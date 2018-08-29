Алексей Песошин: «Стоимость квадратного метра в Мергасовском доме была бы отрицательной»
Премьер-министр РТ пояснил, почему 11 тысяч за «квадрат» в «зеленом доме» на Черном озере — это даже много
О государственных программах, реализуемых в Татарстане, вчера в кабмине лично рассказывал премьер-министр РТ Алексей Песошин, а в зале помимо журналистов его слушали заместители глав различных министерств, которые в случае чего готовы были уточнить некоторые вопросы. Подробно пройдясь по действующим программам и нюансам их исполнения, глава правительства республики прокомментировал завершающуюся программу по расселению из аварийного жилья и даже объяснил, почему, по его мнению, жителям Мергасовского дома не на что жаловаться. Подробности — в материале «Реального времени».
Почему 11 тыс. за кв. метр — это уже много?
Доклад премьер-министра изобиловал цифрами по каждой из 31 госпрограмм, но перед тем, как начать озвучивать все затраченные на них средства и процент выполненных работ от плана, уделим внимание непосредственно вопросам, на которые успел ответить Алексей Песошин.
Пожалуй, один из самых волнующих из них относился к программе переселения из аварийного жилья, которая подходит к концу, в то время как в правительстве республики готовятся к новому федеральному проекту, который затронет дома, внесенные в реестр аварийных с 1 января 2012-го по 1 января 2019 года.
Комментируя завершающуюся программу, премьер-министр отметил, что изначально у них было 420 тысяч квадратных метров жилых аварийных помещений и решить эту проблему было сложно. Тогда часть домов перевели в другие программы — например, в программу реновации, которая активно обсуждается в Москве. Песошин заметил, что «мы не настолько богаты», поэтому в Татарстане сносили действительно аварийные дома, привлекательные для инвесторов, — они выкупали квартиры, расселяли жителей и строили новые.
Аварийные дома, еще подлежащие ремонту в то время, внесли в долгосрочную программу капремонта и поставили их в начало списка.
Из муниципального жилья, как известно, в рамках программы выселяли, предоставляя такую же площадь в другом месте, а собственникам предлагали либо 11 тысяч рублей за квадратный метр, либо также переселение на аналогичную площадь, если говорить о Казани.
— Мы провели порядка 200, наверно, 250 заседаний, в которых участвовали экспертные организации. Стоимость аварийного жилья во всех муниципалитетах республики не превышала 5—6, максимум 10 тысяч рублей за квадратный метр, — рассказал премьер-министр.
Здесь же он прокомментировал недовольство собственников жилья выплатами в 11 тысяч рублей за квадратный метр.
— Не всем такая ситуация нравится, но она вполне законная. Мы имеем право так делать. Более того, мы не выселяли людей на улицу и не выселяем сейчас — ряд судов еще идет, — заявил спикер. Песошин также напомнил о предоставлении социальной ипотеки и возможности спецнайма для семей, которые не в состоянии потянуть хоть и социальный, но кредит.
Почему жителям Мергасовского дома не на что жаловаться
Про Мергасовский дом премьер-министр высказался отдельно. Он пояснил, что по закону власти должны предоставить жилье в рамках муниципалитета, в котором проживает собственник аварийной жилплощади, поэтому жителям Мергасовского дома и предложили квартиры в «Салават купере» и на Гафури.
— Жители Мергасовского дома не могут жаловаться на то, что мы их в чем-то обделили, кроме местоположения. Но нужно понимать, что конкретно Мергасовский дом — это объект культурного наследия, его сносить, как остальные дома, нельзя, у нас в программе таких 67 домов, — его нужно реставрировать. Если подсчитать цены на реставрацию, а собственник несет бремя по содержанию своего имущества, я думаю, стоимость квадратного метра там была бы отрицательной, — рассказал спикер.
По новой федеральной программе по расселению из аварийного жилья Алексей Песошин лишь отметил, что она сейчас в процессе формирования. Напомним, что в республике в нее войдут 26 тысяч квадратных метров жилья.
— Когда законопроект будет утвержден, я вам смогу раскрыть детали, но думаю, что из тех подходов, которые мы применяли в рамках реализации предыдущей программы, многое войдет в новую, — отметил Песошин.
Прокомментировал премьер-министр и постоянные срывы сроков по вводу соципотечного жилья. По его словам, эта программа выполняется — только в прошлом году было введено порядка 560 тысяч квадратных метров.
— Некоторым образом на ситуацию по соципотечникам наложилась ситуация с аварийным жильем. Вынуждены были пойти на передвижки очереди, потому что реально эти дома требуют расселения, — объяснил спикер, добавив при этом, что когда срываются сроки сдачи в эксплуатацию одних домов, то предоставляются возможности в других.
Социальная инфраструктура ценой в 42 млрд рублей
Но вернемся ко всем госпрограммам, которые реализуются в Татарстане. На исполнение 31 программы запланировано 254 млрд 600 млн рублей, из федерального бюджета — 29,3 млрд, республиканского — 160,9 млрд, местных — 3,3 млрд, внебюджетных источников — 61 млрд рублей. На 1 июля 2018 года фактически госпрограммы были профинансированы на 213 млрд 300 млн рублей.
