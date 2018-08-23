Между Черным и Каспийским: зеленодольцы хотят взяться за судоремонт на двух морях

«Армия-2018»: прорыв в Африку, полмиллиарда рублей для Мистахова и композитные лопасти Пустовгарова

В среду, под занавес второго дня работы Международного военно-технического форума «Армия-2018», после вчерашних закрытых показов оборонных достижений зарубежным военным гостям Министерство обороны РФ наконец-то «монетизировало» российский ВПК. Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко подписал 30 государственных контрактов с крупнейшими российскими корпорациями на предстоящие три года — до 2021-го. Правда, особенно много щедрот досталось татарстанским судостроителям: с Зеленодольским заводом им. Горького подписан контракт на сервисное обслуживание 26 боевых кораблей, построенных им для российского флота. Как выяснило «Реальное время», несмотря на скромную стоимость в полмиллиарда рублей, контракт закрепит за зеленодольскими корабелами судоремонт в Дагестане в акватории Каспийской флотилии.

«Наши двери открыты»

Несмотря на ежегодное обновление экспозиции достижений российских оборонных предприятий, а на каждом форуме обязательно демонстрируются новинки, военные не отступают от одного секретного правила. В день открытия армейской выставки первыми ее посещают главы оборонных ведомств иностранных государств, последующие два дня считаются «временем профессионалов» (то есть специалисты отрасли обсуждают внутренние проблемы), и только потом выставка открывается для обычных посетителей. По этому сценарию проходил и четвертый по счету Международный военно-технический форум «Армия-2018», который проводится Министерством обороны РФ с 2015 года.

На церемонии открытия министр обороны генерал армии Сергей Шойгу заметил, что на этот раз свои делегации на армейскую выставку направили 102 страны, что свидетельствует о том, что «наши двери открыты». «Мы постарались сделать все, чтобы показать сделанное и созданное нашей наукой, нашей промышленностью для защиты рубежей нашей страны, для обеспечения безопасности». Причем многое из представленного на «Армии-2018» испытано в боевых действиях в Сирии, что, как отметил министр обороны РФ, показывает, что «российская промышленность вышла на самый современный, самый высокий уровень». Добавим, что выставку посетили главы оборонных ведомств 18 государств, начальники генеральных штабов четырех государств, заместители министров обороны 17 государств, сообщил позднее журналистам врио начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности и инновационных исследований Минобороны РФ генерал-майор Роман Кордюков.

На церемонии открытия Сергей Шойгу заметил, что на этот раз свои делегации на армейскую выставку направили 102 страны, что свидетельствует о том, что «наши двери открыты». Фото mil.ru



Вероятно, для выгодного сравнения зарубежным гостям в первый день успели показать и «обратную сторону войны»: на отдельном полигоне для них была развернута экспозиция трофейного оружия, собранного российскими военными после боев в Сирии. Забегая вперед, скажем, что сегодня ее открыли для журналистов, но среди экспонатов можно было увидеть лишь сухопутное оружие (подорванные танки, разорвавшиеся мины и сбитые беспилотные летательные аппараты). В основном бои разворачивались на земле, и потери понесла сухопутная техника.

«Центральноафриканскую Республику рассматривают в качестве перспективного партнера на Африканском континенте»

Интересно, что наиболее многочисленную делегацию представлял Китай, давний партнер России по военно-техническому сотрудничеству. Но активные переговоры Минобороны РФ вело и с африканскими странами. В первый день глава Минобороны подписал межправительственное соглашение о военном сотрудничестве с Центральноафриканской Республикой (ЦАР), Буркина-Фасо и Мьянмой. Сергей Шойгу заметил, что в России Центральноафриканскую Республику рассматривают «в качестве перспективного партнера на Африканском континенте». А глава военного ведомства Буркина-Фасо лестно высказался о российском оружии. «Думаю, что нет никакой необходимости напоминать, что в моей стране есть давняя традиция использования российского вооружения и военной техники, высочайшее качество которых не подлежит сомнению», — заявил министр обороны и по делам ветеранов Буркина-Фасо Жан-Клод Буда на встрече с министром обороны РФ на полях МВТФ «Армия-2018». В день открытия форума глава Минобороны РФ встретился с главнокомандующим Вооруженными силами Мьянмы, страна рассматривается в качестве стратегического партнера России в Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Активные переговоры Минобороны РФ вело с африканскими странами. Фото mil.ru



