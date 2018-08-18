Путешествие в «Лес» с «Драконом»

В Качаловском театре прошел сбор труппы

Фото: Дмитрий Резнов

В сентябре Большой драматический театр им. В.И. Качалова открывает новый сезон, а накануне труппа собралась после летнего отпуска. О том, какое грандиозное событие ждет публику в новом сезоне, о предстоящих премьерах и о появлении у худрука Качаловского театра тезки в материале «Реального времени».

Первый Качаловский

Прошлый сезон для старейшего российского театра был удачным — театр практически все время работал при аншлагах, в итоге коллектив заработал 35 миллионов, это больше, чем в предыдущем году. Эту цифру озвучил вчера на сборе труппы директор и художественный руководитель Качаловского театра Александр Славутский. Были и успешные гастроли — в Ганновере показали «Женитьбу Фигаро», а в Пекине — «Пиковую даму». Это были показы на фестивалях. Кроме этого, так же в Ганновере на международном фестивале моноспектаклей был показан «Последний день», постановка, посвященная Марине Цветаевой.

Главная новость для театралов — в новом сезоне наконец-то состоится первый Качаловский фестиваль, который так ждет публика. Спектакли будут играться на протяжении октября и ноября с перерывами. Афиша феста более чем внушительная. «Главное событие — это Качаловский фестиваль, мы должны его провести на высоком уровне. Фестиваль актерский, но и режиссёрский одновременно», — пояснил Александр Славутский.

Откроет фестиваль спектакль театра им. Ленсовета «Город. Женитьба. Гоголь» в постановке лауреата шести «Золотых масок» Юрия Бутусова. Воронежский камерный театр привезет спектакль лауреата премии К. Станиславского Михаила Бычкова «Гроза», действие пьесы Островского переосмыслено, перенесено в восьмидесятые годы прошлого века. Лев Эренбург, лауреат «Золотой маски», руководитель «Небольшого драматического театра» в Санкт-Петербурге везет в Казань «Три сестры», «Братьев Карамазовых» и, очевидно, «На дне». И, наконец, казанцы увидят ставший культовым спектакль главного режиссера Вахтанговского театра Римаса Туминаса «Дядя Ваня». Качаловский театр будет представлен на фестивале «Бегом» и «Женитьбой».

«Главное событие — это Качаловский фестиваль, мы должны его провести на высоком уровне. Фестиваль актерский, но и режиссёрский одновременно», — пояснил Александр Славутский



На Качаловском фестивале запланирована и офф-программа, она включит в себя мастер-классы, встречи, «круглый стол» по проблемам современного российского театра, его участником станет один из лучших театральных менеджеров России Кирилл Крок.

В будущем сезоне качаловцы едут на гастроли в Севастополь, Самару и Владимир. А у себя зимой примут коллег из Ганновера, которые привезут инсценировку романа Ремарка «На Западном фронте без перемен». Из премьер, которые состоятся в этом году, были названы две — Александр Славутский работает над постановкой «Дракона» Шварца, а режиссер из Санкт-Петербурга Игорь Коняев приступил к «Лесу» Островского. Как пояснил художественный руководитель театра, в действительности премьер будет больше, просто пока все планы не раскрываются.

В течение сезона предстоят юбилеи, их отметят главный художник театра Александр Патраков, актеры Михаил Галицкий и Ирина Чернавина. Кстати, осенью исполняется 60 лет с того дня, как в труппу театра были приняты Вадим Кешнер и Ирина Чернавина, у них сейчас среди качаловцев максимальный трудовой стаж на этой сцене.

День сбора труппы совпал с еще одним юбилеем — вчера исполнилось бы восемьдесят лет со дня рождения одного из самых ярких актеров-качаловцев Юрия Федотова, к сожалению, десять лет назад ушедшего из жизни. «Из всех наших «стариков» я любил его, может быть, больше других, он был человеком неконфликтным, без выпендрежа, очень сожалею, что его нет с нами», — отметил Александр Славутский.

Сбор труппы завершился поздравлениями Илье Славутскому и Елене Ряшиной, у них недавно родился сын. Малыша назвали в честь деда — Александром, так что у Славутского-старшего теперь есть почти что полный тезка.

Сбор труппы завершился поздравлениями Илье Славутскому и Елене Ряшиной, у них недавно родился сын



«Островский любил актеров»

После обязательной части большая часть труппы сразу же отправилась на репетицию к Игорю Коняеву, который пояснил, почему он выбрал пьесу Александра Островского.

«Островский — не самый последний драматург, может быть, единственный, написавший такое количество пьес. Чехов, например, написал меньше. Я выбрал самую гениальную его пьесу — «Лес». Это пьеса о театре. Более того, это единственная пьеса о нравственности театра, в основном все рассказывают о его безнравственности, и, наверное, этим она уникальна не только с точки зрения русской культуры, но и мировой культуры. Нет пьесы, в которой бы, как в «Лесе», утверждалось, что актер — профессия нравственная», — прокомментировал «Реальному времени» свой выбор Игорь Коняев.

Он напомнил, что роль Несчастливцева была одной из самых любимых у Качалова. «Я буду ставить спектакль прежде всего про нравственность театра. Все люди, которые занимались театром и соприкасались с ним профессионально, пытались найти оправдание этому делу. Потому что театр — это страсть, и пагубная страсть. Потому что без страсти человек работать в театр не придет, и он не будет заниматься театром. Иначе театр его выкинет, его без страсти ничто не будет заставлять выходить на сцену. Как нельзя ставить «Бесприданницу», если нет исполнительницы роли Ларисы Огудаловой, так и «Лес» нельзя ставить, если нет актеров на три роли — Гурмыжской, Счастливцева и Несчастливцева. В Казани они есть. Это Светлана Романова, Илья Славутский и Илья Петров», — пояснил свой выбор Игорь Коняев.

Премьера «Леса» состоится уже осенью, сейчас шьются костюмы и делаются декорации к спектаклю.

1 / 43 Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов