Владимир Драчко: «Уровень дзюдо в ПФО оставляет желать лучшего»

Интервью с главным тренером сборной Татарстана

Фото: Дмитрий Резнов

48-летний Владимир Драчко — фигура в мире дзюдо примечательная. Уроженец Туапсе, в первой половине 90-х он был одним из сильнейших дзюдоистов Старого Света в категории до 65 кг. В 1993 году Владимир стал бронзовым призером чемпионата России и завоевал медаль такого же достоинства на командном чемпионате Европы во Франкфурте. Следующий год стал пиком карьеры Драчко-спортсмена — золото чемпионата России, высшая ступень пьедестала почета на Евро-94 в Гданьске и звание победителя Игр Доброй воли. Увы, травма колена заставила техничного дзюдоиста рано оставить татами, но и на тренерском поприще заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер России добился немалого. С 2002 года Владимир Яковлевич занимается нелегким тренерским трудом, проводит мастер-классы, передает свой опыт молодым наставникам. Он стоял во главе тренерского штаба юниорской сборной страны и внес вклад в подготовку двух олимпийских чемпионов Лондона-2012 Арсена Галстяна и Хасана Халмурзаева. С апреля 2018-го Владимир Драчко — главный тренер сборной Республики Татарстан. Настало время подвести промежуточные итоги проделанной работы в интервью «Реальному времени».

«Я — человек мира. Мой дом везде»

— В апреле к руководству федерации дзюдо РТ пришло новое руководство во главе с руководителем Следкома по РТ генералом Павлом Николаевым. Ваше назначение состоялось уже после этого?

— Мы с моими коллегами — чемпионом и призером первенств СССР Виктором Омельченко и моим учеником, трехкратным чемпионом России Алексеем Нефедовым — приехали в начале января, а в апреле состоялась отчетно-выборная конференция республиканской федерации дзюдо, на которой нас представили.

— Предыдущее ваше место работы — юниорская сборная России. С какого года вы ее возглавляли?

— С 2004-го. После завершения спортивной карьеры я уехал в Елец, где у меня был переходный период. Вообще, тренером я стал в какой-то степени случайно. В октябре 2002-го я вернулся домой в Москву, где мне предложили поработать с мальчиком, который готовился к чемпионату мира среди студентов. С этого и пошло.

— Вы сказали «домой в Москву». А разве ваш дом не Туапсе, где вы родились и начали заниматься спортом?

— Мой дом — везде, я — человек мира. По роду деятельности, мой дом — это и Туапсе, и Майкоп, и Набережные Челны, и Челябинск, и Рязань.

Я удивился — город 90-х не вызывал никакого потрясения. И вот, воспользовавшись очередным приглашением, приехал и понял: Казань — действительно классный город, не то что в те далекие времена



— Быть «человеком мира» — это, видимо, как-то вяжется с духом восточных философии и единоборств?

— Думаю, что да.

— Так как же вы решили и Татарстан включить в перечень ваших «домов»?

— Павел Михайлович (Николаев, — прим. ред.) сделал предложение приехать с командой. Вот мы вчетвером и приехали. Предложение показалось интересным — новое направление, совсем иное, чем юниорская сборная России. Николаев приглашал меня давно, я сюда часто приезжал к нему в гости. Просто психологически отдохнуть после сборов и соревнований со сборной.

— На ваше решение переехать сюда работать повлияло то, что Татарстан — один из самых спортивных регионов страны?

— Я помню Казань 90-х, когда приезжал в гости к Павлу Михайловичу. После этого в Казани долго не бывал. А мы дружим с иностранцами, у нас совместные сборы. И они сюда приехали на Универсиаду и вернулись с эмоциями, которые просто зашкаливали. Я удивился — город 90-х не вызывал никакого потрясения. И вот, воспользовавшись очередным приглашением, приехал и понял: Казань — действительно классный город, не то что в те далекие времена.

— С Николаевым давно дружите?

— Еще с юношеской сборной Советского Союза. С 15—16 лет мы росли в одной команде, жили в одной комнате, ели, можно сказать, из одной тарелки. Многое вместе прошли.

«Коллектив — это с 8 утра до 5 вечера, а команда — это 25 часов в сутки»

— Какой нашли ситуацию с дзюдо в республике?

