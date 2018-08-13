«Спрос на земельные участки коммерческого назначения снижается»

Городу не хватает своих участков для многодетных, в перспективе он может получить от федералов 1 600 га в Высокогорском районе

На деловом понедельнике в мэрии Казани подняли вопрос о выделении земельных участков для многодетных семей. Спрос по-прежнему гораздо выше предложения и возможностей города. Подробности — в материале «Реального времени».

В очереди еще 5 000 семей

На данный момент в Казани 10 558 многодетных семей, из которых 5 088 уже воспользовались своим правом на участок, а вот остальные 5 470 еще стоят в очереди на получение. До конца года должны предоставить еще 800 земельных участков, но того, что есть, все равно не хватает.

— С начала года многодетные семьи выбрали 543 участка около поселков Большие Дербышки и Кульсеитово. Ежедневно комитет принимает более 50 многодетных семей, желающих встать в очередь. На данный момент можем обеспечить 2 400 семей теми земельными участками, которые у нас есть. В наличии 2 400 земельных участков, которые будем распределять, — рассказал председатель Комитета земельных и имущественных отношений Ренат Галяутдинов.

В сентябре пройдут очередные комиссии по выбору еще 133 земельных участков на территории Дачного сельского поселения в Высокогорском районе. Распределяются территории около поселка Сокуры в Лаишевском районе и в поселке Каймары Высокогорского района. В скором времени в Высокогорском районе должны выделить землю площадью в 1 600 га. Пока она находится в федеральной собственности.

— В перспективе должны увеличить земельные участки на 1 600 га, это должно сказаться на работе по снижению очередности. Идет работа по земельным изысканиям, по межеванию, — объяснил Ренат Галяутдинов.

Ежемесячно на учет встает порядка 100 семей, желающих получить участок. Фото kzn.ru

Дополнительно в Каймарах появятся 2,7 га, в Сокурах — 17 га, межевание территорий уже идет. При этом ежемесячно на учет встает порядка 100 семей, желающих получить участок.

Не обходится и без отказов от участков, которые предоставляют семьям:

— Сложилось так, что в основном кто где живет, к тому же району тяготеет и при получении земельного участка. В основном отказы бывают из-за расположения: например, идет распределение в Лаишевском районе, а семья хочет Высокогорский. Имеют право два раза отказаться, на третий исключаются из очереди, но права на получение земли не теряют, в будущем также могут подать документы, — рассказал Галяутдинов.

У бюджета Казани падают неналоговые доходы

За первые полгода в бюджет Казани поступили 785,8 млн рублей неналоговых доходов. Основные источники — сдача в аренду и продажа земельных участков и муниципальной недвижимости. Кроме того, в муниципальную собственность передали имущество более чем на 988 млн рублей, в основном это здания детских садиков и школ. Всего 20 объектов недвижимого имущества, 189 — инженерной инфраструктуры, 371 единица движимого имущества. Что касается неналоговых доходов в 785,8 млн рублей — это снижение по сравнению с прошлыми годами.

— Есть немного падение по сбору земли, идет незначительное, порядка 10 млн рублей, уменьшение из-за того, что люди покупают земельные участки, которые находятся в аренде. С каждым годом снижается количество договоров, а значит, и общая начисляемая арендная плата сокращается. За последние 4 года идет тенденция снижения налоговых доходов. Кроме того, сейчас 279 договоров аренды — это значительное снижение за всю деятельность комитета. Было, когда мы заключали по 3 000 договоров. Отсюда снижается и неналоговый доход, — объяснил ситуацию председатель Комитета земельных и имущественных отношений Ренат Галяутдинов.

За первые полгода в бюджет Казани поступили 785,8 млн рублей неналоговых доходов. Фото kzn.ru

В 13 компаниях комитет выступает участником АО, по итогам полугодия получены 7,5 млн рублей дивидендов от работы акционерных обществ, до конца года планируется поступление более 13 млн рублей.

Прибыль комитета составила 7,1 млн рублей. По договорам аренды муниципальных земельных участков в бюджет уже поступило 486,3 млн рублей, в планах годовая сумма должна составить 1 950 млн рублей.

— Отмечается снижение покупательской способности юридических лиц. Спрос на земельные участки коммерческого назначения в 2018 году снижается, упал на 16% в общем количестве сделок, — выступил Галяутдинов.

Стало меньше пожаров

80% всех пожаров происходят в жилых помещениях, говорит статистика. За прошедшие полгода было два социальных пожара — в ТЦ «Порт» и в жилом доме на Халева, 15.

— По первому пожару возбуждено уголовное дело по факту уничтожения имущества, по второму — рассматривается возбуждение уголовного дела из-за неосторожного обращения с огнем. Уже составлен проект сметной документации на 5 млн 700 тыс. рублей, сюда входит ремонт крыши, материалы куплены, до 15 сентября работы должны быть завершены, — выступил начальник управления гражданской защиты Фердинанд Тимурханов.

По данным на 1 августа, в Казани было зафиксировано 360 пожаров, что на 2,7% меньше, чем за такой же период прошлого года. При этом пострадавших, наоборот, стало больше на 13%, в этом году 33 человека. Не обошли вниманием и пожар 14 мая на Тэцевской.

По данным на 1 августа, в Казани было зафиксировано 360 пожаров, что на 2,7% меньше, чем за такой же период прошлого года. Фото kzn.ru



— Не были соблюдены элементарные правила пожарной безопасности, пожару был присвоен четвертый ранг, пострадал ребенок. Документы переданы в Следственный комитет для привлечения к ответственности, — рассказал Тимурханов.

С начала года проверку пожарной безопасности прошли 44 ТРЦ, было выписано 11 предписаний.

Не все благополучно и в многоэтажных домах:

— Более чем в 40 домах в неисправном состоянии автоматическая система противопожарной защиты. Причина — отсутствие технического обслуживания. Без контроля системы разворовываются, снимаются, вырезаются кабели, что только усугубляет проблемы. Именно ТСЖ должны взять эти вопросы под контроль, — дополнил Тимурханов.

Руководитель исполнительного комитета Денис Калинкин попросил на следующее совещание подготовить доклад по общей готовности школ в плане пожарной безопасности.

Толстовские чтения

С 16 по 19 августа в Казани вновь пройдет фестиваль «Фанфары Казани», ожидается участие 19 духовых оркестров. А осенью учителей русского языка и литературы ждет погружение в «Толстовские чтения». Проект состоится во многом благодаря работе арт-резиденции «Старо-Татарская слобода».

— При поддержке мэра Казани в ноябре прошлого года начала свою работу арт-резиденция с бесплатным проживанием и небольшой стипендией для писателей. За 10 месяцев работы резиденцию посетили 12 писателей. Есть договоренность с издательством «Эксмо» о выпуске книги, где гости резиденции расскажут о местах Казани. Подобное издание есть только о Москве и Санкт-Петербурге. Осенью, с сентября по ноябрь, состоятся «Толстовские чтения» для учителей, запланированы пять лекций. Свое согласие на участие уже дала праправнучка Льва Толстого Анастасия Толстая, — рассказал начальник Управления культуры исполкома Азат Абзалов.