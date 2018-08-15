Магнитогорские «лисы» перехитрили уфимских «куниц»: в Челябинске стартовал Кубок губернатора
«Юлаевцы» начали первый турнир межсезонья с поражения
Всего лишь полмесяца остается до старта 11-го сезона Континентальной хоккейной лиги. Уфимский «Салават» начнет его с молодым Николаем Цулыгиным во главе. Нельзя сказать, что уфимский тренер строит команду «с листа», но изменения в ней произошли довольно ощутимые. Хорошей возможностью для проверки игровых связей уфимцев в межсезонье стал Кубок губернатора Челябинской области, на старте которого им пришлось сразиться с заклятым другом-соперником — магнитогорским «Металлургом». О поединке — в репортаже «Реального времени».
Где-то посередине лета...
В середине июля «юлаевцы» собрались в столице Башкортостана, где прошли медосмотр и отправились в старое доброе финское местечко Виерумяки. Здесь подопечные Николая Цулыгина подтянули «физику», о которой за время каникул кое-кто, может быть, и подзабыл.
Защитник ХК «Салават Юлаев» Захар Арзамасцев делился впечатлениями об этом сборе только в положительных тонах.
— Хорошие сборы. Было тяжело, конечно, но при этом все с умом организовано. Есть еще неделя для подготовки к выезду в Челябинск.
— Насколько комфортно работать с Ярмо Койвисто?
— Он очень умный тренер с европейским подходом. Отлично чувствует каждого хоккеиста: когда дать больше нагрузки, когда смягчить. С ним очень комфортно работается.
— Сильно поменялись тренировки при Николае Цулыгине в качестве главного тренера?
— Изменения есть. Не радикальные, но нагрузки на льду стали тяжелее. Это сборы, так что все нормально, — сказал Арзамасцев.
Побеждать необходимо всегда, но все же важнее нарабатывать игровые схемы и сочетания, потому что игра может сложиться по-разному. Когда ты находишься под нагрузками, то не все может получаться, но при этом главное — придерживаться игрового плана
Там, в Финляндии, в череде изнурительных занятий, был проведен единственный контрольный поединок. Первым соперником «куниц» в сезоне стал челябинский «Трактор», который и выбил их из розыгрыша плей-офф Кубка Гагарина в прошлом сезоне. «Юлаевцы» сумели частично отомстить за то поражение (все-таки это была просто игра «на щелбаны» — побегать, разгрузить мышцы). Уфимцы победили крупно 4:0, хотя в матче даже не участвовал иностранный легион. Дублем тогда отметился Вячеслав Основин, по шайбе записали в свой актив новичок команды Петр Хохряков и молодое дарование Артем Федоров.
И вот снова есть возможность «прокатиться на «Тракторе» перед официальным сезоном. Теперь уже в рамках предсезонного турнира в Челябинске. Все тот же Арзамасцев уточнил, насколько важен для его команды этот трофей.
— На Кубке губернатора Челябинской области стоит задача выиграть во чтобы то ни стало?
— Побеждать необходимо всегда, но все же важнее нарабатывать игровые схемы и сочетания, потому что игра может сложиться по-разному. Когда ты находишься под нагрузками, то не все может получаться, но при этом главное — придерживаться игрового плана.
Домашняя работа
Вернувшись из Виерумяки, уфимская команда тренировалась дома, на «Уфа-Арене» и на «земле». Здесь были двусторонние матчи, но, само собой, они носили разгрузочный характер.
Уфимский этап «предсезонки» и работу тренерского штаба прокомментировал наставник команды Николай Цулыгин.
— Итоги подводить еще рано. Если говорить о команде, то эмоции положительные. Все ребята стараются, работают, выкладываются полностью. Так что никаких проблем нет, и это очень приятно.
— Что скажете о совместной работе вместе с Виталием Ячменевым и тренером по вратарям Фредриком Микко?
— Это специалисты высокого уровня. Фредерик помогает вратарям и при игре в обороне. Виталий Ячменев работает с нападающими, защитниками и в целом с командой, — рассуждал Цулыгин.
Итоги подводить еще рано. Если говорить о команде, то эмоции положительные. Все ребята стараются, работают, выкладываются полностью. Так что никаких проблем нет, и это очень приятно
Межсезонье «Магнитки»
Открывать челябинский турнир предстояло матчем с магнитогорским «Металлургом», который в межсезонье блеснул трансферным «заокеанским» хет-триком. В стан «сталеваров» из «Нью-Йорк Айлендерс» вернулся нападающий Николай Кулемин, а из «Баффало» — защитник Виктор Антипин. Кроме того, из команды «нефтяников» Эдмонтона приглашен 26-летний форвард Ииро Пакаринен. Нападение также усилили шведский игрок Деннис Расмуссен и экс-казанец Никита Язьков.
В начале августа в Гармиш-Партенкирхене «металлурги» уже успели обыграть в товарищеских матчах «Витязь» — 3:2 (в овертайме решающей шайбой отметился Антипин) и разгромить сборную Италии — 7:0.
После Челябинска «Магнитка» отыграет на домашнем «Мемориале Ивана Ромазана», а затем уже начнет 11-й сезон КХЛ.
Кто поехал в гости к «Трактору»?
«Салават» перед стартом в новом сезоне КХЛ тоже еще вернется домой для участия в традиционном Кубке Республики Башкортостан, а пока в Челябинск поехали 28 хоккеистов, среди которых несколько представителей молодежки. Наибольший интерес из них вызывает фигура 18-летнего третьего вратаря Анвара Сулейманова. Даст ли Цулыгин шанс юному дарованию на челябинском льду?
