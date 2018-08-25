Казанские каникулы татар из Анталии: «Татары вдали от Родины нуждаются в духовной подпитке»

Фото: Олег Тихонов

Казань посетили татары из курортного региона Турции, которые по возвращении в Анталию хотят создать свою общественную организацию, открыть курсы татарского языка и провести Дни татарской культуры. Подробнее об этих планах в материале «Реального времени».



Татары Анталии объединятся

«Казанские каникулы» татар с турецкого средиземноморского побережья близятся к концу. Пусть они были короткие, но плодотворные. Уже есть первые результаты — договорились создать новую группу в соцсетях «Татарское единство», и появилась уверенность в необходимости создания официальной общественной организации «Татары Анталии». Более того, как сообщила зачинательница культурного движения татар этого региона Оксана Назарова, на следующий год планируется серьезное мероприятие — Дни татарской культуры в Анталии. Его хотят совместить со вторым по счету Сабантуем.

Оксана Назарова является председателем Совета по делам иностранцев при администрации района Коньяалты города Анталии.

— У татарстанцев популярен отдых на курортах Анталии, а мы вот отдыхать едем в Казань, — говорит Оксана. — Здесь наши корни, наши родные, близкие люди, моя мама живет в Казани. В этот раз перед поездкой я обратилась с предложением встретиться, если еще кто-то тоже в это время будет в Казани. Очень хотелось наше общение в соцсетях вывести на новый уровень: из виртуальной в реальную жизнь. Сразу получила большое количество откликов. Написали не только татары Анталии, но и из других регионов и стран, ведь многие стремятся в Казань и часто здесь бывают.

«У татарстанцев популярен отдых на курортах Анталии, а мы вот отдыхать едем в Казань», — говорит Оксана



Объединились в Казани

Таким образом, 13 августа состоялась первая встреча в Казани. По словам Оксаны Назаровой, собралось около 25 человек. К татарам Анталии присоединились заместитель председателя общественной организации «Татарстан» из Баку Эмин Рамазанов, руководитель татарской редакции радиостанции «Голос Турции» из Анкары (он родом из Казани) Сагит Хайри, предприниматель в сфере туризма из Казани Рамиль Хабибуллин и другие. Как отметил Эмин Рамазанов, он не прочь был поделиться своим многолетним опытом в общественной работе.

За программой пребывания наших соотечественников в татарстанской столице можно было наблюдать в соцсетях. За эти дни представители группы «Татары Анталии» побывали во многих редакциях, музеях, библиотеках, на концертах, общались с художниками, писателями, артистами. «Программа каждого дня составлялась спонтанно, кто что предлагал — поддерживали», — говорят участники группы. 25 августа их можно будет увидеть на возложении цветов к памятнику Садри Максуди в сквере «Стамбул» и к памятнику Мусе Джалилю на площади 1 Мая у кремля.

— В нескольких регионах Турции на протяжении долгих лет действуют общественные национально-культурные организации татар. В Стамбуле и в районе Эскишехир много лет проводятся Сабантуи. Очень отрадно, в этом году решили объединиться татары Анталии. Этим же летом они смогли организовать первый Сабантуй. Все это было очень востребовано и своевременно. Не зря, как только Оксана Назарова создала группу в «Фейсбуке», сразу набрала много подписчиков, и как только прозвучало предложение провести национальный праздник, буквально за месяц все дела были улажены. Я желаю им успехов во всех начинаниях, — пожелал Сагит Хайри.

«Очень отрадно, в этом году решили объединиться татары Анталии. Этим же летом они смогли организовать первый Сабантуй. Все это было очень востребовано и своевременно», — говорит Сагит Хайри



«Чтобы татар знали в Турции»

Фанис Зыялы — известный в Татарстане и Турции адвокат, один из активных членов группы «Татары Анталии». Родом он из деревни Учили Арского района, с 93-го года живет в Турции, а последние десять лет — в Анталии. Его очередной приезд с целью погостить в отчем доме и встреча группы из соцсетей — совпадение, говорит он.

— Я рад, что мы объединились. У нас много планов, цель которых — сохранить и развивать нашу национальную культуру, родной язык, — говорит Фанис. — Мы хотим, чтобы в современной Турции знали, кто такие татары. Конечно, интеллигенция знает. Выдающиеся личности первой половины прошлого века, как Садри Максуди, Юсуф Акчура и другие, в свое время внесли весомый вклад в культурное, научное развитие страны. Но спроси сегодня рядового жителя про татар, нередко он предположит, что мы, наверное, представители Казахстана. Это очень грустно, — посетовал Фанис Зыялы, в этот приезд он приобрел много татарских книг, особенно для детей — татарскую азбуку «Элифба», сказки, словари, справочники.

По неофициальным данным, в регионе Анталии проживают около 2 тысяч татар.

— В Анталии есть татарские семьи, где воспитываются по три-четыре ребенка, проблема сохранения родного языка стоит очень остро. Мы с большими переживаниями наблюдаем за проблемой сохранения родного языка и в Татарстане. Больно видеть, как в татарских деревнях в детсадах малыши разговаривают на русском языке… Мы в Анталии собираемся организовать курсы татарского языка. Учитель есть — Халида Ахметова, педагог со стажем, готова безвозмездно преподавать родной язык. Даже позволяем себе мечтать — в будущем открыть татарскую школу, — сообщил Фанис Зыялы.

По словам Оксаны Назаровой, в ближайших планах — официально зарегистрировать общественную организацию татар Анталии.

«Я рад, что мы объединились. У нас много планов, цель которых — сохранить и развивать нашу национальную культуру, родной язык, — говорит Фанис Зыялы

«До этого времени мы встречались в кафе или парковой зоне, если мы создадим свое общество, то у нас будет свое помещение», — говорит она. А для курсов татарского языка есть предварительная договоренность с одной мечетью в микрорайоне Хурма района Коньяалты. Имам мечети обещал татарской диаспоре по необходимости предоставлять помещение для проведения занятий по родному языку.

— Будем создавать группы для детей и молодежи, которые плохо знают татарский язык, и отдельно — кто желает совершенствовать свои знания, — планирует руководитель группы «Татары Анталии».

«Татары нуждаются в духовной подпитке»

Оксана Назарова сообщила о намерениях провести в Анталии Дни татарской культуры и совместить их с татарским национальным праздником Сабантуй. Стать ведущим программы праздника согласился известный актер театра им. Камала Фанис Зиганшин. Как рассказали гости, на днях на встречу был приглашен и Фанис Зиганшин. Артист обещал приехать в Анталию, помочь организовать там драматический кружок, а также выступить в роли ведущего на Сабантуе.

— Для меня это была необычная встреча. На моей памяти эта первая делегация татар из другого региона, которая свое пребывание в самом центре татарской национально-культурной жизни, в Казани, наполнила такими содержательными встречами и дельным общением. Татары вдали от Родины очень нуждаются в духовной подпитке, поэтому развитие и сохранение родной культуры, искусства поможет им утолить эту «жажду», — поделился мнением Фанис Зиганшин.

Артист обещал приехать в Анталию, помочь организовать там драматический кружок, а также выступить в роли ведущего на Сабантуе

Оксана Назарова, в свою очередь, выразила признательность всем, кто поделился советом и опытом для дальнейшего развития общества «Татары Анталии». «При организации мероприятий, решении насущных проблем нам всегда необходимы будут советы из Казани, Татарстана. Когда мы получим официальную регистрацию, хотим сотрудничать со Всемирным конгрессом татар», — заключила она.