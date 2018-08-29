Алексей Песошин: «Стоимость квадратного метра в Мергасовском доме была бы отрицательной»

Премьер-министр РТ пояснил, почему 11 тысяч за «квадрат» в «зеленом доме» на Черном озере — это даже много

Фото: Максим Платонов

О государственных программах, реализуемых в Татарстане, вчера в кабмине лично рассказывал премьер-министр РТ Алексей Песошин, а в зале помимо журналистов его слушали заместители глав различных министерств, которые в случае чего готовы были уточнить некоторые вопросы. Подробно пройдясь по действующим программам и нюансам их исполнения, глава правительства республики прокомментировал завершающуюся программу по расселению из аварийного жилья и даже объяснил, почему, по его мнению, жителям Мергасовского дома не на что жаловаться. Подробности — в материале «Реального времени».

Почему 11 тыс. за кв. метр — это уже много?

Доклад премьер-министра изобиловал цифрами по каждой из 31 госпрограмм, но перед тем, как начать озвучивать все затраченные на них средства и процент выполненных работ от плана, уделим внимание непосредственно вопросам, на которые успел ответить Алексей Песошин.

Пожалуй, один из самых волнующих из них относился к программе переселения из аварийного жилья, которая подходит к концу, в то время как в правительстве республики готовятся к новому федеральному проекту, который затронет дома, внесенные в реестр аварийных с 1 января 2012-го по 1 января 2019 года.

Комментируя завершающуюся программу, премьер-министр отметил, что изначально у них было 420 тысяч квадратных метров жилых аварийных помещений и решить эту проблему было сложно. Тогда часть домов перевели в другие программы — например, в программу реновации, которая активно обсуждается в Москве. Песошин заметил, что «мы не настолько богаты», поэтому в Татарстане сносили действительно аварийные дома, привлекательные для инвесторов, — они выкупали квартиры, расселяли жителей и строили новые.

Аварийные дома, еще подлежащие ремонту в то время, внесли в долгосрочную программу капремонта и поставили их в начало списка.

Премьер-министр отметил, что изначально у них было 420 тысяч квадратных метров жилых аварийных помещений и решить эту проблему было сложно. Фото Романа Хасаева



Из муниципального жилья, как известно, в рамках программы выселяли, предоставляя такую же площадь в другом месте, а собственникам предлагали либо 11 тысяч рублей за квадратный метр, либо также переселение на аналогичную площадь, если говорить о Казани.

— Мы провели порядка 200, наверно, 250 заседаний, в которых участвовали экспертные организации. Стоимость аварийного жилья во всех муниципалитетах республики не превышала 5—6, максимум 10 тысяч рублей за квадратный метр, — рассказал премьер-министр.

Здесь же он прокомментировал недовольство собственников жилья выплатами в 11 тысяч рублей за квадратный метр.

— Не всем такая ситуация нравится, но она вполне законная. Мы имеем право так делать. Более того, мы не выселяли людей на улицу и не выселяем сейчас — ряд судов еще идет, — заявил спикер. Песошин также напомнил о предоставлении социальной ипотеки и возможности спецнайма для семей, которые не в состоянии потянуть хоть и социальный, но кредит.

Почему жителям Мергасовского дома не на что жаловаться

Про Мергасовский дом премьер-министр высказался отдельно. Он пояснил, что по закону власти должны предоставить жилье в рамках муниципалитета, в котором проживает собственник аварийной жилплощади, поэтому жителям Мергасовского дома и предложили квартиры в «Салават купере» и на Гафури.

— Жители Мергасовского дома не могут жаловаться на то, что мы их в чем-то обделили, кроме местоположения. Но нужно понимать, что конкретно Мергасовский дом — это объект культурного наследия, его сносить, как остальные дома, нельзя, у нас в программе таких 67 домов, — его нужно реставрировать. Если подсчитать цены на реставрацию, а собственник несет бремя по содержанию своего имущества, я думаю, стоимость квадратного метра там была бы отрицательной, — рассказал спикер.





«Нужно понимать, что конкретно Мергасовский дом — это объект культурного наследия, его сносить, как остальные дома, нельзя, у нас таких в программе 67 домов, — его нужно реставрировать», — отметил Песошин. Фото Максима Платонова



По новой федеральной программе по расселению из аварийного жилья Алексей Песошин лишь отметил, что она сейчас в процессе формирования. Напомним, что в республике в нее войдут 26 тысяч квадратных метров жилья.

— Когда законопроект будет утвержден, я вам смогу раскрыть детали, но думаю, что из тех подходов, которые мы применяли в рамках реализации предыдущей программы, многое войдет в новую, — отметил Песошин.

Прокомментировал премьер-министр и постоянные срывы сроков по вводу соципотечного жилья. По его словам, эта программа выполняется — только в прошлом году было введено порядка 560 тысяч квадратных метров.

— Некоторым образом на ситуацию по соципотечникам наложилась ситуация с аварийным жильем. Вынуждены были пойти на передвижки очереди, потому что реально эти дома требуют расселения, — объяснил спикер, добавив при этом, что когда срываются сроки сдачи в эксплуатацию одних домов, то предоставляются возможности в других.

Социальная инфраструктура ценой в 42 млрд рублей

Но вернемся ко всем госпрограммам, которые реализуются в Татарстане. На исполнение 31 программы запланировано 254 млрд 600 млн рублей, из федерального бюджета — 29,3 млрд, республиканского — 160,9 млрд, местных — 3,3 млрд, внебюджетных источников — 61 млрд рублей. На 1 июля 2018 года фактически госпрограммы были профинансированы на 213 млрд 300 млн рублей.

