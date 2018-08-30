«Старо-Татарская слобода — почему она пустая? Где туристы?»

В Казани взялись за спасение памятников советской архитектуры

Фото: Олег Тихонов

У общества охраны памятников истории и культуры прибавится хлопот — общественная организация замахнулась на объекты культурного наследия XX века, которые нужно спасать в Казани и Татарстане. Открытое письмо уже готово, но кому его стоит отправлять, участники общества еще не определились. Подробности — в материале «Реального времени».

Памятникам XX века нужна особая охрана

Современная архитектура тоже нуждается в особой защите — исчезнувшие витражи с реставрируемого КЦ «Сайдаш» заставили обратить особое внимание на архитектуру 1955—1991 годов, на ту, которая когда-то была нелюбимым пластом архитектуры, как выразилась зампредседателя татарстанского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Фарида Забирова. Положительные примеры по стране есть — библиотека в Выборге, ДК Горбунова в Москве. А с ДК «Энергетик» в Заинске вопрос пока в подвешенном состоянии — республиканский Минкульт пока еще рассматривает вопрос о включении объекта в специальный реестр. Такой ход дела Забирова назвала «бодягой». С ее стороны были замечания и к знаменитому витражу КЦ «Сайдаш» в Советском районе Казани, который во время реконструкции объекта исчез. Фарида Забирова было хотела привлечь внимание и разобраться, куда дели витраж, но помощник президента РТ Олеся Балтусова оказалась более осведомленной.

— Есть договоренность с управлением культуры, будет комиссия из экспертов, художников, которая выедет на место, чтобы изучить состояние объекта, понять, что можно отреставрировать. Я отвечаю — все аккуратно сложено. Нужно дождаться экспертного заключения, набраться терпения, — призвала Балтусова.

«Будет комиссия из экспертов, художников, которая выедет на место, чтобы изучить состояние объекта, понять, что можно отреставрировать», — сообщила Балтусова



Со стороны общественности готовится обращение, чтобы привлечь внимание к объектам советского модернизма 1955—1991 годов. Если Фарида Забирова считает нужным обратиться к президенту республики, то директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артем Силкин называет среди возможных адресатов мэрию и прокуратуру города, а также Министерство культуры РТ. На данный момент только у небольшой части охранный статус — всего 23 объекта имеют статус ОКН (объект культурного наследия, — прим. ред.), есть еще 39 выявленных, но каждый год уходят по три памятника. Вспомнили и о снесенном «Комбинате «Здоровье», который тоже мог бы попасть в перечень объектов культурного наследия прошлого века. Забирова озвучила, что следует включить Дом актера, ЦУМ, выставочный зал Союза художников — список зданий, требующих внимания, будет пополняться.

Заговорили и о перестроенном речном вокзале, о гостинице «Татарстан», которая когда-то была памятником.

— Будет рабочая группа, которая выявит все объекты. Или вот дома на Красной Позиции, на фасаде которых исчезли изображения людей, а появился «Кул-Шариф». Это были не просто символы, которые у кого-то, может, ассоциируются только с дефицитом колбасы и неприятным направлением в архитектуре, на самом деле это не так, — заметил Силкин.

Каждый дом может заговорить

Пример со спектаклем на фоне Мергасовского дома пришелся по душе Забировой, которая заметила, что каждый дом может заговорить так же. Этому способствует и «Том Сойер Фест». В этом году были рекордные шесть объектов, но не все запланированное получилось сделать.

— Дом Беркутова — объект культурного наследия, по нему упрощенная схема пока не выработана. На деревянный аттик деньги выделил «Ак Барс» Банк, монтировать силами волонтеров его будем долго, дольше, чем коммерческий заказ, поэтому было решено оставить объект на следующий год. Мы никуда не торопимся. Только на изготовление аттика потребовалось 1 млн 300 тысяч рублей, которые и перевел «Ак Барс» Банк, — рассказала Балтусова про объект на Фатыха Карима.

Со слов Балтусовой, заявки для «Том Сойер Феста» на следующий год уже вовсю поступают, но не у всех жителей к нему положительное отношение

Также на следующий год перешел дом Богородского на Волкова. Для него уже собрали 300 тысяч рублей, но нужно в два раза больше. Это здание, как и дом Беркутова, — объект культурного наследия. Всего в Казани 68 деревянных или полудеревянных домов, из которых «Том Сойер Фест» осилил уже 13.

Со слов Балтусовой, заявки для «Том Сойер Феста» на следующий год уже вовсю поступают, но не у всех жителей к нему положительное отношение.

— В Самаре перед ЧМ дома быстро красили одним цветом из краскопульта, и там люди с опасением спрашивали у представителей фестиваля, не будут ли они так же работать, — выступили из зала.

Забирова тоже вспомнила пример, когда в Старо-Татарской слободе кто-то быстро покрасил один дом, а жители потом жаловались, почему так некачественно. Хотя фестиваль там даже рядом не проходил, удивилась Забирова. Пришлось и в целом поговорить о Старо-Татарской слободе.

— Вот Старо-Татарская слобода — почему она пустая? За что боролись? Где туристы? Почему никого нет? Экскурсоводы, подскажите, что там не так, — обратилась Забирова.

Забирова тоже вспомнила пример, когда в Старо-Татарской слободе кто-то быстро покрасил один дом, а жители потом жаловались, почему так некачественно

Тут же донеслись реплики, что от Баумана не дойти — нет указателей, иностранцы во время ЧМ просто не знали о существовании такой слободы. А вот в Елабуге указателей куда больше, чем в столице республики. Похвалили только председателя Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и Татарстана Зуфара Гаязова, заведение которого на берегу Кабана расцвело на время ЧМ.