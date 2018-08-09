«Уфа» — «Прогрес»: накануне первой встречи — осторожный «Добрый вечер»

«Горожанам» легкой жизни не обещается

Накануне первого матча третьего отборочного раунда Лиги Европы между «Уфой» и люксембургским «Прогресом» в пресс-центре «горожан» на вопросы журналистов ответили представители той и другой стороны. Соперники уважительно относятся к возможностям друг друга — или, может быть, просто «пускают пыль в глаза». О чем еще говорили на пресс-конференции тренеры и игроки команд — в репортаже «Реального времени».

Гости обещают загадочное завтра

Люксембургская команда уже заставила о себе говорить, выбив в прошлом году из розыгрыша Лиги Европы знаменитый «Глазго Рейнджерс», пусть, наверное, и не в лучшие его времена. В текущем розыгрыше ЛЕ «осы» оставили не у дел азербайджанскую «Габалу» и «Гонвед» из Венгрии.

Главный тренер «Прогреса» Паоло Амодио рассказал, как его парни собираются действовать против «Уфы»:

— Завтра вы увидите, в какой футбол играет наша команда. Главный наш принцип: если хорошо тренируетесь, будете добиваться успеха.

— Что вы знаете об «Уфе»?



— Мы смотрели много видео этой команды. Они сильны физически, много бегают. Завтрашняя игра обещает быть очень тяжелой. Индивидуально никого выделить не могу, отмечу всю команду, которая хорошо организована и смотрится целостно.

Попытаемся добиться еще одного хорошего результата. Мы готовы к игре, но для этого нужно будет выложиться на все сто процентов



— Что важнее — забить здесь или не пропустить?

— Было бы хорошо сделать и то, и другое. Все рассудит игра.



— Какую задачу ставите перед своей командой в Лиге Европы?

— Победа над «Габалой» была едва ли не великой. Успех с «Гонведом» не сказать что был сенсацией, но этот результат для нас тоже был очень важен. Завтра нас ждет еще одно большое испытание. Попытаемся добиться еще одного хорошего результата. Мы готовы к игре, но для этого нужно будет выложиться на все сто процентов.

Наверное, потому, что с футболом «рейнджеров» люксембуржцы уже сталкивались, им по душе будет встретиться с ними еще раз. Впрочем, соперник наверняка мечтает о реванше и тоже потирает руки.

— Кого бы вы предпочли в соперники, если пройдете «Уфу», — «Глазго» или «Марибор»?

— Разумеется, сначала надо пройти «Уфу». Ну а предпочтительнее нам будет встретиться с «Рейнджерс», — ответил наставник «Прогреса».

На хорошем поле с надеждой на армянскую встречу

Гости достаточно долго добирались до места первой встречи с «Уфой». Это к вопросу о всевозможных переносах, с которыми уфимцы сталкиваются впервые. Хорошо хоть люксембуржцы с пониманием отнеслись к этому моменту и согласились сыграть ответный матч на своем стареньком стадионе 16 августа. Хотя у них грядет праздник — 14 августа отмечают 99-летие клуба, и именно на этот день сначала была запланирована встреча с «горожанами». За день до первого рандеву в Уфе окончательно определились с поединком против «Краснодара» — он состоится в Уфе 13 августа. Два дня будет на то, чтобы прийти в себя и преодолеть расстояние до Люксембурга.

— Долго добирались до Уфы? — спросил корреспондент «Реального времени» у наставника «ос».

— Мы летели через Стамбул, где просидели 5 часов, а в Уфу прибыли вчера утром в 8 часов, — ответил Амодио.

Гости из Люксембурга, едва сойдя с трапа самолета, сразу же решили испытать местную поляну. Фото facebook.com/progresofficiel

Стоит отметить, что гости из Люксембурга, едва сойдя с трапа самолета, сразу же решили испытать местную поляну. Изначально планировалось провести тренировку на стадионе «Динамо». Но, как говорится, вовремя одумались — там трава хоть и искусственная, но довольно «лысая». Уж сколько воды утекло с первого матча «Уфы» на том стадионе. А вот на «Нефтянике» гостям очень понравилось.

— Поле здесь очень хорошее, никогда не видел такого хорошего синтетического газона, как в Уфе, — отметил главный тренер люксембургской команды.



Игрок «Прогреса» Александр Карапетян тоже похвалил поле и рассказал немного о личном:

— Мы первый раз будем играть на таком хорошем искусственном газоне и, конечно, постараемся забить. Зимой мы тоже тренируемся на синтетике, но не такого хорошего качества.

Большую часть своей карьеры Карапетян провел в немецких клубах, оттого-то и немецким владеет отлично. Однако в его жилах течет грузинская и армянская кровь. Надо полагать, Александр — обладатель креативной рыжей бороды, которая выделяет его на поле, отчасти рад встрече именно с «Уфой». Тем более что здесь есть и земляки. Уфимцы Шелия и Табидзе из Грузии, Сафрониди — с Северного Кавказа.

— Хотели бы вы сыграть с армянской или грузинской командой? — спросил его корреспондент «Реального времени».

Мы первый раз будем играть на таком хорошем искусственном газоне и, конечно, постараемся забить. Зимой мы тоже тренируемся на синтетике, но не такого хорошего качества



— Конечно, армянский футбол очень зрелищный, и я хотел бы встретиться с армянской командой, чтобы показать, что мы тоже умеем играть красиво. А с «Динамо» из Тбилиси тоже неплохо бы сразиться, ведь я родился в Тбилиси и прожил там много лет.

