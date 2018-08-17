Татарстанское дерби в финском формате: «Ак Барс» был слабее «Нефтехимика» на новой площадке

Нижнекамские «волки» уже два года не проигрывают Казани

Первое татарстанское дерби нового сезона (пусть и в контрольном матче) ознаменовалось сразу несколькими новшествами. Во-первых, игру сделали благотворительной — все вырученные средства будут отправлены детям, страдающим аутизмом. А во-вторых, обе команды опробовали «горячий финский формат» площадки. Ведь и «Ак Барс», и «Нефтехимик» с нынешнего сезона перестроили свои «коробки» на более узкий финский манер. Нельзя сказать, что победа нижнекамцев стала сюрпризом. Как ни удивительно, но в данном конкретном поединке «волки» были фаворитами; у них и состав оптимальнее, и финны, как говорится, «в огне». Эти факторы и сыграли решающую роль. Подробнее о первом татарстанском дерби сезона — в материале «Реального времени».

«Барсам» пора выбираться из черной полосы. Но кто новые герои?

Возвращение казанского клуба на родную арену после четырехмесячного перерыва проходило на не самом радужном фоне: предсезонный сочинский кубок команда Зинэтулы Билялетдинова откровенно провалила, добыв лишь одну победу и закончив турнир разгромом от питерского СКА (0:4).

Кроме того, к матчу с соседями «Ак Барс» готовился далеко не в оптимальном составе. Не было Джастина Азеведо, который пока не прибыл в Казань, по-прежнему восстанавливаются после травм Александр Свитов и Антон Ландер. А Андрей Педан травмировался аккурат в последней сочинской игре. О каком-то хотя бы приближении — каким мы увидим «Ак Барс» в официальных играх сезона 2017/2018 — речи даже не шло. Скорее, в очередной раз тренерскому штабу выдалась возможность проверить «молодежь» против агрессивной и жесткой команды (а «Нефтехимик» в нынешнем межсезонье в этих компонентах только прибавил).

Что говорить, когда половина защитников этого состава «барсов» едва перешагнула 20-летнюю отметку и дебютировала в основной команде лишь в этом году? Марк Марин и Денис Цуканов, а также Даниил Курашов пока не зарекомендовали себя достойной заменой основным защитникам или хотя бы в качестве ближайшего резерва. Да и 24-летний Роман Абросимов, пропустивший большую часть прошлого сезона, еще неизвестно когда выйдет на качественно иной уровень. Возможно, именно эта игра и стала определяющей для резервистов. Тренерский штаб обычно отбирает тех, кого оставить в составе, а кого отправить в «Барс» и «Ирбис» уже перед последним предсезонным турниром — «Кубком латвийских железных дорог».

В очередной раз тренерскому штабу выдалась возможность проверить «молодежь» против агрессивной и жесткой команды. Фото Вадима Китаева (ak-bars.ru)



Первое татарстанское дерби на «финке»

С другой стороны, в Казань пожаловал очень мощный и боевитый «Нефтехимик», которому совсем чуть-чуть не хватило, чтобы взять предсезонный турнир в столице Казахстана Астане. Отличный старт с убедительными победами над сборной Казахстана и местным «Барысом» был, к сожалению, немного смазан вязким и упорным поражением от «Амура». Еще раз за это лето команда Назарова «выцарапывала» практически проигранную игру с «Трактором» и уступила в овертайме «Йокериту». Нижнекамск этим летом показал, что стал еще более агрессивным в атаке, а его новые легионеры-финны Йоонас Няттинен, Юусо Пуустинен и Микаэль Руохомаа вытворяют чудеса на льду (заметьте, хоть финского формата, хоть европейского — им неважно) практически в каждой игре. В общем, подходили к очной встрече команды в несколько разных состояниях. Впрочем, они вполне могли обменяться «полосами» именно после этой игры — черная полоса «барсов» заметно казанцам поднадоела.

Первая игра двух команд, которые практически одновременно обновили свои «коробки» на «финские» площадки в это межсезонье, должна была показать, кто лучше готов к новым реалиям.

