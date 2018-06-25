В Казани до конца 2018 года бесплатные земельные участки смогут получить еще 2 420 многодетных семей

В Казани до конца 2018 года бесплатные земельные участки смогут получить еще 2 420 многодетных семей. Об этом сообщили на деловом понедельнике в мэрии города.

К настоящему моменту 270 многодетных семей уже выбрали бесплатные земельные участки вблизи массива Большие Дербышки. Тем не менее, потребность в земельных участках сегодня имеют 6 330 многодетных казанских семей. Для этого необходимо 1 013 га свободных земель, сообщается на сайте мэрии Казани.

Отметим, что за 6 лет программы 4 798 казанские многодетные семьи выбрали земельные участки общей площадью более 302,38 га.

Напомним, что правительство РФ в прошлом году выделило Татарстану 639 гектаров земли для многодетных семей.