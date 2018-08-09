Революция в РПЛ: всемогущий Карпин, возвращение Бердыева и ЦСКА в зоне вылета

Сыграно два тура, а впечатлений масса

Позади всего два тура российской Премьер-лиги, но первые осторожные выводы можно сделать уже сейчас. Популярный комментатор Виталий Ошовский в авторской колонке, написанной для «Реального времени», отмечает клубы, которые больше других удивили на старте чемпионата.

Возвращение легенды

«Если «Рубин» не уволит Бердыева, все у казанцев будет хорошо. Бекиич и «Рубин» созданы друг для друга», — уверял Игорь Рабинер в эксклюзивном интервью «Реальному времени» в начале июня. Тогда в те слова было непросто поверить — настолько уныло смотрелась игра казанцев в прошлом сезоне. Более того, трансферная работа тоже не впечатлила: в ее ходе Бердыев ограничился возвращением хорошо знакомых футболистов, да приобретением парочки малоизвестных новичков. Однако убедительная победа над «Краснодаром» и ничья с «Динамо» показали, что казанцы встали на путь истинный.

Насколько же товарищеские матчи могут отличаться от официальных! В контрольной игре с английским «Редингом» «Рубин», казалось, еле жил к 80-й минуте встречи. Команда явно проседала на последних минутах, однако в РПЛ ее будто подменили. Более того, в ничейной игре с «Динамо» казанцы были гораздо ближе к победе. «После перерыва игру полностью контролировал «Рубин». «Динамо» потеряло контроль над серединой поля, позволило сопернику сравнять счет и рисковало проиграть. Ничью удалось удержать только благодаря голкиперу Антону Шунину», — справедливо заметил Сергей Силкин.

Курбан Бердыев в первых турах снова явил себя прежнего. Тренер подстроился под сильные и слабые стороны «Динамо» и перемешал колоду центральных защитников. «Мы поменяли расположение двух из трех центральных защитников, что оправдало себя. Тем более Чико Флоресу комфортнее играть именно на позиции правого полусреднего игрока обороны», — ответил Бердыев на вопрос «Реального времени» в Москве. Видно, что испанец и Филипп Уремович продолжают адаптироваться к непростой игре «Рубина», но с каждым последующим матчем они будут прибавлять.

Видно, что испанец и Филипп Уремович продолжают адаптироваться к непростой игре «Рубина». Фото rubin-kazan.ru



В атаке у «Рубина» есть два варианта на все случаи жизни, однако в матче с «Динамо», по-большому счету, в жизнь воплотился только один. Начинала матч связка Азмун — Полоз. Сердар заполнял собой почти всю ширину атаки, регулярно меняясь местами с не менее скоростным Полозом. Однако в середине первого тайма он получил травму, и с выходом Бухарова нападение «Рубина» стало гораздо более схематичным и предсказуемым. До кучи, Александр в концовке не реализовал стопроцентный момент и после матча выглядел явно расстроенным и даже злым.

Но это все — частности, которые должны уйти со временем. Рисунок прежнего «Рубина» имени Бердыева ощущается как никогда. Бердыев — однозначно самый хитрый тренер РПЛ. Тренер, способный привести «Рубин» к медалям.

«Дальше будет только тяжелее!»: почему за «Уфу» как никогда тревожно

Процесс перестройки ощущается и в «Уфе». После Гончаренко и Семака на пост рулевого пришел местный специалист Сергей Томаров. Более того, его команда попала в квалификацию Лиги Европы, что предельно осложнило жизнь молодому специалисту. «С каждым последующим матчем я с все большей тревогой отслеживаю состояние игроков. Дальше будет лишь сложнее, ведь мы только приобретаем опыт игры на три фронта. Нам важно не делить турниры и одинаково серьезно подходить к ЛЕ и РПЛ», — отмечает Томаров.

Однако пока в Европе дела с игрой обстоят не так радужно. «Будем честны — в игре с «Домжале» нашей команде сильно повезло», — говорил тренер. Россияне в ответном матче нанесли всего один удар в створ ворот, и именно этот удар Йокича на 88-й минуте оказался голевым. Атака все больше впадает в «игбунозависимость», и встреча с «Анжи» это наглядно продемонстрировала. Почти все моменты «Уфа» создала после блистательных проходов Слая по левому флангу; кроме того, Игбун забил гол и сделал две результативные передачи.

Нынешнее положение дел в «Уфе» сравнивали с «Амкаром»-2009. Фото vk.com/ufafc

Много говорилось о прогрессе Дмитрия Живоглядова под руководством Гончаренко и Семака. Крайний защитник «Уфы» даже был близок к вызову в сборную России, однако начало сезона он вряд ли может занести себе в актив. Футболисты «Домжале» в ответном матче целенаправленно «били» по флангу воспитанника «Динамо», к чему сам Дмитрий оказался не совсем готов. Несмотря на это, Живоглядов еще принесет большую пользу «Уфе», ведь мало кто из защитников РПЛ может сыграть на обоих флангах плюс на месте правого центрального игрока обороны.