Перед матчем нападающий «Нефтехимика» Илья Аркалов в интервью RussiaHockey рассуждал о предстоящем первом дерби сезона.

— В прошлом сезоне «Нефтехимик» впервые в своей истории выиграл все татарстанские дерби. Казань будет стремиться к реваншу?

— Клуб уровня «Ак Барса» всегда настроен только на победу. Те же слова могу сказать о нынешнем «Нефтехимике», который не признает авторитетов, а потому, наверное, так успешно провел все прошлогодние дерби. Да и сезон в целом.



— Впервые в истории Казани официальный матч пройдет на площадке финских стандартов.

— На мой взгляд, это правильное решение чемпионов. Привык к финскому льду еще с тех пор, когда играл в Загребе за «Медвешчак». На мой взгляд, на таких площадках хоккей становится более зрелищным и интенсивным. Учитывая тот агрессивный и атакующий стиль игры, который ставит наш главный тренер Андрей Назаров, финский формат пойдет «Нефтехимику» только на пользу — и на «Нефтехим-Арене», и на выезде, — сказал Аркалов.

Илья Аркалов: «Нынешний «Нефтехимик» не признает авторитетов, а потому, наверное, так успешно провел все прошлогодние дерби. Да и сезон в целом». Фото hcnh.ru



Кара — работяга, но пока без везения и хладнокровия

Людей на трибунах было побольше, чем в прошлогоднем аналогичном поединке. Возможно, дело в благотворительном характере матча — или слишком большая пауза сыграла свою роль. Если летом 2017 года была заполнена лишь одна центральная трибуна, то теперь болельщики рассредоточились по всему периметру арены.

Когда команды вышли на лед, стало окончательно понятно, что «Ак Барс» вернулся в Казань абсолютно в другом виде. Первое звено, которое составляли неожиданно Секач, Попов и Воеводин, никак нельзя было назвать «ударным» или хотя бы самым опасным. А вот второе сочетание выглядело вполне привычно: Зарипов — Ткачев — Галиев. Лукоянов, Бурмистров и Потапов составили третье звено, а закрывала список «атакующей мощи» Казани тройка из Малыхина, Кары и Клинкхаммера.

Первый настоящий опасный момент, к слову, создал как раз молодой Кара, когда они с Федором Малыхиным неожиданно выскочили «два в одного», однако вместо передачи Владислав решил перехитрить Илью Ежова и пробил в ближний угол. Но голкипер нижнекамцев по-хозяйски расставил щитки, держа все под контролем. Хотя до этого 8 минут команды больше толкались и забрасывали шайбу друг другу в зону.

Еще через 8 минут в контратаку после опасной комбинации «волков» убежал Данис Зарипов, однако поняв, что на одиночное рандеву с Ежовым не успевает, стал крутиться в левом кругу в ожидании партнеров. Партнеров не дождался, зато заработал на себе удаление экс-«барса» Тимура Фаткуллина. И вновь Владислав Кара имел самую реальную возможность это большинство реализовать, однако не попал уже по пустым воротам. Кажется, молодому форварду не хватает толики везения и хладнокровия, чтобы решать такие моменты.

Как ни старались «барсы», счет в матче открыли все же гости. Фото Вадима Китаева (ak-bars.ru)



Нижнекамские финны «расчехлились» и в Казани

В общем, как ни старались «барсы», счет в матче открыли все же гости, которые уже по приятной для нижнекамцев традиции выходили на второй период в совершенно преображенном состоянии — более быстрыми, резкими и агрессивными. И на 25-й минуте матча Богдан Якимов без большого сопротивления затолкал свою шайбу с «пятака» — 1:0.

«Волки» на этом не успокоились и продолжили совершать опасные контрвыпады. Пару раз спасал Эмиль Гарипов, козыряя своим шпагатом. Восстановить паритет в матче мог Ткачев, когда в упор «замыкал» передачи Галиева и Зарипова, но голкипер нижнекамцев в этот вечер «тащил» вообще все.

