Ограбление по-уфимски: отыграться с 1:3 и оставить хозяев с носом

«Салават Юлаев» выиграл первый трофей с Николаем Цулыгиным

Уфимский клуб провел крайне полезный для себя матч, обнаружив свои слабые места, но в итоге став победителем Кубка губернатора. Репортаж «Реального времени» из Челябинска, в котором «Салават» выиграл вопреки всем обстоятельствам.

0:8 «Магнитки»

Уже давно в хоккейных кругах ведутся дискуссии — можно ли считать летние турниры объективным показателем готовности команд к сезону. Нередки случаи, когда команда, плохо выглядевшая на предсезонке, затем уверенно начинала чемпионат. Или набирала ход ближе к зиме. Вот посмотришь на состав нынешнего «Металлурга» из Магнитогорска и на его же игру на турнире в Челябинске и, как минимум, сильно удивишься. 0:8 за два дня в играх с «Авангардом» (0:3 в пятницу и 0:5 в субботу) — это катастрофа по меркам межсезонья. Но и хороший опыт. На следующей неделе «Магнитка» проведет домашний турнир и явно будет здорово мотивирована.

А вот омичей из Балашихи теперь можно будет увидеть только на турнире в Санкт-Петербурге за неделю до старта регулярного сезона. Кстати, именно вратарь «Авангарда» Игорь Бобков, оформивший два «сухаря» подряд, был признан лучшим в своем амплуа по итогам турнира. А вот его финский коллега Карри Рямё не смог доиграть матч за бронзу, получив травму.

«Танкоград» и защитные дыры

Перед каждым домашним матчем «Трактора» местная рок-группа дает настоящий концерт. Здесь в живом исполнении играют песни Nirvana, Guns` N' `Roses и других легендарных коллективов. Но настоящей «фишкой» челябинцев является песня «Танкоград». Есть вероятность, что услышав ее один раз под сводами арены «Трактор», вы будете напевать этот мотив еще долго — настолько он приставучий.

Свой гол уфимская команда забьет только спустя пару минут — большинство уверенно реализует Артем Федоров



В отличие от пятничного матча, на финал оба главных тренера выпустили сильнейших игроков. Так в воротах у «Салавата Юлаева» снова появился Юха Метсола, а у «Трактора» с первых минут встречу начинал Василий Демченко, который накануне выходил на смену Владиславу Сухачеву. Также Николай Цулыгин вернул в состав легионерское трио в нападении и перекроил номинально четвертое звено — место Максима Майорова занял Вячеслав Солодухин. Герман Титов и вовсе изменил не только все четыре линии атаки, но и перетасовал пары защитников, кроме одной: Алексей Петров и Евгений Петриков вновь вышли вместе. Отметим также и отсутствие Виталия Кравцова — молодого челябинского таланта вызвали в молодежную сборную России.

Уже на 31-й секунде матча легионеры «Трактора» взялись за дело: Ник Бэйлен замкнул суперпередачу Рихарда Гюнге. Метсолу сложно винить в эпизоде, когда защитники еще мыслями были где-то в раздевалке и оставляли много свободного льда для соперника.

Практически тут же «юлаевцы» ответили опасным выпадом, и Станислав Гареев даже победно вскинул руки. Но напрасно. Свой гол уфимская команда забьет только спустя пару минут — большинство уверенно реализует Артем Федоров.

Ну а в середине первого периода Пол Щехура снова показал несостоятельность уфимской обороны. Допускать столько позиционных и просто грубых обрезов и потерь за отдельно взятый двадцатиминутный отрезок непозволительно.

