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За очко на юге благодарите Кафанова — «Рубин» только за счет стандартов избежал поражения

07:00, 01.09.2018 9

Чем занимались остальные?

За очко на юге благодарите Кафанова — «Рубин» только за счет стандартов избежал поражения Фото: vk.com/fcrostov

Казанский «Рубин» проводил вчера суперпринципиальный для себя матч в Ростове-на-Дону. Тренерский штаб казанцев, а также 10 игроков основного состава клуба имеют ростовские «корни», так что игра ожидалась жаркой. О том, как в итоге сложилось противостояние на берегах Дона и какие вопросы остаются к тренерскому штабу «Рубина», — в материале «Реального времени».

«Ростов» действительно поменялся»

Встречи между «Ростовом» и «Рубином» априори носят особый характер — иначе и быть не может, когда в составе одной из команд выступают сразу 10 футболистов, имевших отношение к другой, и это не считая представителей тренерского штаба. Так что неудивительно, что в среду на открытой тренировке «Рубина» было жарче обычного. С виду спокойный Курбан Бердыев включил «громкость» уже на 12-й минуте занятия, причем игроки в это время выполняли стандартное упражнение «квадрат». Тренер казанцев явно был настроен брать очки, тем более что играть предстояло на новом стадионе «Ростова» при 40-тысячной аудитории.

Между тем соперник у казанской команды был не из легких. Как отметил сам Бердыев, ростовчане под руководством Карпина заметно изменились и теперь представляют собой очень крепкий коллектив.

— «Ростов» действительно поменялся, сейчас это более мобильная команда. Карпину необходимо было время для становления команды, прошлый год ушел на это. Сейчас мы видим уже другой, более мобильный, дисциплинированный «Ростов», который знает, как играть в той или иной ситуации, — сказал Курбан Бердыев.

После ухода в аренду Хорена Байрамяна в «Ростове» из бывших «мужиков» остались лишь двое — Калачев и Гацкан

Нынешний «Ростов» действительно уже не похож на тот клуб, которым руководил нынешний тренер «Рубина». Теперь на Дону есть настоящий собственник, Арташес Арутюнянц, вкладывающий в развитие команды прямо-таки душу, а не только денежные средства. Так, по настоянию президента были куплены теперешние лидеры из Исландии — Ингасон, Сигурдссон и Сигурдарсон. Тренеру в клубе тоже доверяют, Карпин получил в свое распоряжение всех тех, с кем хотел работать сам, при этом нисколько не идя наперекор руководству.

После ухода в аренду Хорена Байрамяна в «Ростове» из бывших «мужиков» остались лишь двое — Калачев и Гацкан. Их, впрочем, по слухам также хотели «выменять» в «Рубин», но ветераны ростовского клуба наотрез отказались покидать место, где их по-настоящему любили и будут любить всегда. Теперь этим двоим предстояло сыграть против десятка своих бывших одноклубников и тренера, доказывая, что и в «Ростове» можно добиваться высоких результатов.

Кадровый голод в Казани

Впрочем, в стартовом составе ростовчан из этих двоих оказался лишь Гацкан, а Калачев ожидаемо остался на скамейке запасных. Карпин уже третий матч подряд оставляет Тимофея на концовку матчей, но ни в игре с «Енисеем», ни с «Арсеналом» помощь ростовского ветерана не понадобилась. В остальном же Валерий Георгиевич поменял только одну позицию, выпустив вместо шведского новичка Салетроса россиянина Юсупова. Такой шаг объяснялся желанием добавить креатива в центре поля, которого сильно не хватало в предыдущем матче в Туле.

А вот Курбан Бердыев решил не искать сложных путей и выпустил с первых минут точно такой же состав, что играл против ЦСКА в Казани. Увы, но это объяснялось скорее отсутствием вариантов. Кроме невозможности новых приобретений в копилку сложностей в последние дни добавились травма Джанаева, уход в аренду Голдобина и «бан» на игру с «Ростовом» арендованного у него Байрамяна. К тому же на открытой тренировке по индивидуальной программе продолжал работать Подберезкин, а иранец Шекари и вовсе сидел отдельно от команды.

