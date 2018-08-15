«Красно-белые» «пишут историю»: ПАОК повторил кошмар имени АЕКа

Рискнет ли «Спартак» уволить Карреру?

Нынешний еврокубковый сезон складывается для российских команд не слишком удачно. Поражение от ПАОКа в Греции со счетом 2:3 еще оставляло «Спартаку» неплохие шансы на проход дальше, но впечатления от первой игры уверенности в этом совсем не добавляли. Надежды на успешный исход противостояния начали таять уже в первом тайме ответного матча, когда Луис Адриано получил прямую красную карточку. Оставшееся время ушло на перестановки и прочие игровые вопросы, при решении которых «Спартак» забыл о необходимости бить в створ ворот. О том, как Россия лишилась одной из трех команд в Лиге чемпионов — в материале «Реального времени».

Лишь бы не повторить АЕК

На предматчевой пресс-конференции ответного поединка Лиги Европы против ПАОКа в Москве главный тренер «Спартака» Массимо Каррера выглядел максимально серьезно. Итальянец старался отвечать на вопросы как можно проще, будто страхуя себя от нежелательных подсказок сопернику.

— Я еще ничего не решил. А настрой мы увидим сегодня на тренировке. Но, думаю, все понимают важность предстоящей игры. Мы учтем ошибки, допущенные в первом матче, чтобы не повторить их завтра и пройти дальше. Я не знаю, что и как будет у ПАОКа. Я переживаю за свою команду. И постараюсь выставить на игру оптимальный состав. Мы будем делать ставку на победу. И не имеет значения, забьем мы на первой минуте или на последней. Очень важно не пропустить, — сказал Каррера.

Оно и понятно: слишком часто у «Спартака» в последние годы случаются фейлы именно в квалификационных раундах еврокубков. Повторить судьбу Аленичева, проигравшего кипрскому АЕКу, Каррера явно не хотел и делал все для прохода в групповой этап Лиги чемпионов. Понятно, что этого требовало и руководство клуба, ведь ни для кого не секрет, какие деньги можно заработать в лигочемпионской группе.

Массимо Каррера: «Мы будем делать ставку на победу. И не имеет значения, забьем мы на первой минуте или на последней. Очень важно не пропустить»



Молодым везде дорога, но не сейчас

Спартаковский коуч все же раскрыл некоторые нюансы состава на ответный матч. Так, Каррера дал понять, что Боккетти и Кутепов пропустят игру, а из вратарей продолжит доверять молодому Максименко. В итоге все «сбылось»: в защите у красно-белых появились Джикия и Жиго, которым предстояло помогать своему голкиперу.

Помимо Максименко в Греции сыграли еще два молодых футболиста. После невзрачного выступления на старте сезона рассчитывать на появление Ломовицкого не приходилось. А вот крайний защитник Рассказов провел неплохой матч с «Анжи», так что вероятность его использования Каррерой была несколько выше. Однако, сколько бы Массимо ни нахваливал молодых, в ответной встрече он решил довериться опытным игрокам.

Адриано купился на провокации

Еще по первому матчу было понятно, что греки в нужный для себя момент не прочь прибегнуть к провокациям. Предупреждали ли об этом «красно-белых», неизвестно, но игроки ПАОКа и в этот раз сделали ставку на данный элемент «игры».

«Спартаку» хватило половины первого тайма, чтобы схватить несколько замечаний от арбитра и прямую красную карточку



Провокации прекратились после 50-й минуты встречи, однако «Спартаку» хватило половины первого тайма, чтобы схватить несколько замечаний от арбитра и прямую красную карточку. Со стороны греков было много падений, закрываний лица после каждого касания и корчей от мнимой боли. Что произошло в ситуации с Луисом Адриано, может сказать лишь он сам, только от этого вряд ли станет легче. Бразилец в неигровой момент ударил игрока ПАОКа, потом добавил еще, и все это тут же было донесено до судьи. Красная карточка оказалась неизбежна, а «Спартак» подвел себя к краю обрыва.



Десятиминутка имени Жиго, или Предсмертные конвульсии

Ничем не примечательный, помимо удаления, первый тайм сменился вторым, который получился совершенно противоположным по количеству созданных моментов. Правда, дебют был не слишком удачный. Виновником этого стал защитник «Спартака» Жиго — француз пожарил на ровном месте, подарив гостям две супервозможности открыть счет. В обоих случаях подстраховать Самуэля успел Джикия, хотя во втором моменте помог скорее промах игрока греческой команды.

Проснулся «Спартак» также благодаря Жиго. Его слаломный проход по центру поля получился на загляденье: француз подхватил мяч после подката Глушакова, обыграл троих греков и подключил в атаку Промеса. Момент в итоге запороли, но «Спартак» после этого побежал. Игроки ПАОКа ошибались и перестали успевать за хозяевами. Это даже заставило греков забыть о грязных приемах, только вот самому «Спартаку» не хватало точности в завершении. Самым ярким получился момент с вылазкой Зобнина к воротам Пасхалакиса — все сгубила корявая обработка мяча. Чуть позже Роман еще дважды будет близок к голу, но вначале с углового он пустит игровой снаряд чуть выше, а спустя пару минут пульнет его в «молоко».

Ничем не примечательный, помимо удаления, первый тайм сменился вторым, который получился совершенно противоположным по количеству созданных моментов

В очередной раз в самой решающей стадии подвел Промес. Голландец был бледной тенью того игрока, который в чемпионский год забивал важнейшие для «Спартака» голы. Квинси очень редко встречался с мячом и еще меньше создавал остроту у ворот гостей. Такой удручающей игра у Промеса не была уже давно, что, вероятно, должно дать сигнал руководству «красно-белых» к продаже своего лидера. Лидерские качества он проявляет теперь гораздо реже, чем того требуют обстоятельства.

Ничья с ПАОКом преградила путь «Спартаку» в следующий раунд Лиги чемпионов. Команда Карреры теперь сыграет на групповой стадии Лиги Европы, что вряд ли может радовать болельщиков клуба. Еще больше удручает статистика ударов «красно-белых» в отчетном матче: ни одна из восьми попыток не потревожила створ ворот Пасхалакиса. Такой вылет сродни поражению от АЕКа, хотя кто сейчас рискнет убрать итальянца Карреру?