Нынешнее положение дел в «Уфе» сравнивали с «Амкаром»-2009. Тогда, после 4-го места в чемпионате и финала Кубка России годом ранее, пермяки чуть не вылетели с малоизвестным Димитаром Димитровым. Пока Сергей Томаров в плане результата справляется неплохо. Но дальше, как он сам и говорит, будет сложнее.

Кто может стать главным возмутителем спокойствия в РПЛ? Конечно, Валерий Карпин

Один банк знает, на кого делать ставку! Во время ЧМ-2018 они заманили «в свои ряды» самого Лео Месси. А перед стартом сезона сделали рекламу с Валерием Карпиным. По сценарию тренер «Ростова» неспешно присаживается на барный стульчик, заказывает кофе, вальяжно попивает его и достает огромную карту. «Это карта, которая может все!» — говорит он обалдевшему официанту. На матчах с «Ахматом» и ЦСКА карты, которая может все, замечено не было. Но даже без ее непосредственного участия «Ростов» добыл 6 очков из 6.

Хотя представить это себе в контрольных матчах было невозможно. Абсолютно! Всего одна победа над «Партизаном», ничьи с малоизвестными балканскими командами и разгром от «Хайдука» 0:4 — вот и все, чем могла похвастать команда Карпина. Однако в очередной, почти миллионный раз, товарищеские матчи обманули всех.

Ни о какой «ростовской революции» говорить пока не приходится. Фото fc-rostov.ru

На старте РПЛ «Ростов» выглядит без особого блеска. Можно даже утверждать, что южане специализируются на «засушке» игры. В игре с «Ахматом» они быстренько реализовали численное преимущество, после чего во втором тайме пошла откровенно скупая на моменты игра. В матче же с ЦСКА все решил сверхбыстрый гол Сергея Паршивлюка. «Ростовчане отличились в самом начале, и мы этого совсем не ожидали. Гол Паршивлюка здорово усложнил нам игру, в то время как соперник принялся слаженно обороняться», — отметил защитник ЦСКА Бекао.

Однако на одной организации и «умной» обороне, кажется, способен держаться всю дистанцию только Курбан Бердыев. При Леониде Кучуке «Ростов» в похожей ситуации повалился с 10-го тура. Памятуя о прошлогоднем провале, игроки южан крайне неохотно отвечают на вопросы о возможном чемпионстве.

В новом тысячелетии «Ростов» так же здорово стартовал в 2003-м, 2013-м и 2015-м. В зону Лиги чемпионов попала только команда Бердыева, в то время как команды Балахнина и Божовича со временем пикировали в середину таблицы. Ни о какой «ростовской революции» говорить пока не приходится.

«ЦСКА стал значительно слабее». Могут ли армейцы повторить путь «Динамо»?

После матча с «Ростовом» на Виктора Гончаренко было больно смотреть. Тренер неохотно вошел в пресс-зону, уселся на удобном кресле и довольно долгое время понуро смотрел в стол. Его команда после двух туров набрала всего одно очко, чем дала критикам пофантазировать на тему двух аббревиатур: ЦСКА и ФНЛ. Об этом говорить пока точно не приходится, но ситуация, в которой оказались армейцы, действительно критическая.

Массовый уход лидеров обернулся огромными дырами во многих линиях. Из-за ухода Вернблума тренерский штаб ЦСКА решил дать волю экспериментам и выпустил в качестве опорника Кирилла Набабкина. Номинальный крайний защитник по ходу игры будто бы знакомился со своей новой ролью, что принесло колоссальный ущерб в центре поля. Из-за растерянности Набабкина двум центральным атакующим полузащитникам ЦСКА Бийолу и Бистровичу приходится постоянно отходить назад и помогать Кириллу. Эту проблему Гончаренко пока решить не удается.

Известный уругвайский экс-нападающий «Палермо» и «Халл Сити» пока сыграл 45 минут, но и этого хватило, чтобы понять контраст между ним и Чаловым. Фото vk.com/pfc_cska

От борьбы за выживание ЦСКА может спасти Абель Эрнандес. Известный уругвайский экс-нападающий «Палермо» и «Халл Сити» пока сыграл 45 минут, но и этого хватило, чтобы понять контраст между ним и Чаловым. Правильная обработка мяча, уверенные действия в воздухе и продуктивные смещения по всему фронту атаки Абеля должны вдохнуть в армейцев немного энергии. Пришлись ко двору и Бекао с Бийолом, но кардинально повлиять на ситуацию они пока не в состоянии.

Соперники уже отмечают резко ослабевшее качество игры ЦСКА. «Согласен с Паршивлюком, который сказал, что ЦСКА стал значительно слабее. Чувствуется разница по сравнению с тем, что было раньше. Именно поэтому мы летели в Москву с мыслями о 3 очках — иного Карпин даже не допускал», — заявил опорник «Ростова» Александр Гацкан. То ли еще будет?!