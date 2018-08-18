«Не смотрите на счет»: Уфа сильна и без своих легионеров

«Трактор» и «Салават Юлаев» сыграют между собой два дня подряд

В последний игровой день группового этапа Кубка губернатора Челябинской области хозяева и уфимцы решились на максимальные эксперименты, омичи сделали все, чтобы попасть в финал, а магнитогорцы все — чтобы его избежать. Репортаж «Реального времени» с предсезонного турнира в Челябинске.

Дым прошлого

В Российской хоккейной суперлиге чуть больше десяти лет назад случился скандал, который так или иначе отразился на отношениях уфимских и челябинских болельщиков. 20-летний фанат «Трактора» Алексей Медведев, родом из Озерска Челябинской области, прошел на матч этих команд в Уфе с дымовой шашкой и использовал ее по назначению. Он запустил ее прямо на скамейку запасных «юлаевцев». Вся арена была в дыму — зрителей эвакуировали, а матч возобновился только спустя час. Шашку он пронес в носке, а «Салават Юлаев» получил штраф в 300 тысяч рублей.

Именно тот эпизод в старом уфимском Дворце спорта заставил руководителей Суперлиги (а потом и образовавшейся вскоре КХЛ) пересмотреть регламент в части безопасности спорткомплексов. Кстати, тот матч в итоге закончился со счетом 5:1 в пользу «Салавата Юлаева», а встречи соседних Уфы и Челябинска на пару лет добавили в принципиальности. Конечно, это далеко не накал «зеленого дерби», но несколько классных игр команды все же выдали. Ну а болельщики обеих команд запомнились любопытными перфомансами.

В КХЛ же противостояние «Салавата Юлаева» и «Трактора» достигло апогея минувшей весной. Семиматчевый супербоевик неожиданно закончился в пользу челябинцев. Наверняка еще свежи раны многих «юлаевских» игроков, которые остались в текущем составе — потому им за счастье обыграть крупно «Трактор». Так уже случилось в недавнем товарищеском матче в июле. И вот настало время выяснять отношения на летнем турнире.

Алое поле, алые трибуны

Челябинск неожиданно встретил протестным настроением. В местном городском парке под названием «Алое поле» пенсионеры организовали митинг. Одна бабушка на фоне постамента Ленину зачитывала бойкую речь, из которой следовало, что ей уже за семьдесят, но она думает о своих детях и внуках и готова сколько угодно протестовать против повышения пенсионного возраста.

Но челябинской молодежи пока не до этого. Парни и девушки преимущественно до 25 лет активно болеют в Секторе А — именно так называется самая популярная точка кипения на арене «Трактор» имени Валерия Белоусова. Но даже она на этом турнире выглядит не столь активно, как во время официальных игр. К сожалению, летний хоккей не вызвал дикого ажиотажа в городе. На дневном матче, в котором «Авангард» легко обыграл «Магнитку» со счетом 3:0, было свое алое поле — из пустых красных кресел. Кучка болельщиков-энтузиастов собралась преимущественно в центральном секторе, а в углу были активны выездные фаны-омичи. Для них теперь каждый даже официальный матч любимой команды становится автоматически выездным — из-за проблем с ареной клуб вынужденно и на неопределенный срок перебирается в подмосковную Балашиху.

Кстати, хоккеисты «Авангарда» на этом турнире заслуживают лестных слов. Команда во всех трех матчах турнира показывала добротный атакующий хоккей и сделала все от нее зависящее, чтобы выйти в финал губернаторского кубка. А вот магнитогорцы то ли находятся под сумасшедшими нагрузками, то ли просто плохо входят в предсезонный хоккей. У команды из Челябинской области за весь матч было всего два-три голевых момента. Великий по меркам КХЛ Сергей Мозякин и вовсе испарился на уральском льду.