— Если сравнивать с другими регионами, Павел Михайлович сейчас обеспечил хорошее финансирование. Далеко не во всех регионах и округах есть такая спонсорская поддержка, как здесь. Имеются и условия, где можно работать и растить кадры. В плане ребят — есть неплохие, главное, чтобы у них была заинтересованность. Надо задать им направление и идти единой командой. Прошу заметить — не коллективом, а именно командой. Коллектив — это с 8 утра до 5 вечера, а команда — это 25 часов в сутки. То есть в любой момент можно позвонить, и люди, даже если они не рядом, идут в одном направлении и думают об одном и том же.

Многое зависит от того, как мы будем популяризировать дзюдо и на каком уровне останется финансирование. После проведенного в Казани в 2016 году чемпионата Европы приток детишек в секции дзюдо увеличился



— В Татарстане популярны национальные виды борьбы — куреш, борьба на поясах. Здесь нет проблем с завлечением детей именно в секции дзюдо?

— Если не брать такие виды спорта, как футбол или хоккей, то такой фактор не играет роли. Многое зависит от того, как мы будем популяризировать дзюдо и на каком уровне останется финансирование. После проведенного в Казани в 2016 году чемпионата Европы приток детишек в секции дзюдо увеличился. Вот вчера сюда, в «Батыр», пришла женщина, хотела записать сына на секцию. Пацан год тренировался у платного тренера, и она даже не поверила, что у нас будут тренировать бесплатно. Видели бы вы ее удивленные глаза — «для меня это что-то новое, первый раз слышу». Хотя общаешься и видишь, что немногие идут на бесплатные занятия. Считают, что если платно, то внимания будет больше. Я так не скажу. Потому что, если тренер берет деньги и работает на результат, и у него в одной группе не занимаются дети 7, 10, 15 лет — это одно дело. Но в основном люди нацелены на зарабатывание денег, чего скрывать?

В одной группе учеников разбег должен быть максимум на два года, 10—12 лет. На практике же и дети, и подростки занимаются в одной группе у одного тренера. Но это же нонсенс. Это же совершенно разный возраст, к ним должны быть разные подходы — возрастная психология, нагрузки, разное физиологическое созревание.

— Со скольких лет дети записываются в секции дзюдо?

— Сейчас официально с 7 лет — и мальчики, и девочки. Это было введено приказом Минспорта 2 года назад. До этого было с 9. Набирают и совсем маленьких, с 4—5 лет, но на этом уровне идет не специализация, а знакомство с элементами дзюдо. Как подготовительные классы к начальной школе. Детишек готовят физически, психологически, чтобы по достижении 7—8 лет ребенок был готов выполнять определенную работу.

«Уровень дзюдо в ПФО оставляет желать лучшего»

— Какие задачи были поставлены перед новым тренерским составом и какой срок дан на их выполнение?

— Новый президент ФД РТ понимает — жестко приказать, чтобы за год мы здесь создали команду и дали результат, нереально. Здравомыслящий человек понимает — если здесь ничего не было, то ничего и не будет.

— А здесь ничего не было?

— Нет, почему, сложились определенные традиции. Но объединения тренерского штата и спортсменов не было. Клубы есть, но никто не мог их объединить, задать нужное направление, сказать — «клубы у нас разные, но команда единая». Мы выезжали на первые соревнования и, присматриваясь со стороны, замечали — каждый тренер едет болеть за своего. Не должно быть такого! Если мы выезжаем командой Татарстана, то мы едины! Мы распределяем обязанности на каждого — ты отвечаешь за взвешивание, ты за разминку, ты за питание и т. д. Как это было в сборной России. У нас каждый знал, за что он отвечает. Я знал всегда, что Тарасов отвечает, к примеру, за разминку, Шкарин за ОФП — так, в идеале, и должно быть в любой команде. А здесь этого не было. Да что Татарстан, в регионах такого тоже, к сожалению, нет. Каждый сам по себе. Да, вроде бы общаются тренеры, но каждый на своей волне.

Когда у нас будет цепочка юноши — юниоры — взрослые, это будет действительно конвейер. Не просто единичные кандидаты — сегодня у нас два человека, через 3 года вообще провал, потом еще кто-то выскочил за счет своего таланта. Хотелось бы, чтобы у нас был конвейер, система



— Татарстан по дзюдо на каком месте в ПФО?