«Мы станем свидетелями настоящего «африканского прорыва», — прокомментировал журналистам интерес военных к Африканскому континенту гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев. По словам Михеева, форум «Армия» из всех выставочных событий в мире дает максимальную монетизацию, поскольку на него приезжает самое большое число иностранных делегаций, и здесь компания планирует провести переговоры с представителями более 50 стран. «Помимо наших традиционных партнеров из стран Северной Африки ждем на своем стенде и в переговорных помещениях представителей 16 стран континента южнее Сахары», — добавил он. «Мы уже поставили за рубеж продукцию на сумму свыше $7 млрд. Подписав около 600 контрактных документов на $9 млрд, мы нарастили свой портфель заказов», — рассказал он. — В данный момент в портфель контрактов вошли шесть новых стран-партнеров, он составил более $45 млрд».

Новейшие образцы авиатехники выставлялись на аэродроме Кубинка. Многие из них хорошо известны всему миру — это многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57, сверхзвуковой истребитель МиГ-31БП с комплексом «Кинжал», военно-транспортный вертолет Ми-171Ш с расширенными возможностями, Ми-17-1В Казанского вертолетного завода с композитными лопастями.

«Мы продемонстрировали Ми-17 в новом облике с композитными лопастями и S-образным винтом управления, — рассказал «Реальному времени» глава КВЗ Юрий Пустовгаров. — Он оборудован всеми новыми модернизированными системами, которые позволяют летать ночью, защищаться от ракет, помогать в группе другим вертолетам — все, что можно по максимуму иметь от вертолетов типа Ми-8/17».

Новейшие образцы авиатехники выставлялись на аэродроме Кубинка. Фото saidpvo.livejournal.com

«Корабелы им в ответ»

Одним из главных событий второго дня форума стало подписание Министерством обороны РФ 30 госконтрактов с российскими предприятиями. Правда, наиболее заметный среди них — контракт Минобороны с Зеленодольским заводом им. Горького стоимостью полмиллиарда рублей. КВЗ и КАЗ имени Горбунова контракты не подписывали, хотя первый готовится сдавать Ми-38 под будущие заказы, и Казанский авиазавод ожидает контракта на 30 самолетов Ту-160 (подписано пока на 10 машин на 160 млрд рублей).

Несмотря на скромную цену контракта, зеленодольские корабелы получают возможность закрепиться на контрактах по всему жизненному циклу для российского флота, то есть не только зарабатывать на строительстве, но и на обслуживании военных кораблей. Согласно обязательствам, зеленодольский завод получит в обслуживание 26 кораблей вместо прежних 16, которые находятся на вооружении Каспийской флотилии, Черноморского и Балтийского флотов. А в будущем открывается возможность выйти на Северный и Тихоокеанский флоты.

«Мы долго к нему шли, почти три года завоевывали репутацию надежного партнера в рамках сервисного обслуживания боевых кораблей, построенных на наших верфях, — рассказал «Реальному времени» глава судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов. — Мы начали обслуживать технику в 2017—2018 годах, и сейчас Минобороны приняло решение о продлении контракта еще на три года для тех кораблей, которые мы строим».

Теперь завод будет обслуживать все 26 построенных кораблей. Фото zdship.ru

Новый контракт рассчитан на 2018—2020 годы. Теперь завод будет обслуживать все 26 построенных кораблей: это малые ракетные корабли проекта 21631, проект «Грачонок» 21980, новые патрульные корабли 22160, которые сдаются в этом году. «Мы специально сделали программный продукт по сервисному обслуживанию корабля на весь жизненный цикл, который позволяет проводить различные виды технического ремонта. И это позволило создать определенное удобство для эксплуатации судов Каспийской флотилии, Черноморского и Балтийского флотов, а в будущем мы придем и на Северный, и на Тихоокеанский флот».

В контрактные обязательства входит и ремонт кораблей в Дагестане, пока завод будет пользоваться «чужой» ремонтной базой в Астрахани, но позже построит собственные в Дагестане. «По Дагестану мы заняли простую позицию. Мы отработали ее с руководством Каспийского флота. Мы готовы организовать сегодня сервисное обслуживание с последующим расширением судоремонта. Эти госконтракты в определенных вопросах пересекаются. Но мы пошли дальше. Мы работаем над тем, чтобы создать два центра судоремонта. Один — на Черном море, другой — на Каспийском. Это позволит обслуживать корабли углубленно, а не только проводить сервисное обслуживание. Но сегодня обсуждаются вопросы, связанные с проектным бюро, которое проектирует базу Военно-морского флота. Я думаю, что этот процесс достаточно длительный».