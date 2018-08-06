Активисты выкосили надпись «Нет МСЗ» на месте строительства завода под Казанью

В Республике Татарстан возле поселка Осиново, где планируется строительство мусоросжигательного завода, появились двадцатиметровые буквы «Нет МСЗ». Соответствующие фотографии опубликовали противники завода в социальной сети «ВКонтакте».

Организатор акции Дмитрий Егоров рассказал, что очертания букв созданы путем простого скоса травы, без нарушения плодородного слоя почвы.



«Где и каким буквами нужно написать, чтобы нас наконец услышали?» — заявил он.

Ранее землю под строительство МСЗ в Татарстане перевели из сельскохозяйственной зоны в промышленную. Позднее компания АГК-2 утвердила проект экологической оценки воздействия строительства мусоросжигательного завода на окружающую среду. Теперь проектная документация пройдет государственно-экологическую экспертизу, а затем будет направлена в Главгосэкспертизу.