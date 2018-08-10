Анастасия Самойленко: «В Казани на Универсиаде было классно. А в Рио не так»

Эксклюзивное интервью самой привлекательной блокирующей российского волейбола из казанского «Динамо»

Она родилась на Украине, но стала воспитанницей татарстанского волейбола. А в республику вернулась после долгого карьерного пути только в прошлом году. Сегодня Анастасия Самойленко — надежда «Динамо-Казань» в новом сезоне, одна из лучших блокирующих в российском женском волейболе и совершенно точно самая красивая из них. Корреспондент «Реального времени» узнал у спортсменки, почему Казань как минимум не хуже Рио-де-Жайнеро, каков рецепт возвращения гегемонии в женском волейболе в Казань и по какой причине волейболистка хочет остаться в Татарстане после завершения спортивной карьеры.

«Еще в первый год существования казанского «Динамо» подумала: «Как же хочется там играть!»

— Ты родилась на Украине, однако волейболом стала заниматься в Нижнекамске. Как так вышло, почему такой неожиданный вариант переезда для родителей?

— Дело в том, что моя мама как раз из Нижнекамска, а папа с Украины. Мама училась и проходила там практику, так и познакомились. Там все-таки село, а не город, и уже когда я родилась, мама сказала: все, переезжаем в город. Отец был не против. Братишка уже здесь родился. Сейчас, по прошествии времени, мать задается вопросом — как вы жили бы сейчас в селе?

А по поводу волейбола… Вообще в Нижнекамске я начала заниматься баскетболом, ведь у меня мама была баскетболисткой, даже выступала за университет, в Казани играла даже. В общем, я попыталась поиграть в баскетбол, но мне не понравилось. А волейбол понравился. Наверное, мне интереснее играть именно в тактическую игру, а не как в баскетболе — там все носятся, толкаются, а я такая худенькая, высокая. В общем, не мое это. Возможно, дело и в тренере. Например, в баскетболе меня не смогли заинтересовать, а мой первый тренер в волейболе, Марина Федоровна Давыдова, сразу все интересно подала и показала все азы.

— Как тебе детство в Нижнекамске? Тяжело было в 90-е там расти?

— Не особо. Я постоянно чем-то занималась, на улице не шаталась. То кружки различные, то танцы, то пьесы. Потом уже волейбол вошел в мою жизнь и окончательно остался.

От Уфы до Нижнекамска, может, всего на 100 километров дальше, но Казань мне ближе, роднее, все как-то понятнее



— Когда ты только пришла в «Динамо-Казань» из Краснодара, то сразу заявила, что всегда мечтала играть именно здесь. Когда родилась такая мечта? Уж не после Универсиады ли в Казани?

— Нет. Это когда я начала играть в Уфе, а в Казани этот клуб только основали. И когда мы еще в Высшей лиге встречались в первый год, я и захотела играть здесь.

— Почему? Все-таки команда новая, еще ничего на тот момент не выигрывали.

— Ну да, конечно! Мы с Уфой сколько лет в Высшей лиге играли, а Казань как вышла на нас, так «смела» по-быстрому и пошла дальше в Суперлигу. И я такая: «Мм, как же хочется там играть, с этими девочками».

— Все-таки главная причина в силе команды или в том, что ты в этой республике выросла, и Нижнекамск, где живут все родные, ближе?

— И в том, и в этом. Да и от Уфы до Нижнекамска, может, всего на 100 километров дальше, но Казань мне ближе, роднее, все как-то понятнее.

«В Казани на Универсиаде было классно. А в Рио не так, как вы думаете»

— К слову об Универсиаде. Какие впечатления сохранила о ней по прошествии 5 лет? Теперь ведь ты иначе смотришь на волейбол.

— Согласна, смотрю по-другому. Неописуемые были ощущения — что ты приняла участие и выиграла такое соревнование мирового масштаба. Было здорово! До сих пор остались теплые чувства. Даже теперь, когда где-то вижу логотип Универсиады-2013 на улице или спортивном объекте, немного ностальгирую, улыбаюсь.

«Неописуемые были ощущения — что ты приняла участие и выиграла такое соревнование мирового масштаба. Было здорово! До сих пор остались теплые чувства». Фото tatar-inform.ru



— Сейчас пошли разговоры, что Казань может претендовать на летнюю Олимпиаду в 30-х годах. Ты как участница казанской Универсиады и Олимпийских игр в Рио, что скажешь? Может Казань замахнуться?

— Я думаю, это вполне реально. Судя по тому, как у нас тут прошел и чемпионат мира по футболу — все очень достойно. Что касается инфраструктуры, то здесь все здорово. Здесь отдельно целый район создали под Универсиаду, все классно. И, если честно, в Рио было не так классно, как многим кажется. Если сравнить Универсиаду-2013 и Олимпиаду-2016, то Казань однозначно выглядит предпочтительнее. Даже элементарный пример по питанию — там я практически не ела, брала только рис и курицу. В остальных случаях подавали либо пиццу, либо еще какой-то хлеб, еду, приготовленную во фритюре. Это никуда не годится. А в Казани было все — на любой вкус, любой вид еды. Плюс здесь всегда было интересно, какая-то «движуха» вечно происходила, ты жил этим. В Бразилии ты просто бродишь по деревне Олимпиады, видишь других спортсменов, и все.

«В прошлом сезоне могли и должны были выигрывать чемпионат у Москвы»

— Некоторые называют тебя одной из лучших блокирующих в России, однако в сборной ты появляешься редко. Как сама считаешь, в чем дело?

