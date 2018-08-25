Red Bull Air Race World Series Казани: автограф-сессия прославленных пилотов

25 и 26 августа Казань примет один из этапов чемпионата мира по воздушным гонкам Red Bull Air Race World Series, который пройдет над акваторией реки Казанки, вдоль Кремлевской набережной. Участие в соревнованиях примут 14 пилотов мастер-класса из 9 стран (Австрия, Германия, Испания, Канада, США, Франция, Чехия, Чили, Япония) и 10 пилотов челенж-класса из 9 стран (Венгрия, Германия, Италия, Китай, Польша, США, Франция, Швеция, ЮАР). Видеокорреспондент «Реального времени» побывал на автограф-сессии прославленных пилотов.