«Глина» и музеи

Болельщики не заполнили арену даже на две трети и во время вечерней игры. Кстати, им тут есть что посмотреть. На арене «Трактор» имеется сразу три уникальных музея. Первый посвящен славному челябинскому прошлому — его наполняют красивейшие и раритетные экземпляры формы, клюшек, коньков, фотографий и различных инсталляций. Особое место в музее занимает воссозданный интерьер рабочего кабинета легендарного Валерия Белоусова. Второй музей посвящен настоящему «Трактора» и обновляется регулярно — здесь и новые игроки команды, и актуальная форма, и различные сувениры. Ну а третий организовали сами болельщики. Тут они выставляют свои собственные трофеи, вроде выигранных ими футбольных кубков или памятных вещиц с выездных матчей (есть, например, коса одного из фанатов, срубленная в честь победы в одной из серий плей-офф). А один из фанов сделал целый стенд на самолетную тематику. Он — пилот, и большую часть деталей для своего самолета пригнал аж из Австралии.

Сам же матч начался совсем не по-музейному активно. Сесть и смотреть внимательно в одну точку не было возможности. Несмотря на нули по итогам первого периода, хоккей был довольно бодрым. И это при том, что «Салават Юлаев» сыграл без своих легионеров-нападающих (Умарка, Кемппайнена и Хартикайнена), а «Трактор» начал экспериментальным составом без своей главной молодой звезды Виталия Кравцова. Отметим и тот факт, что у обеих команд место в воротах заняли номинальные дублеры: Владислав Сухачев у челябинцев и Андрей Кареев у уфимцев. Потрудиться пришлось вдоволь в итоге только одному из них. Сухачев после относительно уверенного первого периода «поплыл», и его сменил любимец публики Василий Демченко. Поспособствовал этому в первую очередь нападающий «Салавата» Владимир Ткачев, который набрал три очка по системе «гол+пас» всего за 12 минут второго периода.

«Трактор» после такого перфоманса лишь огрызался, а Николай Цулыгин позволил себе ряд экспериментов по перестановкам в тройках и спецбригадах большинства. Все шло к тому, что и во втором матче дня можно было увидеть «сухарь» от вратаря, но ворота Кареева хозяева все-таки распечатали. И это был старый казанский знакомый Антон Глинкин. В это межсезонье у хоккеиста, вернувшегося в родной город из «Ак Барса», игра откровенно получается, и он уже заслужил громкое скандирование трибун «Глина! Глина!». Но это была лишь капля шума, которую быстро остудил Григорий Панин, забросив шайбу в большинстве и установив итоговый счет — 5:1.

Разные обзоры Титова и Цулыгина

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин после матча довольно точно подбирал слова:

— Нам было тяжело. Не смотрите на счет, соперник играл большую часть матча очень даже неплохо, — сказал Цулыгин.

Но с ним был категорически не согласен главный тренер «Трактора» Герман Титов:

— Если честно, команда сегодня была не готова к игре. Посчитали, что вышли в финал и можно спустя рукава играть. Ребята, которых я сегодня выпускал, должны были доказывать, что достойны играть в основе. Я этого не увидел. Завтра разберем игру. Сейчас по горячим следам сложно говорить. Сегодня очень многое не получалось. Мы проигрывали все единоборства, а единоборства в современном хоккее — очень важная деталь, — не скрывал разочарования Титов.

Цулыгин также рассказал, что планирует использовать Панина в большинстве и дальше. А Титов открыто говорил о том, что, наверное, его игроки хотели играть в финале Кубка губернатора именно против «Салавата Юлаева». Так и получилось — сегодня в Челябинске будут те же две вывески, что и в пятницу. Только наверняка магнитогорцы будут более мотивированы и захотят взять реванш у омичей в игре за третье место. А челябинцы уж точно не захотят второй раз подряд проигрывать уфимским соседям и в финале в максимально боевом составе будут штурмовать «юлаевские» ворота. Он, пожалуй, и станет первой серьезной проверкой для Цулыгина-тренера этим летом.