От тотального хоккея — к анабиозу: «Ак Барс» штормит на Кубке ЛЖД

Сочетание зрелищного хоккея с «сонным царством» в исполнении «барсов»

Последний предсезонный турнир перед стартом сезона в КХЛ «барсы» уже по традиции проводят в Риге — на Кубке Латвийских железных дорог. И, пожалуй, еще никогда за шесть лет существования турнира казанские болельщики не ждали его с таким нетерпением и надеждой. Ведь своими предыдущими летними выступлениями «Ак Барс» успел испортить настроение поклонникам, так и не показав четкой чемпионской игры и провалив практически все важнейшие контрольные игры. Оставалось уповать на то, что Зинэтула Билялетдинов лишь просматривал варианты, а к Латвии подведет команду уже в более-менее оптимальном состоянии. Первая игра на Кубке ЛЖД показала, что «Ак Барс» выходит из анабиоза, а когда надо, играет и в острый атакующий хоккей. Но по классике не обошлось и без ложек дегтя. Подробности игры — в материале «Реального времени».

Пол Постма — сразу в бой

О такой роскоши, как время на раскачку и долгие притирки с партнерами, хоккеисты, присоединившиеся к команде, не могли и мечтать. Прибывший прямо в Ригу Пол Постма и вернувшийся после рождения сына Джастин Азеведо были брошены тренерами сразу в бой. Джастин занял привычное место в первом звене вместе с Иржи Секачем и Андреем Поповым (Ландера команда пока не дождалась), а новичок «барсов» был определен во второе звено, составив пару защитников с Рафаэлем Батыршиным, хотя еще на утренней раскатке Постмы вообще не было.

Такой подход для Билялетдинова не в новинку. Обычно он не маринует новичков, а вводит их в состав буквально с трапа самолета. Так было в декабре с Александром Бурмистровым, Алексей Потапов тоже вышел сразу по прилету, а Косов присоединился к «барсам» во время дальневосточного трехматчевого трипа, выйдя на лед, что называется, с пылу с жару. Вполне возможно, это специальная проверка от Билла — как выдержит новый член коллектива игровые нагрузки и насколько он готов заходить в бой, не будучи полностью готовым к нему морально. Пройдешь проверку — добро пожаловать, и доверие к тебе на должном уровне.

За атаку же во втором звене отвечала единственная готовая тройка Зарипов — Ткачев — Галиев. Лукоянов, Бурмистров и Потапов образовали трезубец нападения в третьем звене. А Кара, Малыхин и Клинкхаммер стали четвертыми по счету при выходе на лед. Здесь ничего нового. Любопытной была скорее защитная линия — оборонительную пару четвертого звена составили молодые Марк Марин и Даниил Курашов. А вот форвард Воеводин, похоже, рижский турнир проведет в качестве зрителя.

«Давос», в отличие от «барсов», приехал в Ригу для участия в Кубке ЛЖД впервые. Фото facebook.com/hockeyclubdavos



Открыли новую страницу истории

«Давос» приехал в Ригу для участия в Кубке Латвийских железных дорог впервые. «Ак Барс» же оказался в столице Латвии в шестой раз, в трех из которых становился обладателем трофея. Вот только прошлогодний турнир казанцы провалили, уже в дебютном матче без вариантов уступив хозяевам турнира. Как потом показал регулярный сезон, рижское «Динамо» было совсем никакущим, и то поражение можно объяснить лишь тем, что на предсезонке «Ак Барс» решил не заниматься собирательством трофеев и больше работал над настройкой игры.

Вообще, «барсы» в своей новой истории со швейцарским грандом не встречались. А это, между прочим, одна из сильнейших команд старой Европы и постоянный участник хоккейной Лиги чемпионов.

Первый период отвели для «пристрелки»

Очень быстрый хоккей с постоянными передачами в касание обе команды демонстрировали всю первую половину стартового периода. Поначалу швейцарцы, казалось, «барсов» даже перебегали, заставив их изрядно попотеть. Постепенно игра выровнялась, но продолжилась все в том же беспрерывном стиле — шайба то и дело ходила из одного конца льда на другой. Неплохо комбинировал Постма, когда казанцы заработали первое большинство в середине периода. Он оставался позади остальных и выступал в роли диспетчера, через которого игровой снаряд ходил по периметру чужой зоны. Да и вообще Пол выделялся из защитников своей активностью в атакующих действиях. А ведь перед его приходом говорили, что это «домосед».

Один раз мог решить момент Джастин Азеведо, выскочивший на свидание с голкипером «Давоса» Сенном Жилем, но тот справился с броском в упор, показав какую-то невероятную реакцию, будто точно знал, куда направит шайбу канадец. Минут за шесть до конца периода швейцарцы прибрали инициативу к своим рукам, заставив «Ак Барс» прижаться к воротам и лишь изредка выбегать в контратаки. Только они были настолько редки, что однажды стало очевидно, что казанцы просто не в состоянии контролировать движение шайбы.

