«Это совсем другой «Зенит»: сможет ли учитель занять место ученика на вершине турнирной таблицы

Гвоздь 3-го тура РПЛ — матч «Рубина» и «Зенита» — пройдет на «Казань Арене»

Питерцы стартовали в чемпионате с двух побед и расположились после двух туров на вершине таблицы. Казанцы тоже не знают поражений и в случае успеха могут сместить «Зенит» с первого места. Интриг противостояния, которое замыкает программу третьего тура чемпионата Премьер-лиги, несколько, но главная из них, без сомнения, в том, что с нового сезона команду из Северной столицы возглавляет Сергей Семак — капитан «золотого» «Рубина» и один из самых любимых и уважаемых футболистов Курбана Бердыева. В те самые часы, когда «сине-бело-голубые» готовились выйти на поле минского стадиона «Динамо», чтобы сыграть с хозяевами матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы, «Рубин» на своей базе провел тренировку, 15 минут которой были открыты для журналистов. Среди них был и корреспондент «Реального времени».

С гола Семака «Зениту» начался путь «Рубина» к первому титулу

«Семак — один из самых талантливых тренеров», — так высказался о Сергее Богдановиче Курбан Бердыев в мае 2015 года, предрекая своему подопечному по «Рубину» чемпионских лет светлое будущее на новом поприще. А вот такими словами 3 года спустя наставник казанской команды оценил работу Семака, дебютировавшего в качестве главного тренера в «Уфе»: «Сергей молодец, хорошую команду выстроил, не имея звезд. Он один из тех тренеров, у которых большое будущее».

Согласитесь, такая похвала в устах скупого на комплименты мэтра в адрес тренера-дебютанта дорогого стоит. Но действительно, подняв самобытный «рабочий» коллектив из столицы Башкортостана до еврокубков, Семак заставил внимательно присмотреться к себе как к тренеру. Последовавшее приглашение в «Зенит», которое один из самых знаковых российских футболистов XXI века начал оправдывать с начала сезона, — естественное продолжение карьеры специалиста, в своей новой ипостаси умело сочетающего богатейший опыт спортсмена и вожака со знаниями, которые он почерпнул у Бердыева, Спалетти и других видных наставников.

В словах Бердыева нет ни тени лести. Еще в пору капитанства Семака в «Рубине» в те самые «золотые и бронзовый» сезоны 2008—2010-го тренер говорил, что «Богданыч» — главная опора его на поле и в раздевалке. «Я и не вхожу в раздевалку, зная, что там Семак. Он лучше меня донесет все нюансы до ребят», — такое высказывание Бердыева, произнесенное на встрече с журналистами, я уже приводил в одном из материалов, опубликованных в «Реальном времени».

Подняв самобытный «рабочий» коллектив из столицы Башкортостана до еврокубков, Семак заставил внимательно присмотреться к себе как к тренеру. Фото Максима Платонова

Семак, без сомнения, запомнился казанским болельщикам. Он взял с командой два титула и бронзу, провел за 2 года 72 встречи в «рубиновой» форме (в том числе восемь в Лиге чемпионов) и забил 12 мячей в чемпионатах страны. Но главное — даже не статистика полузащитника, а то, что он был настоящим лидером команды — что на поле, что за его пределами. И до сих пор отношение в Казани к экс-капитану «Рубина» буквально благоговейное: никто, к примеру, и не думает (неслыханная для сложных взаимоотношений футбольных фанатов вещь) осквернять большое граффити Сергея Богдановича на автобусной остановке «Парк Горького», на котором он изображен… в толстовке «Зенита».

Кстати, он фактически и начал поход «Рубина» за первым в истории казанского футбола «золотым руном». На промерзшем и продуваемом всеми невскими ветрами поле «Петровского» 30 марта 2008 года гол капитана «Рубина» на 76-й минуте уравнял счет, открытый в первом тайме Аршавиным, а последовавший дубль Карадениза показал взыскательной питерской публике, что в российском футболе рождается новая грозная сила. Я прекрасно помню тот матч, который комментировал online из открытой ложи прессы «Петровского», и то, как победа команды Бердыева буквально согрела и вселила веру в то, что все в том сезоне у наших ребят получится. 10 августа того года в Казани «Рубин», ведомый Домингесом и Семаком, буквально «порвал» «Зенит» на Центральном, а тренеры Бердыев и Адвокат в запале страстей едва не вступили в рукопашную.