В рамках этих проектов реализуются 38 республиканских программ по строительству, ремонту и реконструкции социальной инфраструктуры на 42 млрд рублей. За 8 месяцев этого года на эти деньги построили 72 многоэтажных жилых дома, 4 970 малоэтажных и индивидуальных домов, 65 универсальных спортивных площадок, шесть лыжных баз, четыре сельских клуба и строят еще 24. В процессе строительства также 41 акушерский пункт и 11 врачебных амбулаторий. Капитальный ремонт в рамках республиканских программ пришел сразу в ряд заведений, среди которых 14 муниципальных школ (еще в двух работы завершаются), семь коррекционных школ (в семи работы завершаются), 61 детский сад (в 33 ремонт продолжается), 15 детских лагерей, 21 подростковый клуб (в семи продолжается) и др.
Подробнее обо всех программах писать не будем, но перечислим основные.
- Фонд газификации
В рамках программ, реализуемых Фондом газификации, построили 215,7 км водопроводных сетей (84% от программы), пробурили 32 артезианские скважины (94% от плана), установили 38 водонапорных башен, построили более 43 км сетей водопровода (90% от плана), на 84 объектах социального назначения смонтировали котельное оборудование, в селах появились более 10 тысяч светильников, 258 электрощитов, 340 км самонесущих проводов, сейчас модернизируются 15 систем водоотведения (на семи работы завершены).
- Водообспечение и площадки ТБО
В рамках программы водообеспечения и устройства площадок ТБО в садоводческих некоммерческих организациях к сдаче готовится 66 площадок для размещения ТБО. Канализацией с 2018 года занялись в рамках новой программы, которая предполагает строительство на 150 млн рублей 10 канализационных систем в девяти районах и капитальный ремонт на пяти объектах.
- Сельское хозяйство
Переходя к сельскому хозяйству, Песошин рассказал, что в отрасли запланирован ремонт объектов на 1 млрд 800 млн рублей. Деньги пойдут в том числе на обновление 232 коровников, 64 машинно-тракторных парков и 11 овощехранилищ.
Кроме того, на развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции направлено более 9 млрд рублей. Еще 171 млн рублей пошли на гранты восьми кооперативам на развитие материально-технической базы, на поддержку населения с дойным поголовьем коров выделено 360 млн рублей, и 180 млн рублей пошли на поддержку развития личных подсобных хозяйств.
- Дороги
По программе дорожного строительства, на которую направили более 25,5 млрд рублей, на сегодня выполнили 54% всех работ по строительству и ремонту дорог регионального значения, 56% работ по соединению дорогами с твердым покрытием 28 населенных пунктов, 46,5% — по улучшению состояния дорог, по которым пролегают школьные маршруты. На 83% закончен ремонт 334 дорог в райцентрах и городах, на 82% от плана приведены в нормативное состояние 440 улиц, на 62% закончен ремонт 579 объектов дворовых территорий и внутриквартальных проездов. Общее выполнение программы составляет порядка 65%.
- Здравоохранение
На здравоохранение в этом году выделено более 63 млрд рублей. В первом полугодии в рамках программы врачами принято 380 тысяч человек, 9 тысяч человек получили высотехнологичную медпомощь, было проведено 12 операций по трансплантации почки, проведена одна пересадка сердца. На обеспечение лекарствами пациентов направили 341 млн рублей.
- Трудоустройство
На реализацию программы содействия занятости выделили 1 млрд 400 млн рублей, и это позволило временно трудоустроить 7 800 детей от 14 до 18 лет, найти работу 620 безработным, отправить на получение дополнительного профессионального образования 4 200 людей и 78,5 тысячи человек помочь выбрать сферу деятельности, а для 3 200 граждан провести занятия по социальной адаптации. Премьер-министр также признал, что среди мамочек в декрете пользуются популярностью профессиональное обучение и дополнительное профобразование. Этим предложением воспользовались 780 женщин.
Официальный уровень безработицы в Татарстане составляет 0,51% от численности рабочей силы — это минимальное значение за последние 20 лет.
- Экономика и инновации
На программу «Экономическое развитие и инновационная экономика» на год выделили более 4 млрд рублей, а в первом полугодии направили 1,6 млрд рублей. Эти деньги пошли на создание промышленной площадки в Зеленодольске, развитие «КИП-Мастер» и другие проекты, стоимость которых составляет более 4,5 млрд рублей, 2,5 из которых — это деньги Фонда развития моногородов.
Кроме того, бизнесу было выдано 66 микрозаймов на 131 млн рублей и 53 поручительства на 398 млн рублей, что позволило привлечь кредитов на 1 млрд 530 млн рублей.
- Экология
На охрану окружающей среды в этом году ушло 502 млн рублей. На данный момент пресечено 4 342 нарушения и ликвидировано 1 693 места несанкционированного размещения отходов.
Дальше — больше?
В завершение Алексей Песошин рассказал, что президентом республики поставлена задача трехлетнего планирования будущих государственных программ.
— В принципе, по 2019 году понимание уже есть, объемы работ сохраняются, а где-то даже немного увеличиваются, — резюмировал премьер-министр.
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