молодые Абросимов и Лямкин составили пару защитников. Лукоянов — Бурмистров — Потапов также в сочетании образца прошлого сезона, Батыршин и Постма (что удивительно, ведь его ждали в первых звеньях) — в защите.

Ну а Владислав Кара в матче-открытии, наконец, полноценно дебютировал за основу в официальных играх в связке с Поповым и Клинкхаммером. За весь прошлый сезон Кара числился в составе основной команды в одиннадцати матчах «регулярки», а на льду за эти игры провел удручающие 3:26 минут. Михеев стал единственным защитником в четвертом звене. И это тоже удивительно, ведь Даниил Курашов наигрывался всю предсезонку и перед игрой.

С первых минут «барсы» тушеваться не стали и даже как-то непривычно больше атаковали, забрав стартовые смены под свой контроль. Но как только питерцы эту «пружинку» разжали и отодвинули игру к воротам «Ак Барса», так сразу же сотворили шикарный гол. Это Патрик Херсли во время позиционной атаки совсем легко и «одиноко» щелкнул по воротам с расстояния чуть ближе синей линии, а Гарипов как будто и не собирался реагировать. И не сказать, чтобы его кто-то прикрывал, — просто не среагировал, и все тут.

После этого «барсы» минут десять бесполезно тыкались в оборону гостей, не находя возможностей хоть как-то угрожать воротам Хелльберга. Разве что Альберт Яруллин однажды опасно бросил от синей, и шайба, срикошетив, прокатилась рядом со штангой. Еще разок едва не прорвался к воротам Ткачев. Вот, собственно, и все, чем порадовал «Ак Барс» впереди. Петербуржцы довольно спокойно сдерживали хозяев льда в средней зоне, а порой и сами убегали вперед. Даже когда под конец периода удалили Зубарева, казанцы нервы голкиперу гостей особо не трепали.

С первых минут «барсы» тушеваться не стали и даже как то непривычно больше атаковали, забрав стартовые смены под свой контроль. Фото Ленара Ахметова (ak-bars.ru)

Гарипов принялся за старое

Уже на старте второго отрезка Ярно Коскиранта убегал на свидание с Гариповым, но переиграть вратаря «барсов» не сумел. Вскоре Кара в борьбе выверял шикарную передачу на пятак, где «образовался» Малыхин с подставленной клюшкой — но на миг позднее необходимого. Дожать удалось уже ближе к середине периода, когда точно так же сначала Кара сумел-таки замкнуть передачу Клинкхаммера, но Хелльберг среагировал, а вот с добиванием Яруллина справиться уже не сумел.

Но «гариповское дело» быстро вернуло все на свои места, когда Владимир Ткачев сел отдыхать за выброс шайбы. Питерцы расположились по периметру зоны хозяев, Павел Дацюк отдал из-за ворот передачу на Никиту Гусева в левом круге, а тот даже не стал сближаться, просто мягко по льду отправил шайбу Гарипову «в домик». Надо сказать, что это свободное пространство между щитков голкипера было настолько очевидным, что бросок туда просто напрашивался.

— Твое удаление связано в первую очередь с желанием сыграть правильно ?

— Шайба была на пятаке, случился неприятный эпизод — пришлось выкинуть вперед клюшку, — объяснялся с журналистами Ткачев после игры.

Собственно, этот эпизод и стал определяющим для всего матча. Казанцы «поплыли» после таких чудес у собственных ворот. Уже после игры Артем Лукоянов честно признался, что до счета 1:1 в игре все было в порядке, а после второй шайбы СКА команда развалилась.

— Позорный счет. Обоср***сь, стыдно. Давно такого позора не было. Первая игра… Не знаю, просто стыдно. Надо просто выходить и играть, надо отдаваться полностью игре, а мы вышли как на фигурное катание. До счета 1:1 неплохо играли. Они ничего такого не создавали, и мы вроде как пытались что-то сделать, а после этого какой-то резкий переворот произошел, — сетовал Лукоянов.

А вскоре питерцы принесли «Ак Барсу» «добавки». После вбрасывания в правом круге Каблуков выиграл шайбу, и Виктор Тихонов не слишком мощным броском «прошил» Гарипова. Вратарь «Ак Барса» уже сидел на щитках.

К началу третьего периода питерцы перебросали хозяев ровно вдвое – 7:14. Фото ska.ru

«Может, мы до сих пор в отпуске»?

К началу третьего периода питерцы перебросали хозяев ровно вдвое — 7:14. Но не сказать, что в первых двух периодах казанцы катастрофически уступали по игре. Она была довольно равная, вот только Хелльберг казанские опасности сводил на нет, а Гарипов, увы, особых проблем питерцам не создавал.

— Очень обидно проигрывать этой команде, — продолжал Лукоянов. — Ведь мы уже выигрывали у них в прошлые годы, когда они были даже сильнее. И я бы не сказал, что они сильнее. Просто они сыграли организованнее, а мы, может быть, до сих пор в отпуске? Мне стыдно перед болельщиками. Я уходил со льда, и мне было реально стыдно, — повторил форвард.

— Я думаю, стыдно не только Лукоянову, — признался и Билялетдинов на пресс-конференции.

Еще одной проблемой можно назвать тот факт, что у гостей работали на льду все звенья, а у «барсов» совсем выпала третья тройка. Лукоянов, Потапов и Бурмистров не создали на льду ни одного по-настоящему опасного момента. Даже Клинкхаммер с Карой беспокоили вратаря армейцев в разы чаще, чем трио Потапова.

Ну а четвертая пропущенная шайба в ближний «вратарский» угол, засчитанная после видеопросмотра, удивления уже не вызвала. Где в этот день тонко, было очевидно всем. Туда Петербург и давил. Пятая шайба — из той же серии. Тут бы Гарипова уже и заменить, однако Зинэтула Билялетдинов упорно продолжал держать его на льду. Впрочем, после весеннего прорыва Эмиля в плей-офф кредит доверия у него большой.

— Мы готовились, но, видимо, немножко перегорели, — говорил на послематчевой пресс-конференции наставник казанцев. — Допускали, в общем-то, нелепые ошибки, после которых забивались голы. Так ошибаться, конечно, нельзя. Соперник сильный, он нас наказывал.

— Как вам игра Гарипова? Кажется, он сегодня напропускал все что можно. Сыграл очень слабо.

— Ну, где-то переволновался Эмиль.

Вот тут-то стало понятно, что казанской команде катастрофически не хватало стержня-лидера, такого, как Александр Свитов. Команда развалилась в середине игры и без капитана, который держит ее в кулаке, собраться уже не смогла. Да, Зарипов тоже «дядька», но он вовсе не тот лидер, который может повысить голос так, чтобы все «проснулись».

«Мы готовились, но, видимо, немножко перегорели», — говорил на послематчевой пресс-конференции Зинэтула Билялетдинов. Фото Вадима Китаева (ak-bars.ru)

Шестая шедевральная шайба от Якупова стала последней каплей для болельщиков, которые под свист остающихся стали уходить с трибун арены.

— Да, для меня была очень важна эта первая шайба, — признавался Наиль Якупов после игры журналистам. — Даже несмотря на то, что игра была уже решена. На трибунах было очень много моих родных, друзей. Важно ли было выиграть именно у «Ак Барса»? Я из Татарстана, очень люблю Казань, часто здесь бываю. Но вообще, мне просто было важно наконец выиграть и забросить. Тем более что это действующий чемпион, — заключил воспитанник нижнекамского хоккея.

Провальный старт сезона. Будем надеяться, что теперь празднование чемпионства закончится и хоккеисты выйдут из отпуска.