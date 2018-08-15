Уникальный архив на дому, или Как история становится ближе

Фото: предоставлено Госархивом РТ

В Госархиве РТ сегодня представили новейшее оборудование по оцифровке сложнейших документов. Электронная версия уникального архива будет доступна в интернете, а эпоха читальных залов, похоже, близится к концу. «Реальное время» публикует эксклюзивное видео.





В числе новинок — лазерный прибор для проверки состояния и качества дисков Cats. Он позволяет проверять оптические носители на дефекты и тут же сигнализирует, какой из них требует немедленной перезаписи. Аппарат, созданный в Швейцарии, теперь контролирует аудио-визуальный архив теле- и радиокомпаний республики на любых носителях, будь это видеокассеты или флешки. Широкоформатный сканер VERSASCAN сегодня создал электронную версию карты промера глубин реки Волги XlX века и план заштатного города Арска Казанской губернии 1835 года. Благодаря высокому разрешению, на карте Арска можно увидеть и номера домов, и проселочные дороги. Этот сканер в Госархиве применяют для работы с планами, чертежами и картами. Сейчас весь процесс сканирования занимает около двух минут, на прежнем оборудовании на это уходил час работы. Оцифрованные документы будут переведены в единую автоматизированную информационную систему, а значит, будут доступны всем желающим.