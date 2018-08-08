Усманов — первая ласточка? Отечественные миллиардеры уходят из английского футбола

Что ждет «российское присутствие» в АПЛ?

Продажа Алишером Усмановым его доли в «Арсенале» стала не просто крупнейшей сделкой в английском футболе в этом году, но и вестником перемен для всей АПЛ. Тенденция к уходу российских денег из английских клубов наметилась еще весной. А сейчас Усманов дал окончательно понять, что вкладывать в британский футбол отечественным бизнесменам теперь неинтересно. Спортивная редакция «Реального времени» объясняет, что означает продажа Усмановым 30% акций «Арсенала», почему Абрамович решил сменить подход к управлению «Челси» и каково будущее миллиардеров в футболе.

Отчего Усманов сдал назад

Накануне стало известно, что долгосрочный конфликт акционеров лондонского «Арсенала» подошел к концу и проигравшим в схватке двух основных держателей пакетов оказался российский бизнесмен Алишер Усманов. Миллиардер продал свою 30-процентную долю основному акционеру — спортивному магнату Стэну Кронке, в руках которого до сделки было сосредоточено около 67% акций. Об этом накануне написало британское издание Financial Times. Таким образом, Кронке стал практически единоличным владельцем лондонского клуба, цена которого оценивается в 1,8 млрд фунтов стерлингов.

За долю Усманова американский спортивный магнат заплатит 550 млн фунтов стерлингов, уточняет издание. Кронке, кстати, владеет в США целой россыпью клубов, выступающих на высшем уровне: футбольным «Colorado Rapids», баскетбольным «Denver Nuggets», хоккейным «Colorado Avalanche», а также «Los Angeles Rams» (американский футбол).

Бывший компаньон уже поблагодарил Усманова за многолетнюю работу «на благо клуба», и в этом послании прослеживается некая издевка в адрес россиянина. Ведь известно, что борьба за акции между бизнесменами велась с того самого дня, когда Усманов выкупил свою первую долю акций в 2007 году.

Таким образом, Кронке стал практически единоличным владельцем лондонского клуба, цена которого оценивается в 1,8 млрд фунтов стерлингов. Фото eurosport.ru

Тогда покупка была оформлена через компанию «Red and White Holdings Ltd», совладельцами которой были сам Усманов и его партнер Фархад Мошири. Позже миллиардер выкупил долю Мошири в компании. Сначала Усманову принадлежало 14,5% акций «Арсенала», которые обошлись ему в ₤75 млн (более $150 млн), а позже он увеличил свою долю в клубе до 30,04%, что сделало его, как нетрудно догадаться, вторым по величине акционером «канониров».

Известно, что Усманов пытался стать единоличным владельцем «Арсенала» — он трижды предлагал выкупить у Кронке его долю в клубе. Последняя из этих попыток случилась совсем недавно. По сведениям той же Financial Times, в мае Усманов предлагал Кронке выкупить его долю в «Арсенале» за $1,3 млрд, однако вновь получил отказ.

В 2012 году в интервью Forbes российский олигарх уверенно заявлял, что не расстанется с акциями клуба: «С точки зрения инвестиционной перспективы эта инвестиция уже очень успешна: оценка клуба выросла с £300—400 млн, когда мы покупали акции, до £700—800 млн на сегодняшний день. Однако дело не в этом. Я — болельщик, и я не собираюсь когда-либо продавать этот пакет, так как это клуб, который я считаю лучшим в мире», — говорил Усманов.

Однако в июне этого года, когда на международной политической сцене стали закручиваться санкционные «гайки» (а чуть раньше — история вокруг отравления Скрипалей), Усманов вдруг резко смирился с невозможностью осуществить свою мечту стать владельцем «Арсенала».

За все время, пока Усманов и Кронке вместе владели акциями «канониров», лондонцы трижды брали Кубок Англии, еще столько же — Суперкубок, но так ни разу и не выиграли английскую Премьер-лигу. Фото Ronnie Macdonald / wikipedia.org

Пока делили клуб, «Арсенал» становился вечно четвертым

Еще одна причина считать, что американец «подтролливает» россиянина, говоря о его деятельности «во благо клуба», — это те самые плоды «вклада». Дело в том, что за все время, пока Усманов и Кронке вместе владели акциями «канониров», лондонцы трижды брали Кубок Англии, еще столько же — Суперкубок, но так ни разу и не выиграли английскую Премьер-лигу, из-за чего уже стали настоящим объектом насмешек футбольного мира не только в Британии, но и за пределами острова.

Разумеется, дележка и склоки на самом высоком уровне давали о себе знать и в футбольной составляющей. Даже учитывая тот факт, что в футбольные дела, например трансферы или выбор тренера, Алишер Усманов старался не лезть. Более того, как отмечает другое британское издание Mirror, несмотря на внушительную долю акций, Усманов никогда не получал места в совете директоров клуба, что выглядит весьма странно.