В целом было ощущение, что Владимир Ткачев по-прежнему не может вернуться на свой исходный уровень, который все запомнили еще два года назад. Довольно невразумительная игра нападающего в Сочи продолжилась и дома. Да, он старался, нередко выходил на ударную позицию, но пристреляться у него никак не получалось. Вполне возможно, что старая проблема с мотивацией всплыла вновь, и на второй год нового контракта в Казани Владимира может не хватить.

После матча корреспондент «Реального времени» задал Зинэтуле Билялетдинову вопрос о слабой реализации моментов у Кары и Ткачева.

— Показалось, что у Владимира и Владислава есть проблемы с завершением.

— Будем работать! А это ваше мнение, что у них плохая реализация? — ответил вопросом на вопрос наставник казанцев.

Позже ваш корреспондент повторил свой вопрос в беседе со Станиславом Галиевым:

— Да, самое главное, что мы эти моменты создаем. Остальное будет, — пообещал форвард казанской команды.

Было ощущение, что Владимир Ткачев по-прежнему не может вернуться на свой исходный уровень, который все запомнили еще два года назад. Фото Вадима Китаева (ak-bars.ru)



И тут пришло время чудодейственных нижнекамских финнов. В одной из типичных резких контратак Руохомаа с Няттиненым первый удвоил счет броском из правого круга над самым плечом Гарипова прямо в девятку. Все это произошло так просто и легко, что можно было засомневаться, кто тут действующий чемпион.

Отыграли казанцы одну шайбу, лишь заработав очередное большинство. Вновь сначала Ткачев упустил свой, какой уже по счету, 90-процентный момент после шикарной многоходовой атаки в одно касание. Закончить его попытался Зарипов — вновь Ежов был на месте. А вот находившийся на синей линии Никита Лямкин, к которому откатилась шайба, свой шанс не упустил. Защитник четким щелчком понизу все-таки «распечатал» Илью Ежова — 1:2. Так и разошлись по раздевалкам.

Волевая победа в овертайме — фишка назаровского «Нефтехимика»

Вязкая, плотная игра в третьем периоде голов не предполагала. Опасные моменты были минимизированы общими усилиями команд. Пару раз могли «решать» молодые. Но отличился за 3 минуты до конца все же опытный Попов, вовремя «закопавшийся» перед воротами – 2:2.

Впрочем, недолго казанская музыка играла. Если уж финны «Нефтехимика» берутся за игру, остановить их практически невозможно. Уже через 2 минуты после начала овертайма Няттинен забросил свою дежурную шайбу и вырвал для «Нефтехимика» очередную победу в дерби.

— Сегодня исход встречи решили финны, тебе не кажется? — спросил корреспондент «Реального времени» у Станислава Галиева.

— Не знаю. Может быть.

— Сложно вообще хоккеисту перестраиваться за одни сутки на новый формат площадки?

— Да нет, на самом деле. Раз покатаешься и привыкаешь. А в игре даже не замечаешь. Профессионалы должны выходить и играть на любой площадке, — сказал Станислав.

Станислав Галиев: «Профессионалы должны выходить и играть на любой площадке». Фото ak-bars.ru

Хотелось бы, конечно, красиво завернуть, что все дело как раз в «финской» площадке, к которой более привычна легионерская тройка «волков», но правда в том, что Нижнекамск был лучше готов к этой игре. «Нефтехимики» точно знали, как забросить свои шайбы и как сдержать казанскую атаку.

Нижнекамск уже в очередном поединке нынешнего межсезонья «вытаскивает» игру в овертайме за счет характера, и это становится настоящей фишкой команды Назарова.

— Меня уменьшение площадки в Казани обрадовало, — отметил, тем не менее, форвард «Ак Барса» Роб Клинкхаммер. — Нашей команде нужно перестроиться, но я к игре на маленьких площадках привык. Игра будет быстрее, будет больше моментов, и болельщики это полюбят, — уверен игрок.