Курбан Бердыев: «Этот «Зенит» другой — более боеспособный»

Вчера наставник «Рубина» продолжил расточать комплименты Семаку, попутно ответив и на другие вопросы журналистов.

— Смогут ли сыграть в предстоящей игре травмированные Азмун и Подберезкин?

— Подберезкин — в этом матче нет, а Азмуна готовим, посмотрим по ситуации. По договоренности с «Зенитом» не смогут сыграть Полоз и Цаллагов.

— Вместо Цаллагова в составе может появиться Устинов?

— Все возможно, готовим разные варианты.

— Матч перенесли на понедельник. Лишний день подготовки для «Рубина» — плюс или минус?

— Не вижу существенной разницы.

Я как-то в интервью сказал, что это самый перспективный из молодых тренеров. Больше нечего добавить



— Если говорить о «Зените» в этом сезоне — отличается ли команда, при тех же исполнителях, от команды Манчини?

— Исполнители там не «те же». Многие вернулись из аренды, и это совсем другая команда. Более боеспособная, более дисциплинированная. Да, она отличается от прошлогодней.

— Как вы можете охарактеризовать не чужого для «Рубина» и для вас лично Сергея Семака как тренера?

— Я как-то в интервью сказал, что это самый перспективный из молодых тренеров. Больше нечего добавить.

— Могут ли появиться на поле Кудряшов и Гранат?

— Мы пробуем разные варианты, но функциональное состояние обоих оставляет желать лучшего. Думаю, у нас не будет выбора по кому-то из них, кто-то из двоих будет участвовать в игре. А Азмун только сегодня вышел на поле и готовится по индивидуальной программе.

— Самые позитивные моменты в игре «Рубина» по первым двум матчам?

— Они были разными. В целом есть общее понимание игроками того, что мы хотим. Это было в большей степени проявлено в матче с «Краснодаром». В матче с «Динамо» было много с негативной стороны.

— Заметно, что в этих играх ваши футболисты нанесли много ударов со средней и дальней дистанции. Это установка или импровизационные моменты?

— Нет, здесь все зависит от игры соперника — как он располагается, имеются ли определенные зоны или нет. Все зависит от конкретного соперника.

Непонятна ситуация с состоянием получившего сильнейшую гематому в матче с «Динамо» Азмуна



«Рубин» vs «Зенит»: пять лет без побед

Но продолжим предаваться воспоминаниями. Когда-то «Рубин» играл с питерцами на равных и отбирал у топ-клуба очки и дома, и в гостях. 14 июля 2012 года казанцы победили северян в Самаре в матче за Суперкубок России, а через год нанесли последнее на сегодняшний день поражение «Зениту» в чемпионате. В последние же годы, когда «сине-бело-голубые» окончательно утвердились в роли гранда, а «Рубин» пожинал плоды постоянных «перестроек», ситуация изменилась: вот уже 5 лет, как Казань не может выиграть у Питера, в 2016-м вообще дважды была бита 2:4 и 1:4, а в сезоне 2017/18 проиграла на новой арене «Санкт-Петербург» 1:2 и добилась лишь нулевой ничьей дома.

Длинная скамейка, которую пополнили вернувшиеся из аренды футболисты, позволяет команде Семака включиться в борьбу на два фронта. Не скрывая намерений выиграть Лигу Европы, питерцы не повезли в Минск находящегося в превосходной форме Дзюбу, а также Мака и Паредеса — нет сомнения, что эти игроки выйдут на поле «Казань Арены». Готовятся к встрече с «Рубином» и бывшие звезды казанской команды Нобоа и Набиуллин.

У «рубиновых» скамейка чуть ли не вдвое короче. К тому же непонятна ситуация с состоянием получившего сильнейшую гематому в матче с «Динамо» Азмуна, не в лучших функциональных кондициях заслуженные мастера спорта Гранат и Кудряшов, плюс, повторим, по условиям арендного соглашения не смогут сыграть против владеющего ими клуба Цаллагов и Полоз. Но, зная Бердыева, можно не сомневаться, что опытнейший наставник сумеет загадать какую-нибудь сложную загадку специалисту, который моложе его на 23 года и который смело может причислить Бекиича к числу своих учителей.

Старейший болельщик «Рубина»: «Победа над «Зенитом» станет для меня лучшим подарком к 90-летию»

Тренировка «Рубина» проходила в нетривиальной атмосфере: на соседнем поле занимались игроки клубной академии, на основном газоне — молодежный состав, а еще одно было отдано в распоряжение детских команд, которые под визги и радостные крики проводили свой турнир.