Шайба Евгения Рясенского только подтвердила желание челябинцев закрепить успех

Большинство как меньшинство

Во втором периоде игра в исполнении обеих команд чуть больше напоминала ту, к которой привыкаешь в КХЛ во время сезона. Обилие силовой борьбы, игра по результату вперемешку с закрученными интригами на ровном месте. Казалось, «Трактор» полностью контролирует ход встречи. Шайба Евгения Рясенского только подтвердила желание челябинцев закрепить успех и спокойно завоевать домашний летний трофей. Но два точных броска от Умарка и Федорова махом вернули интригу — 3:3 на табло за пять секунд до конца второго периода. Финалы на то и финалы, чтобы в них закручивались интриги и были самые неожиданные развязки.

Вот и третья двадцатиминутка показала, что летний хоккей непредсказуем совершенно. Команды буквально начали соревноваться, кто чаще потеряет шайбу в средней зоне и привезет себе опасный момент. В эти минуты особо здорово выглядели вратари обеих команд. Часто в такие моменты многое решает игра в большинстве. «Трактору» повезло — судьи свистнули далеко не очевидное удаление, с поправкой на изменения в правилах, о которых в КХЛ уже заявили официально. Но в меньшинстве Хохряков и Жарков легко сделали себе отрыв от защитников челябинцев. Петр и Владимир могли отдать друг другу сколько угодно передач, кажется, могли даже подключить своего защитника к атаке — столько времени у них было, чтобы забросить шайбу. Нападающие все сделали на высшем уровне, а челябинским трибунам оставалось только охать, ахать и вздыхать об упущенной возможности. Больше счет уже не изменился — «Салават Юлаев» выиграл 4:3, отыгравшись с 1:3, хотя в концовке встречи «Трактор» снова и снова играл в большинстве.

Многие зрители даже не стали дожидаться обязательной послематчевой серии буллитов — они сразу же направились к выходу с арены после сирены. И, как оказалось, сделали это не зря — ни одна из команд не сумела совершить точный бросок за десять суммарных попыток.

Новые правила и еще одна кража

Николай Цулыгин, подводя итоги турнира, отметил, что матчи в Челябинске для его подопечных получились непредсказуемые.

— Если команда побеждает и занимает первое место, естественно, я доволен. Единственное, игры складывались по-разному, но очень приятно, что команда сумела вытащить финальный матч и выиграть, несмотря ни на что, — сказал Цулыгин.

Игры складывались по-разному, но очень приятно, что команда сумела вытащить финальный матч и выиграть, несмотря ни на что



Титов же, даже несмотря на поражение, был воодушевлен игрой своих подопечных. Хотя для Германа Михайловича это обычная практика.

— Ничего страшного, теперь будем знать, над чем нам нужно работать перед стартом сезона, — резюмировал коуч «Трактора».

К прессе также вышел и капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин. Сегодня утром появилась новость о том, что из его квартиры еще в начале лета пропали ювелирные украшения на серьезную сумму.

— Было дело, обокрали, но давайте без комментариев по этой теме. Будем разбираться позже, — печально улыбнулся Григорий.

По игре, впрочем, он тоже высказался довольно сдержанно:

— Приятно, что выиграли, но показательных матчей мы здесь не провели. Типичный предсезонный хоккей — много ошибок. Тем более мы много сил и эмоций оставили во вчерашней игре против «Трактора», а у них вышли легионеры, которые в пятницу не играли. Плюс наши новые хоккеисты привыкают к системе тренерского штаба, а старые стараются им помогать. Не всегда, правда, получается.

— Нынешний «Салават Юлаев» сильнее прошлогоднего?

— Я бы не стал так утверждать. И в прошлом году была сильная команда, хотели побеждать. И сейчас мы создаем коллектив единомышленников, которые хотят выигрывать.

— Вы уже привыкли к изменениям в судейских правилах?

— Я думаю, еще сами судьи к ним не привыкли. В концовке некоторые наши удаления можно было и не давать. Самое главное, что извлек из новых правил — никого лучше лишний раз не трогать.

У Григория еще остается время привыкнуть к новым правилам — «Салават Юлаев» теперь возвращается в Уфу и начинает подготовку к домашнему турниру на Кубок Республики Башкортостан, который пройдет в конце августа.