Абрамович следующий?

Почему российские владельцы английских клубов вдруг стали пересматривать свое отношение к британским активам, понятно. Ноги растут, конечно же, из мартовского отравления бывшего полковника ГРУ и его дочери Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. В дело вступили политики и стали искать новые инструменты для давления на Москву. Вскоре официальный Лондон пообещал пересмотреть вопрос о выдаче долгосрочных виз богатым россиянам.

Теперь уже бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон пообещал, что будет искать возможность уколоть побольнее именно олигархов, проживающих в Британии. «Остается более широкий вопрос о том, что Соединенное Королевство может сделать, чтобы справиться с людьми, близкими к Путину, богатства которых, возможно, были добыты незаконными путями. Как вам известно, у нас есть закон, позволяющий использовать против них запросы относительно имущества необъясненного происхождения, но у нас диктатура закона, поэтому что бы ни происходило, все должно делаться согласно правилам и по закону», — сказал Джонсон.





Борис Джонсон пообещал, что будет искать возможность уколоть побольнее именно олигархов, проживающих в Британии. Фото Garry Knight / wikipedia.org

Тогда же он сообщил, что агентство по борьбе с преступностью и группа по борьбе с экономическими преступлениями уже ведут расследование в отношении «широкого круга лиц», но отказался назвать имена или раскрыть иные подробности, ссылаясь на юридические причины. А вскоре и комитет Палаты общин по международным делам Британии в своем докладе заявил, что состоятельным россиянам, тесно связанным с Кремлем, слишком просто использовать Лондон в качестве «прачечной» для отмывания денег.

Так что в Лондоне решили, что британские визы российским богачам теперь получить будет сложнее, и только после тщательной проверки происхождения их нажитого состояния. Более того, в марте Великобритания задействовала закон «О криминальных финансах», выдав первые ордера на арест российского имущества «сомнительного происхождения».

Таким образом, вскоре с серьезными проблемами при получении новой долгосрочной британской визы столкнулся другой российский владелец лондонского футбольного клуба, Роман Абрамович, являющийся единоличным держателем акций «Челси». В мае российскому предпринимателю не продлили британскую визу, поэтому он не смог присутствовать в Лондоне на финальном матче Кубка Англии между его командой и «Манчестер Юнайтед». «Челси» тогда выиграл 1:0.

По данным одного из источников издания, официального отказа в выдаче новой визы не было, и британские власти просто рассматривают его документы, попросив миллиардера объяснить происхождение его капиталов. Вскоре стало известно, что Абрамович получил гражданство Израиля (у Великобритании и Израиля безвизовый режим). Паспорт репатрианта дает возможность беспрепятственного въезда в Великобританию на срок до 6 месяцев. Воспользовавшись этой возможностью, Абрамович не нуждается больше в британской визе, поэтому он отозвал свой запрос на ее продление, сообщила газета The Sun со ссылкой на свои источники в окружении предпринимателя.

Однако все же перестраховываться бизнесмен решил по всем фронтам. Уже в мае он заморозил проект по реконструкции стадиона своего клуба «Стэмфорд Бридж», который оценивался в 1 млрд фунтов стерлингов. На сайте «Челси» было сказано, что решение вызвано «неблагоприятным инвестиционным климатом».

Уже в мае он заморозил проект по реконструкции стадиона своего клуба «Стэмфорд Бридж», который оценивался в 1 млрд фунтов стерлингов. Фото Vespa125125CFC / wikipedia.org



Что теперь?

До сих пор «Челси» находится в подвешенном состоянии. С одной стороны, кажется, что клуб успешно управляется. Руководить командой приглашен далеко не дешевый главный тренер Маурицио Сарри, который, впрочем, уже успел проиграть в матче за Суперкубок Англии. С другой стороны, реконструкция стадиона, кажется, отложена Абрамовичем в отместку за отказ Британии в визе.

Так или иначе, похоже, что эпоха больших российских денег в Англии подходит к концу. Например, еще один миллиардер из России Антон Зингаревич продал свои акции английского «Рединга» таиландским бизнесменам еще в 2014 году. Возможно, бизнесмен быстро почувствовал, что отныне на этом поприще будет неспокойно, и быстро избавился от британских активов. Дмитрий Рыболовлев и вовсе не стал влезать в столь дорогую забаву, как английский футбол, и сразу вложился в «Монако», выступающий во французской «Лиге 1». И вот теперь от своей доле в «Арсенале» отказался Алишер Усманов.

Кажется, пора российским миллиардерам обратить свои взоры на умирающие клубы из России. Ведь только в этом году Премьер-лига потеряла «Амкар» и «Тосно». А в ФНЛ прозябают некогда славные команды с отличными стадионами — калининградская «Балтика», волгоградский «Ротор», челнинский «КАМАЗ», в конце концов.