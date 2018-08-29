Новая жизнь альметьевского водохранилища

Компания «Татнефть» ведет масштабную работу по строительству социально-культурных объектов в Альметьевске и в целом в регионе своей деятельности. Жители нефтеграда уже успели заметить, как преображается городское водохранилище возле ипподрома. «Нефтяные вести» узнали, какие работы уже завершены и каким станет новое место притяжения альметьевцев и гостей города.

Работы, не заметные для глаз

Водохранилище в последние годы представляло собой не самое приятное зрелище. Оно год от года мелело, берега затягивались болотной растительностью, на дне продолжал копиться ил.

По инициативе генерального директора компании «Татнефть» Н.У. Маганова было решено вдохнуть новую жизнь в этот водоем. Для выполнения строительных и гидротехнических работ было выделено более 300 млн рублей. Исполнительным заказчиком стало НГДУ «Альметьевнефть», а генеральным подрядчиком — казанская фирма «Спецгидрострой».

Предполагаемый объем работ был поистине огромным. Только разработка грунта нового водоотводного канала и водоспускного сооружения составила почти 30 тыс. куб. метров. Еще более масштабными стали не очень заметные для глаз простого обывателя дноуглубительные работы, которые проводятся земснарядами — особыми судами техничес­кого флота, имеющими на борту специальный экскаватор и насос.

Еще один пешеходный мост

По словам кураторов работ, сотрудников Управления капитального строительства компании, предполагается, что со дна водохранилища будет поднято почти 700 тыс. тонн грунта и ила. На сегодня эта работа выполнена на 70%. Благодаря этому глубина озера возрастет до четырех метров, при том что еще год назад некоторые его участки можно было пройти практически вброд.

Исполнительным заказчиком стало НГДУ «Альметьевнефть», а генеральным подрядчиком — казанская фирма «Спецгидрострой»



Новое озеро теперь будет иметь плотину с системой входящего и выходящего водоспуска, что позволит водоему иметь стабильное внешнее питание и защитит его от развития болотной растительности.

Значительные суммы вложены в благоустройство прилегающей территории. Реконструируется и укрепляется пешеходный мост (первый от выезда из города). Но главное — озеро теперь можно будет свободно обойти пешком. Для этого за майданом, возле дороги на Нолинку, заработает еще один пешеходный мост. Ранее на этом месте несколько десятков лет назад были запланированы гидротехнические сооружения, которые так и остались недостроенными.

Плюс 55 млн рублей

Всего озерное «кольцо» будет протяженностью 5,5 км. По всей длине береговой линии строятся велодорожка и пешеходная зона. На этом хорошие новости для любителей активного отдыха нефтеграда не заканчиваются. В процессе строительства компанией было выделено еще 55 млн рублей. Часть этих средств будет вложена в благоустройство озера, а часть пошла на расширение ранее запланированной велодорожки.

Теперь помимо велосипедис­тов в летнее время на полосе шириной более шести метров будут заниматься лыжники на лыжероллерах. Зимой эта же трасса станет дополнительной тренировочной базой для федерации лыжного спорта города, которую курирует начальник НГДУ «Альметьевнефть» Ренат Нугайбеков. Это позволит не только привлечь дополнительное количество лыжников, но и, без сомнения, улучшит результаты спортсменов неф­теграда.

В дальнейшем на береговой линии планируется размещение площадок, кафе, пунктов проката велосипедов и т. п.

Партнерский материал

