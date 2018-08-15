Магнитогорские «лисы» перехитрили уфимских «куниц»: в Челябинске стартовал Кубок губернатора

«Юлаевцы» начали первый турнир межсезонья с поражения

Всего лишь полмесяца остается до старта 11-го сезона Континентальной хоккейной лиги. Уфимский «Салават» начнет его с молодым Николаем Цулыгиным во главе. Нельзя сказать, что уфимский тренер строит команду «с листа», но изменения в ней произошли довольно ощутимые. Хорошей возможностью для проверки игровых связей уфимцев в межсезонье стал Кубок губернатора Челябинской области, на старте которого им пришлось сразиться с заклятым другом-соперником — магнитогорским «Металлургом». О поединке — в репортаже «Реального времени».

Где-то посередине лета...



В середине июля «юлаевцы» собрались в столице Башкортостана, где прошли медосмотр и отправились в старое доброе финское местечко Виерумяки. Здесь подопечные Николая Цулыгина подтянули «физику», о которой за время каникул кое-кто, может быть, и подзабыл.



Защитник ХК «Салават Юлаев» Захар Арзамасцев делился впечатлениями об этом сборе только в положительных тонах.

— Хорошие сборы. Было тяжело, конечно, но при этом все с умом организовано. Есть еще неделя для подготовки к выезду в Челябинск.

— Насколько комфортно работать с Ярмо Койвисто?

— Он очень умный тренер с европейским подходом. Отлично чувствует каждого хоккеиста: когда дать больше нагрузки, когда смягчить. С ним очень комфортно работается.

— Сильно поменялись тренировки при Николае Цулыгине в качестве главного тренера?

— Изменения есть. Не радикальные, но нагрузки на льду стали тяжелее. Это сборы, так что все нормально, — сказал Арзамасцев.

Побеждать необходимо всегда, но все же важнее нарабатывать игровые схемы и сочетания, потому что игра может сложиться по-разному. Когда ты находишься под нагрузками, то не все может получаться, но при этом главное — придерживаться игрового плана



Там, в Финляндии, в череде изнурительных занятий, был проведен единственный контрольный поединок. Первым соперником «куниц» в сезоне стал челябинский «Трактор», который и выбил их из розыгрыша плей-офф Кубка Гагарина в прошлом сезоне. «Юлаевцы» сумели частично отомстить за то поражение (все-таки это была просто игра «на щелбаны» — побегать, разгрузить мышцы). Уфимцы победили крупно 4:0, хотя в матче даже не участвовал иностранный легион. Дублем тогда отметился Вячеслав Основин, по шайбе записали в свой актив новичок команды Петр Хохряков и молодое дарование Артем Федоров.

И вот снова есть возможность «прокатиться на «Тракторе» перед официальным сезоном. Теперь уже в рамках предсезонного турнира в Челябинске. Все тот же Арзамасцев уточнил, насколько важен для его команды этот трофей.



— На Кубке губернатора Челябинской области стоит задача выиграть во чтобы то ни стало?

— Побеждать необходимо всегда, но все же важнее нарабатывать игровые схемы и сочетания, потому что игра может сложиться по-разному. Когда ты находишься под нагрузками, то не все может получаться, но при этом главное — придерживаться игрового плана.

Домашняя работа



Вернувшись из Виерумяки, уфимская команда тренировалась дома, на «Уфа-Арене» и на «земле». Здесь были двусторонние матчи, но, само собой, они носили разгрузочный характер.



Уфимский этап «предсезонки» и работу тренерского штаба прокомментировал наставник команды Николай Цулыгин.

— Итоги подводить еще рано. Если говорить о команде, то эмоции положительные. Все ребята стараются, работают, выкладываются полностью. Так что никаких проблем нет, и это очень приятно.

— Что скажете о совместной работе вместе с Виталием Ячменевым и тренером по вратарям Фредриком Микко?

— Это специалисты высокого уровня. Фредерик помогает вратарям и при игре в обороне. Виталий Ячменев работает с нападающими, защитниками и в целом с командой, — рассуждал Цулыгин.

Итоги подводить еще рано. Если говорить о команде, то эмоции положительные. Все ребята стараются, работают, выкладываются полностью. Так что никаких проблем нет, и это очень приятно



Межсезонье «Магнитки»

Открывать челябинский турнир предстояло матчем с магнитогорским «Металлургом», который в межсезонье блеснул трансферным «заокеанским» хет-триком. В стан «сталеваров» из «Нью-Йорк Айлендерс» вернулся нападающий Николай Кулемин, а из «Баффало» — защитник Виктор Антипин. Кроме того, из команды «нефтяников» Эдмонтона приглашен 26-летний форвард Ииро Пакаринен. Нападение также усилили шведский игрок Деннис Расмуссен и экс-казанец Никита Язьков.

В начале августа в Гармиш-Партенкирхене «металлурги» уже успели обыграть в товарищеских матчах «Витязь» — 3:2 (в овертайме решающей шайбой отметился Антипин) и разгромить сборную Италии — 7:0.

После Челябинска «Магнитка» отыграет на домашнем «Мемориале Ивана Ромазана», а затем уже начнет 11-й сезон КХЛ.

Кто поехал в гости к «Трактору»?

«Салават» перед стартом в новом сезоне КХЛ тоже еще вернется домой для участия в традиционном Кубке Республики Башкортостан, а пока в Челябинск поехали 28 хоккеистов, среди которых несколько представителей молодежки. Наибольший интерес из них вызывает фигура 18-летнего третьего вратаря Анвара Сулейманова. Даст ли Цулыгин шанс юному дарованию на челябинском льду?