Ионов прострелил, Камболов сыграл рукой, а арбитр показал на «точку»

Как бы там ни было, первые минуты матча прошли в обоюдоострой борьбе. Хозяева сразу же пошли в атаку и едва не забили гол уже на 30-й секунде игры. После этого казанцы перехватили инициативу и провели свою серию выпадов на ворота Абаева. Бердыев, по всей видимости, сделал ставку на прорывы по центру, но ростовчане к такому развитию событий были не просто готовы, а ждали их загодя. Так что неудивительно, что «Рубин» так и не нанес ни одного удара за первые полчаса игры — игроки «Ростова» легко прочитывали игровые ходы подопечных Бердыева.

А вот хозяева поля, признаем, на забитый гол наиграли. 10 ударов, из них 3 в створ ворот, отчетливо подтверждают эффективность плана Карпина на этот матч. Самый яркий момент произошел на 19-й минуте, когда два выстрела Ионова в упор пришлись в Коновалова, вновь подтвердившего свой класс в игре на ленточке. Вопросов к вратарю казанцев не было, чего не скажешь о крайних защитниках. «Ростов» просто возил «Рубин» на флангах, и один из многочисленных прорывов ростовчан закончился назначением 11-метрового. Ионов прострелил, Камболов сыграл рукой, а арбитр показал на «точку». Форвард «Ростова» пробил в своем излюбленном стиле — 1:0.

Кафанов свою работу выполнил, а остальные?

Эта команда Бердыева пока не способна действовать весь матч на максимуме возможностей, и потому казанцам приходится делить игру на несколько активных отрезков. Один из таковых на сей раз пришелся на начало второго тайма. «Рубин» сразу же пошел в атаку и заработал серию угловых. Второй из стандартов в итоге оказался успешным — в сутолоке у ворот лучше всех сориентировался Сорокин, головой переправивший мяч в сетку. У ростовчан тут же в разминочную зону отправился Калачев, а «Рубин», пока есть силы, пытался забить второй. Но все мимо.

Прыти казанцев хватило до 60-й минуты, после этого инициатива снова начала переходить на сторону «Ростова». Гости максимально упрощали выход из обороны, а при атаках ростовчан старались брать количеством на отдельных участках поля. Окончательно закрыться в своей штрафной их вынудил выход Калачева. Ростовский ветеран создавал перевес на фланге, самой слабой зоне нынешнего «Рубина», и опасные ситуации у ворот Коновалова не переставали возникать вплоть до финального свистка. Правда, до серьезных моментов дело все же не дошло, и работы у обороны казанцев, стоит признать, было не так много.

Принципиальность противостояния действительно придала этому поединку изюминку

В итоге табло новенького ростовского стадиона запечатлело боевую ничью — 1:1. Принципиальность противостояния действительно придала этому поединку изюминку. Самоотдача игроков была на высшем уровне, никто не хотел уступать. Однако невозможно не отметить пассивность нападающих «Рубина». Все три удара в сторону ворот «Ростова» были нанесены защитниками казанцев, и не с игры, а исключительно со стандартов. Если вспомнить тот факт, что за стандартные положения в «Рубине» отвечает Виталий Кафанов, то резонно спросить у остального тренерского штаба, чем команда занималась всю неделю.

Как бы там ни было, ничья, после которой команды немного передохнут — предстоят игры сборных. Остается надеяться, что во время этой паузы «Рубин» и добавит необходимой мощи для включения в борьбу за еврокубки.

