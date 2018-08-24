Рубашка Томарова, питерский Том Круз и необходимость переноса матча «Уфа» — «Зенит»

Все самое любопытное в первых матчах российских команд в Лиге Европы

«Зенит» и «Уфа» сыграли свои первые матчи заключительного раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Успешно получилось, к сожалению, не у всех, однако скучать зрителю не пришлось в обоих случаях. Популярный комментатор Виталий Ошовский в авторской колонке, написанной для «Реального времени», прочувствовал антураж игр с «Мольде» и «Глазго Рейнджерс».

«Томаров пуговицу расстегнул»



Британские СМИ не привыкли тщательно проверять информацию. Именно им принадлежало предположение, что «Уфа» не приедет в Глазго из-за проблем с визами. Некоторые британские издания даже злобно предвкушали техническую победу «Рейнджерс», да и сам Шамиль Газизов, что уж греха таить, подлил масла в огонь. «У нас сложилась очень непростая ситуация. В воскресенье команда прилетает в Москву, а 20 августа, в день игры с «Динамо», пойдет с подготовленными документами в посольство. Надеемся, что сможем получить визу в максимально ускоренном режиме и проблем не будет, но все решится в понедельник», — сказал генеральный директор «Уфы».

Визу после игры с «Динамо» дали, но уфимцы все равно отправились в Шотландию без настроения. Динамовцам команда Сергея Томарова разгромно уступила — 0:3, что спровоцировало главного тренера на 15-минутную исповедь. В ходе химкинской пресс-конференции Томаров пять или шесть раз пожаловался на жуткий график своей команды. Половину этого времени за дверью терпеливо ждал своей очереди Дмитрий Хохлов — очевидно, это было утомительно, поскольку тренер «Динамо», несмотря на победу, был немногословен.

«Сергей, сегодня вы в белой рубашке. Возможно, это повлияло на ход встречи с «Динамо»?» — задал Томарову вопрос один из журналистов. Пока зал очумело переглядывался, главный тренер «Уфы» жестко отстаивал свое право носить то, что ему удобно и по размеру. Однако от дальнейшего троллинга все равно не спасся. «С 54-й минуты «Уфа» резко подсела — возможно, это Томаров пуговицу расстегнул?» — от заливистого хохота журналистам было уже не удержаться.

«Абсолютно не обидно, что наше достижение не слишком широко освещалось», — заявил Газизов. Фото fcufa.pro



Может, «Уфе» стоит перенести игру с «Зенитом»?

Едва болельщики оправились от разгрома в Химках, как их поджидала еще одна неприятность. «Матч ТВ» за сутки до матча с «Рейнджерс» неожиданно изменил расписание и поставил вместо «Уфы» игру «Партизан» — «Бешикташ». Болельщики начали было впадать в массовую панику — ситуация долгое время не разрешалась. И лишь буквально за несколько часов до стартового свистка игру «Рейнджерс» — «Уфа» вернули в эфирную сетку. Пронесло!

«Абсолютно не обидно, что наше достижение не слишком широко освещалось. «Зенит», как и «Спартак», ЦСКА или «Локомотив», является флагманом российского футбола с многолетней историей и огромной армией болельщиков. Тем не менее мы стараемся своим выступлением отвоевать информационное пространство, чтобы и нашему скромному клубу уделялось внимание», — заявил Газизов.

Однако молва о подвигах уфимских до Шотландии пока не добралась. Пока их гендиректор давал это интервью, болельщики «Глазго» натужно пытались понять, что за зверь такой — «Уфа». «Ребята, подскажите, кто-нибудь о них что-то знает? Откуда взялся этот клуб?» — спросил болельщик «Рейджерс» Деклан. «Посмотрел встречу «Уфы» и «Динамо». Теперь жду нашу игру в четверг больше, чем когда бы то ни было», — ответил ему другой фанат.

Каково же было удивление этого фаната по истечении 90 минут! Сама игра, несмотря на отрицательный исход (0:1), скорее порадовала российских болельщиков. «Уфа» Сергея Томарова с каждым матчем действует все компактнее и интереснее, хотя фактор усталости никто не отменял. Но вот незадача — впереди у «Уфы» домашняя игра с «Зенитом» 26 августа. Возможно, стоит пойти по стопам «Торпедо Кутаиси» и перенести эту игру ради еврокубков? Тем более что «черно-белым» помогло — грузины в одном шаге от попадания в групповой этап ЛЕ!

Вот незадача — впереди у «Уфы» домашняя игра с «Зенитом» 26 августа. Возможно, стоит пойти по стопам «Торпедо Кутаиси» и перенести эту игру ради еврокубков? Фото vk.com/ufafc

Артем Дзюба: «Зовите меня Том Круз!»

«Дорогой мой Эквадорский Пингвиненок!!! Желаю тебе скорейшего выздоровления и возвращения!!! Мы тебя ждем и уже скучаем!!! Я верю, что ты сможешь пройти это испытание!!! Мы с тобой», — написал в «Инстаграме» Кристиану Нобоа Артем Дзюба. Когда атмосферу в команде доверяешь таким весельчакам, она становится непринужденной и как бы располагает к положительным результатам. Это быстро «просек» Сергей Семак, который, в отличие от Манчини, дает Дзюбе полную свободу для шуток.

Веселое настроение передается всей команде. Перед игрой с «Мольде» «Твиттер» «Зенита» встретил соперника угрожающей фразой «Я хочу сыграть с тобой в одну игру», намекая на разгром минского «Динамо» в ответном матче (8:1), а уже после этого родилась идея с Нобоа. Напомним, ведущий опорник «Зенита» в этом сезоне получил повреждение крестообразных связок в игре с «Уралом» и выбыл на длительный срок.

Перед матчем руководство «Зенита» установило «стену пожеланий», в которой болельщики могли написать слова поддержки Кристиану. А на игру с «Мольде» футболисты вышли с изображением пингвиненка и фразой «Мы с тобой!». «Кристиан раньше немного пухленький был, поэтому я называл его пингвиненком», — объяснил Дзюба.

В отличие от «Уфы», «Матч ТВ» ни разу не ставил на место «Зенит» — «Мольде» условный «Тренчин» — «АЕК Ларнака». Однако первый тайм — из разряда тех, которые хочется забыть, тем более что первыми забили именно норвежцы. «Сложно понять, почему мы постоянно пропускаем первыми. Это плохая тенденция. Зато потом отыгрываемся, и эта тенденция — хорошая», — был невероятно логичен Антон Заболотный. Нападающий «Зенита» вместе с Дзюбой занял место в стартовом составе, и биться против двух «башен» норвежцы оказались не в состоянии — 3:1!

В команде Семака забивает даже Заболотный, что не ускользнуло от внимания Дзюбы. Фото fc-zenit.ru

В команде Семака забивает даже Заболотный, что не ускользнуло от внимания Дзюбы. «Зовите меня Том Круз! Антон после моих передач и ударов забивает, поэтому миссия невыполнима», — заявил Артем. Голкипер «Зенита» Андрей Лунев куда более серьезен и решил вступиться за измученного прошлой весной нападающего. «Тогда Заболотного не любили все, теперь снова начинают любить. Это — Россия! От любви до ненависти у нас меньше шага». Лучше не скажешь!

Если «Уфа» разгромит в ответной игре «Глазго Рейнджерс», а «Зенит» задаст нервотрепку своим болельщикам в Мольде — сильно не удивляйтесь. «Это — Россия!»