— Вы знаете, что молодежную команду «Уфы» возглавляет армянин по национальности Макич Микаелян? Не встречались с ним?

— Нет, этого я не знаю. Но если удастся встретится, то с удовольствием пообщаюсь.



«Они прошли непростых соперников»

Главный тренер «Уфы» Сергей Томаров тоже поделился своими ожиданиями от предстоящего матче. Для него сейчас все в новинку — даже предыдущие, более опытные наставники «горожан» не подвергались такому стрессу. Томарову к тому же нужно иметь в виду наличие здоровых бойцов. Да и график тяжелый — «Локо» пройдено, впереди «быки» с бывшим главным «дирижером» «Уфы» Стоцким — уже по ту сторону баррикад.

— Готовились стандартным образом. Стоял больше вопрос восстановления после игры с «Анжи». График у нас очень насыщенный, каждый игрок может выйти в любой момент. Соперник очень непростой, будет крайне сложно, — сказал Сергей Александрович.

— Какова ситуация с травмированными?



— Все, за исключением Никитина, работают в общей группе, некоторых из них можно ждать уже завтра.



Таким образом, в матче с «Прогресом» мы можем увидеть и Кротова, и Сысуева (хотя насчет последнего — большой вопрос). В матче с «Анжи» роль нападающего пытался исполнять Иван Пауревич, но он далек пока от той великолепной формы, в которой находился в концовке прошлого сезона и на предсезонных сборах в Австрии. Тут еще с Йокичем была подвешенная ситуация — с «Домжале» один из ведущих игроков действовал очень жестко. Хотя его гол стал определяющим для дальнейшего движения «Уфы» по европейской тропе.



Не секрет, что первый матч на выезде приоритетнее. С другой стороны, мы забили «Домжале» в гостях, так жребий решил. Не акцентируем на этом внимание



— Йокич получил две желтые карточки с «Домжале». Боян будет играть, или он все-таки дисквалифицирован?



— Изначально была информация, что Йокич пропускает встречу, но после уточнения стало ясно, что сыграет. Дисквалификация здесь наступает после трех желтых карточек, — успокоил журналистов Томаров.

— На чем нужно сделать акцент завтра?

— Команда соперника очень боевая, средний возраст 25—26 лет, в самом расцвете сил. Стараются играть вперед, много вертикальных передач. Отмечу жажду борьбы. Они прошли непростых соперников, все эти факторы будем учитывать.

— У вас уже есть в голове предварительный вариант стартового состава?

— Процентов на 70 он сформирован, но есть много нюансов, которые определят окончательный вариант.

— Насколько важно начинать дома?

— При плотном графике каждый день идет команде в плюс, но мы стараемся не смотреть на переносы, никаких проблем с новым расписанием нет. Не секрет, что первый матч на выезде приоритетнее. С другой стороны, мы забили «Домжале» в гостях, так жребий решил. Не акцентируем на этом внимание.

— Какой результат вас завтра устроит? — спросил корреспондент «Реального времени».

— Ключевой момент — постараемся не пропустить и попытаемся добиться победы. Нужно донести до футболистов все наши идеи, — уклончиво ответил тренер «горожан».

Мечтательное вчера и реальное сегодня



Уфимцы сами выбрали этот путь. Да разве какая-то команда будет против, если ей предложить сделать то же самое? Да, первые шаги на европейском пути даются очень трудно, но игра стоит свеч.

— Восемь лет назад, когда вы только начинали во втором дивизионе, мечтали дойти до Лиги Европы?

— Тогда ни у кого, наверное, не было таких мыслей. Все только начиналось, шло волнообразное развитие футбола в Башкортостане, думали больше о стабильности. Тогда пределом мечтаний была ФНЛ — мы радовались безумно, для нас это был огромный шаг вперед, — признался Томаров. — Ну а потом была Премьер-лига.

У нас боевое настроение, еще разберем соперника и выйдем играть. Завтра очень важный матч для всей республики. Все это осознают, будем биться



Ветеран команды Азамат Засеев на тот же вопрос ответил так:

— Все в жизни футбольной случается. Тогда об этом никто не думал, задачи были скромнее. Но мы идем шаг за шагом, очень приятно готовиться к матчам Лиги Европы, эмоции совершенно непередаваемые.

Полузащитник «Уфы» в прошлой встрече с «Анжи» впервые в сезоне вышел в стартовом составе и отработал по полной. О том, с каким настроением команда подходит к встрече с «Прогресом», он рассказал в ходе пресс-конференции.

— Восстанавливаться всегда приятнее, когда команда выигрывает. У нас боевое настроение, еще разберем соперника и выйдем играть. Завтра очень важный матч для всей республики. Все это осознают, будем биться, — пообещал любимец уфимской публики.



— Что придает вам дополнительную мотивацию?

— Игра в футбол. Мы любим свое дело. Не стоит делить матчи на встречи чемпионата России и Лиги Европы. Правила одни и те же, мяч круглый, мы мечтали о Лиге Европы, теперь надо выходить и пахать.

Что ж, все слова сказаны. Теперь пора на деле узнать, что покажет «Уфе» дерзкий клуб из малого футбольного королевства. Впрочем, «горожане» пока тоже не могут похвастаться большим международным опытом, есть что доказывать. Впереди — сложнейший путь, да и неделька будет далеко не легкая.