Зульфат Шафигуллин, фото vk.com/fcrostov
СпортФутбол Татарстан
комментарии 9

комментарии

  • Анонимно 08:58
    Вот интересно, как добавит команда боевой мощи, если 7 человек основного состава будут в сборных? С кем добавлять? Травмированных этот перерыв еще добавит. И так на состав на игру иногда не набирается.
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    Анонимно 09:19
    а тренер на что?
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    Анонимно 09:39
    09.19 Чтобы тренировать. Только тебе человек пытается сказать, что из основного состава на этот перерыв останутся у тренера человек пять из состава, как тренировать взаимодействия?
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    Анонимно 09:49
    У Зенита вообще весь состав уходит и ничего, уверен Семак справится.
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  • Анонимно 09:15
    А по каким слухам, автор, Калачева и Гацкана хотели выменять в Рубин? Калачев совсем недавно в интервью конкретно ответил на подобный вопрос, что их даже и не спрашивали о переходе, никогда с таким вопросом не обращались, добавил, что видимо знали, что они не уйдут. Вот частенько передергиваются ФАКТЫ. А зачем то упоминаются СЛУХИ
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    Анонимно 09:48
    а по игре Рубина у вас вопросов совсем нет? устраивает водокатка?
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  • Анонимно 09:39
    Вот конечно довольствуются ничьей...когда должны были газон "зубами" грызть и взять победу...раз уж матч суперпринципиальный был
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  • Анонимно 09:48
    Объективный репортаж такой. Рубин имел много потенциальных моментов для забития голов, но все губила неточность передач. Чего стоит момент, когда Азмуну был отдан мяч головой, но Абаев в самоотверженном броске отбил мяч; будь там пас точнее на 10 сантиметров, быть бы голу. И таких моментов было много. Штук 5. Также было много неточных передач при желании выхода от своих ворот. Почему то многие игроки это делали. Вот почему тут так важно сочетание выхода пасом и выхода за счет индивидуальных действий. Не видишь возможности дать четкий хороший пас, иди сам вперед за счет индивидуальных действий, обводки. А сколько мячей терял Азмун при приеме мяча. Сразу вспоминался Домингес, как он принимал мяч, как он мгновенно разворачивался и шел в атаку! Скорее Азмун ошибается из-за большого желания. Никак еще не может стабилизироваться.
    Скорее всего пенальти не было. Надо детально замедленно рассмотреть этот момент. Мяч точно ударился в бок живота Камболова, а потом подскочил и улетел в аут. Но это не самый важный момент. Важно отточить игру, отточить пас и индивидуальное мастерство.
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  • Анонимно 09:49
    Этот футбольный матч можно охарактеризовать строчками из знаменитого стихотворения «…всё смешалось – люди, кони…». На поле бились футболисты двух уважаемых городов – Ростова-на-Дону и Казани. И было у них связующее звено – это их бывший и нынешний главный тренер – Курбан Бекиевич Бердыев. Не умаляю уже имеющиеся достижения Валерия Карпина. При В. Карпине ФК «Ростов» изменился. Его уже охарактеризовал сам Курбан Бекиевич. Нет смысла повторяться. Можно поздравить Ростовских болельщиков. У них - хорошая команда. Но я – болельщик нашего Рубина. И меня интересовала прежде всего игра нашей команды. Ребята как и всегда проявили характер и не отдали игру Ростову! Молодцы! Не хочу дублировать профессионального журналиста, написавшего этот репортаж. Поэтому обращу лишь внимание на чрезмерную пресыщенность наших игроков в своей штрафной площади. Всегда – порядка восьми футболистов. Этим они не помогают, а наоборот – мешают друг другу обороняться и зачастую пассивны в обороне. Складывается впечатление, что если убрать тройку таких игроков из своей штрафной площади – будет только лучше… Им можно найти работу и в середине поля. И нападающим будет подспорье. Так что, - есть ещё куда расти. В целом, – задача достигнута. Было бы «нахальством» в такой ситуации увезти из Ростова-на-Дону три очка. Знаю, что со мной не все согласятся. Авантюристов везде и всегда хватает. Но ведь, могли и с нулём уехать! Ребята! Спасибо Вам за эту игру! Спасибо всем тренерам нашей команды! Ситуация трудная, но вы стараетесь, а это – главное! Значит, - есть будущее!
    Николай Иванович.
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