«Том Сойер Фест»: «помедитировать с кисточкой» над фасадом дома профессора Богородского

В Казани во второй раз стартовал «Том Сойер фест» – благотворительный проект, в рамках которого активисты и волонтеры ремонтируют ценные объекты городской застройки, не являющиеся памятниками культуры. Совместными силами планируется привести в порядок фасады трех домов на ул. Волкова (29, 42-1, 66) и одного дома на ул. Лесгафта,19.