— Республика в лидерах, наряду с Пермским краем, Самарой, Оренбургской областью. Но скажу так — уровень дзюдо в Приволжском федеральном округе оставляет желать лучшего. Я съездил на округ, посмотрел соревнования по всем возрастам, поверьте мне. Если мы сравним с Северным Кавказом… Там — да. Я знаю, что такое чемпион или призер Северного Кавказа. Или Южный федеральный округ — это другой уровень. Но это не только ПФО. Это и другие округа — и Центральный не показатель. Поэтому выступить хорошо на ПФО — не самоцель. Главное — готовить спортсменов для сборных России.

Когда у нас будет цепочка юноши — юниоры — взрослые, это будет действительно конвейер. Не просто единичные кандидаты — сегодня у нас два человека, через 3 года вообще провал, потом еще кто-то выскочил за счет своего таланта. Хотелось бы, чтобы у нас был конвейер, система. Я приведу пример, и не потому, что я из Туапсе. На сегодня для меня показатель — заслуженный тренер России Джанболет Нагучев. Он создал школу, и сегодня его ученики из ДЮСШ №1 Туапсе представлены в сборных России по всем возрастам. И не по одному, поверьте. И не только представлены — они призеры и чемпионы мира и Европы. Вот это класс, и на это надо равняться. У него так каждый год на протяжении лет пяти.

— И все доморощенные?

— Все местные, туапсинские, не приглашенные. И нам бы хотелось создать что-то подобное, и, думаю, у нас получится.

— Дзюдо тесно связано с самбо. А в Татарстане была знаменитая школа самбо братьев Мадьяровых. Почему это не повлияло на ситуацию с дзюдо в республике?

— Самбисты Татарстана сейчас тоже в поиске возрождения былых традиций. Лидеры ушли, а продолжить их традиции оказалось некому. Был человек, лидер, Фарид Мадьяров, и было направление, были результаты. Он ушел — и все, рядом не оказалось тех, кто мог бы возглавить это дело.

— Но какие-то первые успехи, первые ласточки за время вашей работы можно отметить?

— У нас есть два победителя командного первенства Европы по кадетам в Сараеве — Шишкин и Тормаков, три золотые медали на Спартакиаде Приволжского федерального округа — такого количества у республики на округе никогда не было. Связано это с нами или не связано, трудно сказать — людей за месяц-два подготовить невозможно, но этим молодым спортсменам хотя бы можно дать надежду и психологическую уверенность в том, что мы — команда, мы вместе и двигаемся в правильном направлении.

Говорят, что женский пол — слабый, но думаю, что это не так. Женщины все равно сильнее мужчин. Смотришь по тренировочному процессу — они более терпеливые, их останавливаешь, а они хотят продолжать тренировку, переносят нагрузки



«Девочки-дзюдоистки в Татарстане усерднее мальчиков»

— В республике отделения дзюдо в основном в городах — Казань, Челны?

— Есть и в сельских районах.

— Девочки идут в ваш спорт? Что их привлекает? Восточное происхождение дзюдо, красивые кимоно?

— Идут. Кстати, на сегодняшний день девочки в Татарстане усерднее мальчиков. Мне, честно говоря, непонятно, с чем это связано, но девочки, не в обиду мальчикам, лучше тренируются, более терпеливы и выносливы. Говорят, что женский пол — слабый, но думаю, что это не так. Женщины все равно сильнее мужчин. Смотришь по тренировочному процессу — они более терпеливые, их останавливаешь, а они хотят продолжать тренировку, переносят нагрузки. А многие ребята сдуваются.

— Один тренер может тренировать и девушек, и юношей? Или готовить девочек должна женщина-тренер?

— Это опять же психология. Я, например, с 2002 года работал только с мальчиками. К девочкам нужны особый подход, особая психология. Если мальчику можно жестко сказать — не унижая, естественно — он все поймет и будет идти вперед и тренироваться, то у девочек по-другому. С ними где-то надо помягче, надо преподносить требования в других красках. Даже взгляд может их ранить, заставить замкнуться, обидеться. Кто-то, наоборот, с девочками прекрасно ладит, я знаю тренеров-мужчин, которые занимаются только с девочками. Все зависит от человека. Хотя вот тот же Джаник (Нагучев, — прим. ред.) — у него дочь в юниорской сборной России, и он говорит: «Скорее бы закончила, надоело это женское дзюдо». Не понимаю я его.