— Ну зовут-то меня в сборную постоянно. Я же каждый год там числюсь, но по здоровью не прохожу. Сначала была проблема с коленями. Сейчас по другим причинам — озвучить их не могу. А так я всегда на связи со сборной. Если все будет хорошо, то всегда готова поехать.

— Какие у тебя прогнозы на мировое первенство для наших девчонок?

— Наши девчонки все могут. Главное, правильно настроиться, и тогда все сможем. Но вот обычно всегда чего-то не хватает. А так, думаю, состав хороший, тренер тоже. Я не думаю над тем, сильнее мы итальянок или бразильянок. Самое главное — настрой, чтобы вот здесь было (показывает на сердце), и тогда будет неважно, у кого какой состав.

— В клубном волейболе казанское «Динамо» в последние пару лет отдало гегемонию Москве. Раньше брали все турниры подряд, а теперь не получается. Не кажется тебе, что для возвращения больших побед нужно вливание свежей крови извне? Сильные легионеры, например?

— Я думаю, да, нам не помешала бы мощная ударная сила, чтобы края были хорошие. В прошлом сезоне сложилось не очень удачно. Элица Васильева травмировалась, и у Мамадовой тоже не очень хорошо было с самочувствием. Если бы у наших основных все было хорошо, мы были бы первыми, сто процентов. Мы могли выиграть и должны были это сделать. А в Лиге чемпионов просто другая игра. Вот, допустим, у итальянок была очень быстрая игра, и мы с этим не справились, потому что в России играем чуть-чуть по-другому. Мы к этому не привыкли, в нашем чемпионате просто не с кем так играть. Даже не попрактиковаться, в принципе. Кто у нас остался? «Динамо-Москва», мы, ну и, может быть, Калининград немного подтянулся. И все.

«Мы к этому не привыкли, в нашем чемпионате просто не с кем так играть. Даже не попрактиковаться, в принципе. Кто у нас остался? «Динамо-Москва», мы, ну и, может быть, Калининград немного подтянулся. И все». Фото Романа Кручинина / dinamo-kazan.com

«В свободное время люблю поиграть в бабушку»

— Ты одна из самых ярких и привлекательных волейболисток в России. Это откладывает какой-то отпечаток на твоей карьере?

— (Смеется.) Спасибо, мне очень приятно. Если честно, я редко слышу такие слова, что я яркая и привлекательная. У меня такого нет. Может, я где-то не там хожу. Цветами никто не задаривает, не пишет, в Instagram никого нет, у меня мало подписчиков… Может быть, дело в том, что я не очень общительная, очень стеснительная.

— А внутри команды есть негласное соперничество за титул главной красавицы команды?

— Да нет, ты же все равно себя не изменишь — какой есть, такой есть. У нас нет споров по внешности, у нас другие споры — кто круче на площадке. Нужно доказывать, чтобы играть.

— Прежде тебе приходилось участвовать в таких «шедеврах», как новогодняя видео-пародия на клип рэп-исполнителя Faraon?

— Нет, это первый раз, но мне очень понравилось! (Смеется.) Вообще, я же не любитель давать интервью, сниматься на камеру, а тут прямо «зашло». Я сразу увидела скейт, и говорю — можно я на скейте проедусь? Мне разрешили, и так прошел мой дебют.

— А ты вообще понимаешь все эти современные тренды? Смотришь «ютубик», слушаешь Faraon или «Пошлую Молли»?

— Я сейчас начала все, всякие Miyagi и Эндшпиль — все подряд, что есть в топе. С музыкой у меня все нормально. А вот на YouTube времени нет. С утра после тренировки пришла, пока убралась, погуляла с собакой, чуть-чуть подремала, встала и снова на тренировку. Вечером дела поделала, с родителями поговорила и все, снова спать.

— А как же сериальчики?

— Ну как же без этого. Я и «Игру престолов» смотрела, сейчас смотрю «Отбросы», кажется, — не помню, как он называется. А чем еще в самолетах заниматься? Сериалы и вышивка. Легла как раз после тренировки — и лежишь, в бабушку играешь.

— А с девчонками из команды как время проводите?

— Мы всегда очень активны. Вот вчера девчонки сходили в кино, в торговый центр, потом в караоке, посидели в ресторане. Что касается клубов, то у нас просто не попадают свободные дни на выходные.

— Многие твои одноклубницы любят сходить на баскетбол, на игру мужского «Зенита» или еще куда-то. У тебя как с этим?

— На мужчин хожу тоже. На хоккее была один раз, на футболе впервые побывала как раз в первом туре, на игре «Рубина» и «Краснодара». Чемпионат мира смотрела в фан-зоне, очень понравилось. Что касается баскетбола, то у нас ведь выходных не так много, а если есть свободное время, то мы лучше на наших волейболистов-мужчин посмотрим.

«На хоккее была один раз, на футболе впервые побывала как раз в первом туре, на игре «Рубина» и «Краснодара». Чемпионат мира смотрела в фан-зоне, очень понравилось». Фото Максима Платонова



«После карьеры останусь жить в Казани»

— Каков твой подход: ребенок только после завершения карьеры или не так категорично?

— На самом деле, я уже задумываюсь, потому что возраст берет свое. И все врачи уже начинают говорить — пора рожать. Но время придет и все будет. Это раньше, если до 23 не родила, то ты уже все. Сейчас с этим проблем нет.

— А где планируешь жить и воспитывать ребенка после окончания карьеры?

— Конечно, здесь. У меня, в принципе, и квартира в Казани давно была, а теперь я уже задумываюсь строить здесь дом. Столицу не рассматриваю. Не люблю ее суету и беготню, плюс я люблю передвигаться на своем автомобиле. А там ты вечно в пробках стоишь, и если успеешь хотя бы одно дело сделать, уже здорово.