У «взрослых» же все было максимально серьезно. В отведенные представителям СМИ, которых собралось изрядное количество, 15 минут, мы увидели разминку, упражнения по ведению мяча и сбор команды в центре поля вокруг тренерского штаба для получения дальнейших инструкций. Все, кроме вратарей, готовящихся под руководством Сергея Козко, занимались в общей группе, в том числе Гранат и Кудряшов. У дальней кромки поля пробежки совершал Азмун -вот ему-то пока приходится восстанавливать кондиции по индивидуальной программе.

Находящийся в отменной для своего почтенного возраста форме ветеран, грудь которого украшали награды, получил подарки от клуба



На тренировку был приглашен уникальный гость — старейший болельщик «Рубина» Алексей Моторин, которому в День физкультурника, 12 августа, исполнится 90(!) лет. Находящийся в отменной для своего почтенного возраста форме ветеран, грудь которого украшали награды, получил подарки от клуба и признался, что очень рад в предъюбилейные дни находиться около команды, которой он предан всю свою жизнь. Вот удивительное откровение, которое сделал вашему корреспонденту Алексей Анисимович:

— Сколько себя помню, болею за «Рубин», с самого основания клуба. Много можно рассказать… Вот один эпизод. В октябре 2009-го делал операцию стентирования сосудов у лучшего в Казани специалиста — Коробова, ученика знаменитого кардиохирурга Рената Акчурина. Когда очнулся после наркоза, попросил, чтобы мне в палату принесли приемник — «Рубин» играл в Барселоне матч Лиги чемпионов. Когда узнал о победе, был так рад, что выздоровление прошло удивительно легко и быстро, а ведь мне уже пошел девятый десяток… Игра против «Зенита» состоится на следующий день после моего юбилея, и победа «Рубина» станет для меня лучшим подарком к 90-летию.

Павел Могилевец: «В игре «Рубина» после двух туров позитива и недостатков 50 на 50»

Тем временем на пресс-подход от игроков был откомандирован полузащитник «Рубина» Павел Могилевец.

— Павел, из-за переноса игры на понедельник «Рубин» практически на 10 дней остался без игровой практики. Это плюс для вас или минус?

— Не знаю, по-моему, без разницы. Все равно мы готовимся к конкретной игре, и в зависимости от того, сколько дней отведено на подготовку, тренерский штаб составляет свою программу.

— То есть с игровым тонусом никаких проблем нет? Все-таки начало сезона.

— Надеюсь, что нет.

— Вы, наверное, разбирали игру соперника? Насколько игра этой команды отличается от игры прошлогоднего «Зенита»?

— Честно говоря, игру «Зенита» мы еще не разбирали. Сейчас больше анализируем свои игры, делаем выводы, надеемся, что с каждой игрой будем прибавлять.

«Уфа» брала свое за счет командной игры, а «Зенит» добивается побед благодаря высокому исполнительскому мастерству футболистов



— Если говорить об игре «Рубина», то по первым двум турам больше позитива или есть что-то, чем вы недовольны?

— Думаю 50 на 50. Есть кое-что, что разочаровало, особенно в матче с «Динамо», и есть положительные моменты. Мы разбираем, анализируем и будем избавляться от ошибок.

— Чего не хватает «Рубину» по первым двум матчам?

— Сложно сказать. Возможно, пока не отлажены некоторые взаимосвязи. К каждой игре мы готовимся по-разному, слушаем наставления тренерского штаба.

— А за «Зенитом» следили, хотя бы отрывки видели?

— Я смотрел игру питерцев с «Енисеем».

— По их футболу — насколько команда Семака напоминает его прошлогоднюю команду? Понятно, с учетом того, что «Зенит» и «Уфа» имеют в составах совершенно разных по уровню исполнителей. Есть что-то общее в футбольной идеологии?

— Вы правильно сказали про исполнителей. «Уфа» брала свое за счет командной игры, а «Зенит» добивается побед благодаря высокому исполнительскому мастерству футболистов. У них в обеих играх не все получалось, но в концовках они дожимали соперника за счет исполнительского мастерства.

— Получается, пока особого почерка у Семака нет?

— Мне сложно сказать, я досконально игру его новой команды не анализировал. Но мне кажется, что сила «Зенита», как и было всегда, в исполнителях.