Кубок губернатора своей атрибутикой напоминает Летний кубок КВН, с той лишь поправкой, что хоккеисты шутить на льду не любят (даже «Рыжая Борода» Умарк серьезен в своих «фокусах»). «Главными призами состязания станут кубки, которые были сделаны оружейниками из Златоуста. Победители и призеры получат большие кубки, которые различаются по цветовой гамме — «золотой», «серебряный» и «бронзовый». Также утверждены дополнительные призы — малые кубки «Лучшему вратарю», «Лучшему защитнику», «Лучшему нападающему» и «Лучшему бомбардиру», — сообщила пресс-служба «Трактора».

Хорошее настроение вызывает и талисман турнира — улыбчивый Мишка, явно с лишними килограммами предсезонки.

Юха пришел в Уфу лишь этим летом. Впрочем, уже в первом периоде голкипер «юлаевцев» показал, что его взяли не за красивые глаза



18 минус, 77 плюс

Места в воротах в очередном урало-башкирском дерби заняли Метсола и Кошечкин. Кандидатура Василия в «Магнитке» уже много лет не вызывает сомнений, а вот Юха пришел в Уфу лишь этим летом. Впрочем, уже в первом периоде голкипер «юлаевцев» показал, что его взяли не за красивые глаза — настолько он был великолепен.

Не сказать, что «сталевары» прямо зажигали своими атаками, но на льду было довольно бодренько. Цулыгин придумал разбить легионерское звено, и это пока выглядит эффективным ходом. Так к Умарку был добавлен Вячеслав Основин и Дмитрий Кугрышев. Второе звено атаки было представлено Кемппайненом и Хартикайненом, в тройку к которым был определен Ткачев.

В середине периода Архип Неколенко так и не добрался до Умарка по устоявшимся правилам, хотя пытался это сделать настойчивыми похлопываниями клюшкой, за что был удален. В этом большинстве Ларсен имел хороший момент, а Кугрышев и вовсе мог забивать дважды. Но в итоге экс-омич лишил себя встречи с земляками в завтрашнем матче, припечатав соперника к борту, 18-му номеру Уфы дали 5 минут и матч-штраф.

«Магнитка» не особо стремилась забить в этом несгораемом большинстве, но только в начале 5-й минуты штрафа звездные мгновенья начал показывать 77-й номер уфимцев в воротах. Метсола ликвидировал два броска в упор, и это было весьма опасно. Отстояв свои ворота, уфимцы побежали в гости к Кошечкину. Умарк выводил один на один Ларсена, тот успел отдать еще один пас, однако Основин не сумел распечатать ворота «Магнитки». И тут же Владислав Лукин проверил на прочность крестовину «сталеваров» — она оказалась как только что из кузницы. В концовке периода Метсола еще пару раз блеснул реакцией, после чего команды ушли на перерыв.

Кемппайнен увидел на дальней штанге одинокого Ларсена, тот сделал зрячий пас на другую сторону зоны, где Ткачев замыкал уже перед пустым углом — 1:0



Форма и формальности



С началом второго периода магнитогорцы стали активнее и заработали второе большинство в матче. Эти 2 минуты снова сделал формальностью Метсола. А вот Захар Арзамасцев простил Кошечкина после завершения этого большинства, с полузоны отправив шайбу в левую штангу.

На 13-й минуте периода произошло первое взятие ворот. Кемппайнен увидел на дальней штанге одинокого Ларсена, тот сделал зрячий пас на другую сторону зоны, где Ткачев замыкал уже перед пустым углом — 1:0. Четкий розыгрыш и красивая шайба.

Тут же «Металлург» заставил ошибиться Григория Панина. Однако и в этом большинстве «металлурги» выглядели неубедительно под стать своей предсезонной форме — их свитера бело-рыжей расцветки с лисой на груди похожи на пляжные рубашки. В итоге вместо реализации «Металлург» заработал штраф, а за ним и еще один. Концовку периода Уфа играла при численном преимуществе, но тоже не забила свои моменты. Довольно симпатично выглядела бригада большинства уфимцев, которая заставляла Кошечкина летать из угла в угол.

Заметим, что «юлаевцы» показывали вполне себе симпатичный хоккей для середины августа. Кстати, играли уфимцы тоже в «пижамах», но они напоминали спецназ. Что-то в этом есть.



Максим Матушкин принес победу, пробив-таки великолепно отыгравшего матч Метсолу — 2:1



Стальные нервы «металлургов»

В заключительном периоде металлурги добились своего. Хотя ничего не предвещало беды для «юлаевцев». Череда удалений, которые Метсола щелкал как орешки, все же привела к голу. Хотя тут повезло «сталеварам» — бросок Никиты Язькова с правого пятака нашел ногу Ларсена, и шайба нырнула в сетку за 4 минуты до финального свистка. Ларсен и тут умудрился стать ассистентом, но с пометкой «минус».

Впрочем, уфимский клуб мог добиться победы в основное время. За полторы минуты до сирены Калетник получил штраф, раздосадованный хитрыми действиями Умарка. В оставшееся время Кошечкин не дрогнул.

В овертайме в оставшиеся полминуты «юлаевцы» также не реализовали свои моменты в формате «четыре на три». А вот лидер «Магнитки» сказал свое слово последним — на Сергее Мозякине сфолил Артем Федоров. И наконец-то «металлурги» довели до ума свое большинство, уже в усеченном составе, — Максим Матушкин принес победу, пробив-таки великолепно отыгравшего матч Метсолу — 2:1.

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвел итог поединка:



— В принципе, была очень хорошая игра. Когда пропустили первую шайбу, был несчастный случай, всякое бывает. Единственное, очень много удалений. И ведь не скажешь, что они были спровоцированы соперниками. Надо разобраться с удалениями. Но при этом мы очень здорово играли в меньшинстве.