Хотя поначалу Эмиль неплохо среагировал, но уже в следующем эпизоде пропустил совершенно необязательный гол. Фото ak-bars.ru



Такая игра довольно быстро принесла плоды давосцам. Правда, не обошлось без помощи со стороны Эмиля Гарипова, который пока лишь вкатывается в прошлогоднюю форму времен Кубка Гагарина. Хотя Эмиль неплохо среагировал в первом моменте, но уже в следующем эпизоде пропустил совершенно необязательный гол. На этот раз шайба залетела ему от синей линии, причем не сказать чтобы перед ним было много игроков, закрывающих обзор. Гарипов, по своей привычке, сел на щитки раньше щелчка Магнуса Нюгрена, и шайба легко проскочила над плечом вратаря — 0:1.

Тотальный хоккей в исполнении «Ак Барса»

На старте второго периода казанцы перешли в наступление и постарались взять швейцарцев навалом. Вскоре получилось сжать такое узкое окружение вокруг ворот соперника, что шайба раза три обязана была оказаться в сетке, но каждый раз проходила либо рядом с каркасом, либо упиралась в щитки вратаря. Но с той прытью, с какой «Ак Барс» вышел на второй отрезок матча, заброшенная шайба была лишь делом времени. На четвертой минуте Азеведо в жесткой борьбе и уже лежа на льду затолкал-таки эту шайбу, причем на нем едва ли не лежал защитник «Давоса». Однако португало-канадец дотянулся «пером» своей клюшки до диска и успел протолкнуть его в ворота Жиля.

Стало заметно, что изменения произошли и в оборонительных рядах. Постма стал чаще выходить вместе с форвардами первого звена, а Яруллин, наоборот, со вторым. О понятии «пара защитников» казанцы забыли и стали выходить уже по другой, известной лишь тренерскому штабу логике.

Расслабляться «барсы» не собирались и продолжили долбить швейцарскую команду с такой ожесточенностью, будто это противостояние с давним принципиальным соперником, который в первом периоде их серьезно обидел. В этот момент на месте «Давоса» находиться на льду не хотелось бы никому из «коллег», собравшихся на латышском турнире. Швейцарцев просто возили по льду, так что ждать второй шайбы тоже пришлось недолго. Это Альберт Яруллин хорошо расположился справа от ворот соперника, выждал момент, когда кто-то откроется на пятаке, и выдал отличную передачу на клюшку Секача — 2:1.

В последнем периоде казанцы заметно успокоились и решили поберечь силы для остальных игр турнира. Фото twitter.com/HCDavos_off

В этом периоде шайба если и гостила на половине площадки «Ак Барса», то только по большим праздникам. В остальное же время казалось, что «Давос» проводит весь второй период в меньшинстве, просто отбиваясь и сбившись в кучку у собственных ворот. Обычно так играют на тренировках, когда у одной пятерки задача обороняться, а у другой — атаковать. В КХЛ настолько очевидное доминирование одной команды над другой случается нечасто. Даже если играет действующий чемпион с аутсайдером, то второй хотя бы изредка, но выходит из своей зоны. Здесь же — просто тотальный расстрел в исполнении казанцев.

Такими темпами и третий с четвертым голы подтянулись довольно быстро. Сначала Данис Зарипов после быстрой комбинации протолкнул шайбу в уже оставленные вратарем ворота, а позже в большинстве Роб Клинкхаммер использовал передачу из-за ворот от Маркова и сделал счет разгромным — 4:1. Все больше и больше создавалось ощущение, что это тренировка казанцев, выступающих в разных джерси.

Старая добрая болезнь



В последнем периоде казанцы заметно успокоились и решили поберечь силы для остальных игр турнира. Однако спокойная игра тем и опасна, что от нее можно «уснуть» и самим. Так и произошло: на восьмой минуте периода швейцарцы каким-то очень простым способом вывели Принса Шейна на рандеву с Гариповым, а явно не поспевающий Яруллин лишь путем фола пытался помешать форварду «Давоса». Увы, не вышло — 4:2.

Могли получить и еще один, когда Никита Лямкин в абсолютно расслабленной манере решил отдать передачу через полплощадки, и шайбу, конечно же, перехватили и убежали один на один — Гарипов на этот раз спас. Впрочем, это уже симптомы классического «Ак Барса», когда, сделав игру, казанцы начинают откровенно «катать вату» и теряют концентрацию. Добрая часть очков прошлого сезона была потеряна именно из-за этой хронической болезни. «Давос» простил и дожать не смог. В КХЛ такое часто не прощают.

Как бы ни был хорош «Ак Барс» в атаке, когда его, что называется, «прижали» и потребовалось срочно исправлять ситуацию, без недочетов в обороне не обошлось. Тем интереснее, как будут исправлять их тренеры в течение последнего турнира перед стартом одиннадцатого сезона КХЛ.