В рамках этих проектов реализуются 38 республиканских программ по строительству, ремонту и реконструкции социальной инфраструктуры на 42 млрд рублей. За 8 месяцев этого года на эти деньги построили 72 многоэтажных жилых дома, 4 970 малоэтажных и индивидуальных домов, 65 универсальных спортивных площадок, шесть лыжных баз, четыре сельских клуба и строят еще 24. В процессе строительства также 41 акушерский пункт и 11 врачебных амбулаторий. Капитальный ремонт в рамках республиканских программ пришел сразу в ряд заведений, среди которых 14 муниципальных школ (еще в двух работы завершаются), семь коррекционных школ (в семи работы завершаются), 61 детский сад (в 33 ремонт продолжается), 15 детских лагерей, 21 подростковый клуб (в семи продолжается) и др.

Подробнее обо всех программах писать не будем, но перечислим основные.

Капитальный ремонт в рамках республиканских программ пришел сразу в ряд заведений, среди которых 14 муниципальных школ, семь коррекционных школ, 61 детский сад, 15 детских лагерей и 21 подростковый клуб. Фото Юлии Косолапкиной



Фонд газификации



В рамках программ, реализуемых Фондом газификации, построили 215,7 км водопроводных сетей (84% от программы), пробурили 32 артезианские скважины (94% от плана), установили 38 водонапорных башен, построили более 43 км сетей водопровода (90% от плана), на 84 объектах социального назначения смонтировали котельное оборудование, в селах появились более 10 тысяч светильников, 258 электрощитов, 340 км самонесущих проводов, сейчас модернизируются 15 систем водоотведения (на семи работы завершены).

Водообспечение и площадки ТБО



В рамках программы водообеспечения и устройства площадок ТБО в садоводческих некоммерческих организациях к сдаче готовится 66 площадок для размещения ТБО. Канализацией с 2018 года занялись в рамках новой программы, которая предполагает строительство на 150 млн рублей 10 канализационных систем в девяти районах и капитальный ремонт на пяти объектах.

Сельское хозяйство



Переходя к сельскому хозяйству, Песошин рассказал, что в отрасли запланирован ремонт объектов на 1 млрд 800 млн рублей. Деньги пойдут в том числе на обновление 232 коровников, 64 машинно-тракторных парков и 11 овощехранилищ.

Кроме того, на развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции направлено более 9 млрд рублей. Еще 171 млн рублей пошли на гранты восьми кооперативам на развитие материально-технической базы, на поддержку населения с дойным поголовьем коров выделено 360 млн рублей, и 180 млн рублей пошли на поддержку развития личных подсобных хозяйств.

На поддержку населения с дойным поголовьем коров выделено 360 млн рублей, и 180 млн рублей пошли на поддержку развития личных подсобных хозяйств. Фото Максима Платонова



Дороги



По программе дорожного строительства, на которую направили более 25,5 млрд рублей, на сегодня выполнили 54% всех работ по строительству и ремонту дорог регионального значения, 56% работ по соединению дорогами с твердым покрытием 28 населенных пунктов, 46,5% — по улучшению состояния дорог, по которым пролегают школьные маршруты. На 83% закончен ремонт 334 дорог в райцентрах и городах, на 82% от плана приведены в нормативное состояние 440 улиц, на 62% закончен ремонт 579 объектов дворовых территорий и внутриквартальных проездов. Общее выполнение программы составляет порядка 65%.

Здравоохранение



На здравоохранение в этом году выделено более 63 млрд рублей. В первом полугодии в рамках программы врачами принято 380 тысяч человек, 9 тысяч человек получили высотехнологичную медпомощь, было проведено 12 операций по трансплантации почки, проведена одна пересадка сердца. На обеспечение лекарствами пациентов направили 341 млн рублей.

Трудоустройство



На реализацию программы содействия занятости выделили 1 млрд 400 млн рублей, и это позволило временно трудоустроить 7 800 детей от 14 до 18 лет, найти работу 620 безработным, отправить на получение дополнительного профессионального образования 4 200 людей и 78,5 тысячи человек помочь выбрать сферу деятельности, а для 3 200 граждан провести занятия по социальной адаптации. Премьер-министр также признал, что среди мамочек в декрете пользуются популярностью профессиональное обучение и дополнительное профобразование. Этим предложением воспользовались 780 женщин.

Официальный уровень безработицы в Татарстане составляет 0,51% от численности рабочей силы — это минимальное значение за последние 20 лет.

Экономика и инновации



На программу «Экономическое развитие и инновационная экономика» на год выделили более 4 млрд рублей, а в первом полугодии направили 1,6 млрд рублей. Эти деньги пошли на создание промышленной площадки в Зеленодольске, развитие «КИП-Мастер» и другие проекты, стоимость которых составляет более 4,5 млрд рублей, 2,5 из которых — это деньги Фонда развития моногородов.

Кроме того, бизнесу было выдано 66 микрозаймов на 131 млн рублей и 53 поручительства на 398 млн рублей, что позволило привлечь кредитов на 1 млрд 530 млн рублей.

На программу «Экономическое развитие и инновационная экономика» на год выделили более 4 млрд рублей, а в первом полугодии направили 1,6 млрд рублей. Фото Сергея Афанасьева



Экология



На охрану окружающей среды в этом году ушло 502 млн рублей. На данный момент пресечено 4 342 нарушения и ликвидировано 1 693 места несанкционированного размещения отходов.

Дальше — больше?

В завершение Алексей Песошин рассказал, что президентом республики поставлена задача трехлетнего планирования будущих государственных программ.

— В принципе, по 2019 году понимание уже есть, объемы работ сохраняются, а где-то даже немного увеличиваются, — резюмировал премьер-министр.