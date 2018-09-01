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День знаний в Казани: «Светлая долина» и «Весна» обзавелись школой

15:00, 01.09.2018 1
День знаний в Казани: «Светлая долина» и «Весна» обзавелись школой Фото: kzn.ru

Сегодня в Советском районе Казани открылась школа с углубленным изучением отдельных предметов №184 имени академика М.И.Махмутова. Это одна из трех школ, которые построены в столице Татарстана к новому учебному году.

Учениками школы стали жители комплексов «Светлая долина» и «Весна», жилых массивов Большие Клыки и Малые Клыки, а также ряда домов Советского района. Среди основных направлений обучения – естественно-научный и социально-гуманитарный профили.

Видео Камиля Исмаилова
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:10
    То что школы строят в новых районах это очень хорошо
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