«Олимпийских чемпионов готовили все — от дворника до президента федерации»

— Ваши воспитанники Галстян и Халмурзаев — олимпийские чемпионы Лондона...

— Они как бы не наши воспитанники. Мы были одними из тех, кто приложил руку или дал определенное направление в их подготовке. На пути к олимпийским медалям те же Галстян, Халмурзаев, Ваня Нифонтов, участник Игр Денисов прошли через нашу команду, но у них были свои личные тренеры, и до нас они прошли через юношескую сборную, возглавляемую Владимиром Николаевичем Гладченко, с которым мы тесно сотрудничали. Всех как бы передавали по цепочке — юношеская команда, юниорская, взрослая. Этих ребят делала Команда — начиная с дворников и сторожей на базах подготовки и заканчивая президентом федерации дзюдо России, который нашел деньги, вложился и помог им стать призерами и чемпионами Олимпийских игр. В этой команде все — и люди из международного отдела федерации, и те, кто отвечал за рекламу, вся федерация. А то, что они через нас прошли — конечно, классно. Так что когда мне говорят — это твои ученики, я не соглашаюсь, я лично никого из них не подготовил. Вот когда Джаник берет мальчика и выращивает из него чемпиона, эти слова применимы. Вот это тренер. А я просто был проводником между спортсменом и тренером, и главная моя задача была — не испортить этих спортсменов, а правильно направить к цели. Нам просто повезло, что в нужный момент мы оказались в нужном месте и эти ребята были в нашей команде, проходили через нее и что мы с ними общались и общаемся до сих пор.

Когда ты не знаешь вершину айсберга, трудно идти. А когда увидят, как надо профессионально трудиться и что можно за это получить, это даст плоды, станет стимулом



— А возможно вырастить спортсменов такого уровня в Татарстане?

— Хотелось бы, чтобы у нас и здесь были не только участники Олимпийских игр, как, например, Зульфия Гарипова, но хотя бы призеры Игр. Для этого, собственно, нас сюда и пригласили.

«Материальное не делает человека счастливым»

— В апреле прошло первенство Татарстана. Что оно показало?

— Юноши 2002—2004 годов. неплохие, сейчас вот для них провели два сбора. Есть от чего отталкиваться, из кого выбирать. Должна быть конкуренция, и они будут расти.

— На каких международных стартах ребята будут представлены осенью?

— На чемпионат мира в Баку в сентябре от нас, скорее всего, поедет Гималетдинова, но, видимо, ее поставят на чемпионат Европы до 23 лет. Нияз Билалов в команде, но будет в своем весе одним из дублеров. Во Владивостоке будет проходить второй турнир «Дзигоро Кано» (основатель дзюдо, — прим. ред.) – в прошлом году он проходил по юниорам, в этом году по юношам, на него планируются Тормаков и Шишкин. А из остальных за год-два трудно подготовить участников международных стартов, разве что приглашать уже готовых дзюдоистов из других регионов. Но это, тоже, кстати, вариант — чтобы на их живом примере учились местные ребята.

— То есть приглашать готовых спортсменов под результат — не ваш путь?

— Да, там смысл одного-двух пригласить на перспективу. Тогда те, кто здесь, будут понимать, куда стремиться. Когда ты не знаешь вершину айсберга, трудно идти. А когда увидят, как надо профессионально трудиться и что можно за это получить, это даст плоды, станет стимулом.

— А материальные стимулы играют решающую роль?

— Важную, но не главную. Раньше, в 90-е, звания призеров, чемпионов Олимпиад никаких дивидендов не давали и многие уходили из спорта в никуда. Сейчас, при президенте федерации дзюдо России Василии Анисимове, во многих регионах система премирования за достижения отлажена. Это важно, ведь спорт — это не вся жизнь и не всех после окончания карьеры спортсмена берут в старшие или главные тренеры.

Я поэтому, кстати, и призываю учеников немного открывать шоры, учиться, думать о своем будущем. Закончивший спортивную карьеру и добившийся в ней чего-то человек должен вступать в следующую жизнь материально обеспеченным. Но сама, так сказать, матчасть не делает человека счастливым.