Кубок губернатора своей атрибутикой напоминает Летний кубок КВН, с той лишь поправкой, что хоккеисты шутить на льду не любят (даже «Рыжая Борода» Умарк серьезен в своих «фокусах»). «Главными призами состязания станут кубки, которые были сделаны оружейниками из Златоуста. Победители и призеры получат большие кубки, которые различаются по цветовой гамме — «золотой», «серебряный» и «бронзовый». Также утверждены дополнительные призы — малые кубки «Лучшему вратарю», «Лучшему защитнику», «Лучшему нападающему» и «Лучшему бомбардиру», — сообщила пресс-служба «Трактора».
Хорошее настроение вызывает и талисман турнира — улыбчивый Мишка, явно с лишними килограммами предсезонки.
18 минус, 77 плюс
Места в воротах в очередном урало-башкирском дерби заняли Метсола и Кошечкин. Кандидатура Василия в «Магнитке» уже много лет не вызывает сомнений, а вот Юха пришел в Уфу лишь этим летом. Впрочем, уже в первом периоде голкипер «юлаевцев» показал, что его взяли не за красивые глаза — настолько он был великолепен.
Не сказать, что «сталевары» прямо зажигали своими атаками, но на льду было довольно бодренько. Цулыгин придумал разбить легионерское звено, и это пока выглядит эффективным ходом. Так к Умарку был добавлен Вячеслав Основин и Дмитрий Кугрышев. Второе звено атаки было представлено Кемппайненом и Хартикайненом, в тройку к которым был определен Ткачев.
В середине периода Архип Неколенко так и не добрался до Умарка по устоявшимся правилам, хотя пытался это сделать настойчивыми похлопываниями клюшкой, за что был удален. В этом большинстве Ларсен имел хороший момент, а Кугрышев и вовсе мог забивать дважды. Но в итоге экс-омич лишил себя встречи с земляками в завтрашнем матче, припечатав соперника к борту, 18-му номеру Уфы дали 5 минут и матч-штраф.
«Магнитка» не особо стремилась забить в этом несгораемом большинстве, но только в начале 5-й минуты штрафа звездные мгновенья начал показывать 77-й номер уфимцев в воротах. Метсола ликвидировал два броска в упор, и это было весьма опасно. Отстояв свои ворота, уфимцы побежали в гости к Кошечкину. Умарк выводил один на один Ларсена, тот успел отдать еще один пас, однако Основин не сумел распечатать ворота «Магнитки». И тут же Владислав Лукин проверил на прочность крестовину «сталеваров» — она оказалась как только что из кузницы. В концовке периода Метсола еще пару раз блеснул реакцией, после чего команды ушли на перерыв.
Форма и формальности
С началом второго периода магнитогорцы стали активнее и заработали второе большинство в матче. Эти 2 минуты снова сделал формальностью Метсола. А вот Захар Арзамасцев простил Кошечкина после завершения этого большинства, с полузоны отправив шайбу в левую штангу.
На 13-й минуте периода произошло первое взятие ворот. Кемппайнен увидел на дальней штанге одинокого Ларсена, тот сделал зрячий пас на другую сторону зоны, где Ткачев замыкал уже перед пустым углом — 1:0. Четкий розыгрыш и красивая шайба.
Тут же «Металлург» заставил ошибиться Григория Панина. Однако и в этом большинстве «металлурги» выглядели неубедительно под стать своей предсезонной форме — их свитера бело-рыжей расцветки с лисой на груди похожи на пляжные рубашки. В итоге вместо реализации «Металлург» заработал штраф, а за ним и еще один. Концовку периода Уфа играла при численном преимуществе, но тоже не забила свои моменты. Довольно симпатично выглядела бригада большинства уфимцев, которая заставляла Кошечкина летать из угла в угол.
Заметим, что «юлаевцы» показывали вполне себе симпатичный хоккей для середины августа. Кстати, играли уфимцы тоже в «пижамах», но они напоминали спецназ. Что-то в этом есть.
Стальные нервы «металлургов»
В заключительном периоде металлурги добились своего. Хотя ничего не предвещало беды для «юлаевцев». Череда удалений, которые Метсола щелкал как орешки, все же привела к голу. Хотя тут повезло «сталеварам» — бросок Никиты Язькова с правого пятака нашел ногу Ларсена, и шайба нырнула в сетку за 4 минуты до финального свистка. Ларсен и тут умудрился стать ассистентом, но с пометкой «минус».
Впрочем, уфимский клуб мог добиться победы в основное время. За полторы минуты до сирены Калетник получил штраф, раздосадованный хитрыми действиями Умарка. В оставшееся время Кошечкин не дрогнул.
В овертайме в оставшиеся полминуты «юлаевцы» также не реализовали свои моменты в формате «четыре на три». А вот лидер «Магнитки» сказал свое слово последним — на Сергее Мозякине сфолил Артем Федоров. И наконец-то «металлурги» довели до ума свое большинство, уже в усеченном составе, — Максим Матушкин принес победу, пробив-таки великолепно отыгравшего матч Метсолу — 2:1.
Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвел итог поединка:
— В принципе, была очень хорошая игра. Когда пропустили первую шайбу, был несчастный случай, всякое бывает. Единственное, очень много удалений. И ведь не скажешь, что они были спровоцированы соперниками. Надо разобраться с удалениями. Но при этом мы очень здорово играли в меньшинстве.
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