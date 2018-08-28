«Пенсионная реформа не с того конца»: как сэкономить на каждом человеке минимум 4 года

Писатель и политик Эдуард Лимонов стал героем очередного выпуска шоу «вДудь». В беседе, опубликованной на YouTube-канале Юрия Дудя, Лимонов поделился своим отношением к Владимиру Познеру, рассказал, что Россией управляет не Путин, а 30 кланов, назвал Навального идиотом, а Собчак — дурой набитой, признался, что ему нечего сказать президенту, и предсказал России через 50 лет «много крови».



Один из вопросов, заданных гостю, касался пенсионной реформы.