Нужны четыре составляющие — тренер, время, деньги и место, где ты будешь этому обучаться. Так же и по жизни. Люди должны понимать, что это не главное, но это база, отталкиваясь от которой ты бы мог идти вперед и совершенствоваться



— А что делает?

— Отвечу китайской поговоркой. Согласно ей, нужны четыре составляющие — тренер, время, деньги и место, где ты будешь этому обучаться. Так же и по жизни. Люди должны понимать, что это не главное, но это база, отталкиваясь от которой, ты бы мог идти вперед и совершенствоваться.

— Мы говорили о международных стартах. А вообще кто доминирует сейчас в мире?

— На последнем чемпионате мира все японцы (мужская половина сборной) — подчеркну, все — завоевали медали. Такого в истории еще не было. Следующая летняя Олимпиада пройдет в Токио, вот и делайте выводы. Представителям других стран там будет сложно, тем более в специфичных условиях Азии. Да там еще и корейцы. Но посмотрим.

«Если президент откроет «Батыр» это будет здорово»

— В комплексе «Батыр» полным ходом идет реконструкция. Я видел макет того, как он будет выглядеть, — впечатляет.

— Точнее сказать, капитальный ремонт. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить главу Кировского и Московского районов Казани Сергея Миронова за внимание и контроль за ходом строительных работ. Это будет настоящий дворец дзюдо. Тренажерный зал, к примеру, будет заточен именно под дзюдо. Спорт не стоит на месте, совершенствуется, появляются новые методики. Мы, кстати, взяли в сборную РТ нового тренера по ОФП — каждый должен заниматься своим делом, одному охватить все невозможно. Я в Японии впервые увидел, как сборную разминает не тренер по дзюдо, а специально приглашенный тренер по разминке. Даже в таких вещах разделение. А у нас почти всегда тренер — он и врач, и массажист, и мануальщик, и все в одном.

Что касается «Батыра», то ремонт планируется завершить к началу октября. Позже нельзя — иначе мы всех растеряем.

— В своих интервью вы излагаете принципы — труд, талант, стремление к самосовершенствованию. С возрастом, с опытом эти принципы меняются?

— Да нет, это заложено. Вот я лично не талантлив, всего достиг за счет трудолюбия, желания и терпения. У меня были такие моменты, когда можно было просто «слиться», я задавал себе вопрос: а зачем мне все это надо? А потом поостыну и пашу. Вот про трудолюбие говорю ребятам: «Когда все отдыхают и идет дождь, пойди побегай. Ты не должен быть как все, ты должен быть индивидуальностью» А индивидуальность — это трудолюбие, желание огромное и терпение. Как сказал Булгаков: «Вы надо мной смеетесь, потому что я не такой, как вы. А я над вами смеюсь, потому что вы одинаковые». В жизни не надо быть похожим на кого-то, надо быть индивидуальностью. Мне говорили — у тебя с головой не в порядке. Я молчал и когда они отдыхали, что-то делал. Потом мне говорили «тебе повезло». А мне не повезло, я в минус 20 бегал кросс и ставил себе какие-то задачи и постоянно имел мотивацию. Хотя понимал, что методически это, возможно, и не совсем правильно, зато становился сильнее духом.

Вот про трудолюбие говорю ребятам: «Когда все отдыхают и идет дождь, пойди побегай. Ты не должен быть как все, ты должен быть индивидуальностью» А индивидуальность – это трудолюбие, желание огромное и терпение



— То, что дзюдо у нас как бы особый вид спорта, им занимался и его очень любит президент страны, — это помогает или мешает? Это накладывает дополнительную ответственность на вас, работающих в этом виде? Спортивные чиновники в регионах должны, наверное, отрапортовать в первую очередь, что у них с дзюдо все в порядке?

— Это однозначно хорошо. Ответственность есть, но и деньги на развитие пробивать легче. Конечно, спонсоры идут навстречу. Но и спрос большой.

— Есть намерение пригласить Путина на официальное открытие «Батыра»?

— Насколько я слышал, есть. Официальное открытие комплекса планируется на конец ноября. Будет здорово, если в своем жестком рабочем графике президент России найдет время на посещение и открытие «Батыра» после капремонта!