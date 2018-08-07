ЦСКА в аутсайдерах, Семак в «дамках», а Карпин с «Ростовом» берут с места в карьер

Обзор главных событий второго тура РПЛ

После двух туров в российском чемпионате осталось лишь два клуба, не потерявших очков. И если максимальные показатели «Зенита» никого не удивляют, то «Ростов» с Карпиным во главе делает это «по полной». Кроме этого, четвертым в таблице неожиданно оказался «Рубин» Бердыева, а резко омолодившийся ЦСКА, наоборот, скатился вниз. Об этих и других событиях прошедшего тура — в материале «Реального времени».

«Рубин» впервые за 5 лет стартовал без поражений



Второй тур начался матчем в Химках, куда в гости к «Динамо» приехал казанский «Рубин». От игры ждали добротного футбола в исполнении обеих команд, и эти ожидания в целом оправдались. Правда, игра получилась немного «раздробленная». Первый тайм провалил «Рубин», а во втором рассыпалось «Динамо». У казанцев вновь ошибся центр обороны, несогласованность действий защитников второй матч подряд приводит к пропущенному голу. Не помогла Бердыеву и взаимная смена позиций Уремовича и Флореса, хотя в целом оба футболиста провели неплохой матч.

Ничья с «Динамо» между тем стала приятным событием для казанских болельщиков. Впервые за последние 5 лет «Рубин» не проиграл в первых двух турах и по дополнительным показателям вышел на четвертое место в чемпионате. Последний раз такой старт у команды случился в сезоне 2013/14, том самом, в середине которого был уволен Курбан Бердыев. На этот раз тренерскому штабу казанцев удалось добиться такого результата малой кровью — без гигантских трансферов и ослабленным составом.

«Красно-белые» буквально задавили своего противника, итоговые 17 ударов в сторону ворот Гилерме красноречиво говорят о происходившем на поле. Фото fclm.ru



Чемпион без голов — «Локомотив» в ожидании «киллера»



За две стартовые игры чемпионата подопечные Юрия Семина нанесли в створ ворот соперника всего шесть ударов, по три в каждом из матчей. С «Уфой» такую картину списали на тактику «горожан», а вот со «Спартаком» этого сказать уже нельзя. «Красно-белые» буквально задавили своего противника, итоговые 17 ударов в сторону ворот Гилерме красноречиво говорят о происходившем на поле. Нулевую ничью можно считать безусловной удачей «Локомотива».

Все эти обстоятельства логичным образом отразились и на трансферных приоритетах руководства клуба на оставшийся месяц ТО. Трансферными целями железнодорожников за прошедшую неделю, по сообщениям различных СМИ, оказались ровно пять нападающих. Официально президент и спортивный директор «Локомотива» не комментируют эти слухи, но фамилии кандидатов уже известны. Наиболее вероятен переход Федора Смолова, главного неудачника прошедших двух месяцев. Также есть интерес и к форварду «Рубина» Сердару Азмуну, но после травмирования футболиста в матче с «Динамо» этот вариант, скорее всего, исчерпал себя.

Президент клуба прокомментировал эти поиски так: «У нас есть нападающие, но мы, конечно, хотели бы еще разнообразить немного эту позицию. Хотим нападающего с качествами киллера. Мы общались с партнерами агентства, которое помогало нам с приобретением Хеведеса, и они говорят, что вся Бундеслига ищет нападающего-киллера. Все клубы, кроме, может быть, «Баварии», — сказал Илья Геркус в эфире программы «После футбола».

Карпин все же пока держит слово. Фото fc-rostov.ru



Карпин сказал, Карпин делает: «Ростов» держит в уме чемпионство

После победы над «Ахматом» в первом туре тренер ростовчан Валерий Карпин то ли в шутку, то ли всерьез заявил о намерении «Ростова» побороться за чемпионство уже в этом сезоне. Общественность посмеялась и забыла, а вот сам специалист, по всей видимости, предельно сконцентрирован на решении поставленной задачи. Успех в матче ЦСКА на выезде, может, и не стал сенсацией, но как минимум дал понять, каковы амбиции ростовчан. Конечно, у армейцев на старте сезона хватает проблем, только это нисколько не умаляет заслуг «Ростова».

Одно из ростовских изданий после игры вышло с заголовком: «Карпин сделал то, чего не удавалось даже Бердыеву». Речь идет о безуспешной выездной серии «Ростова» против армейского клуба, которая на этих выходных прервалась на отметке… 9 лет. Этот успех, конечно, не остался незамеченным болельщиками ростовчан. Еще несколько побед в чемпионате могут серьезно прибавить адептов движению «Валераверим», возникшему в бытность Валерия Георгиевича тренером «Спартака».

Но шутки шутками, а Карпин все же пока держит слово. Валера обещал, Валера делает. Лишь бы проблем с финансированием не возникло, как в нашем чемпионате принято.

После игры «Крыльев» с «Оренбургом» вопросов по статусу Рыжикова быть не должно



После объявления перехода Сергея Рыжикова в «Крылья Советов» самой обсуждаемой темой среди самарских болельщиков было появление «лишнего» голкипера. Аргументировалось это заслугами Евгения Конюхова в ФНЛ, а также отличной игрой вратаря в первом туре против ЦСКА. К тому же в запасе сидит не менее надежный грузин Георгий Лория, ожидающий своего «часа Х».

Однако разговоры утихли довольно быстро. Пока Рыжиков заканчивал знакомство с новой для себя обстановкой, его главный конкурент «пустил» от «Оренбурга» целых три мяча, один из которых точно был его «заслугой». В целом игра показала, что Тихонов был прав, и ничья с ЦСКА не должна застить глаза руководству самарцев. Приобретение Рыжикова, безусловно, поможет команде, но без дополнительных трансферов «Крыльям» не обойтись. Поражение от недавнего конкурента из ФНЛ должно послужить толчком к этому.

Пока Рыжиков заканчивал знакомство с новой для себя обстановкой, его главный конкурент «пустил» от «Оренбурга» целых три мяча, один из которых точно был его «заслугой». Фото kc-camapa.ru



А вот самарским болельщикам, возможно, следует реалистично смотреть на вещи. Легко «Крыльям» в этом сезоне точно не будет, но это не значит, что поклонники должны в обязательном порядке «топить» своих любимцев. Переход из нижней лиги всегда дается с трудом, поэтому надо набраться терпения и надеяться, что совсем скоро в Самару вернется тот футбол, который был в свое время при Тихонове-игроке. Правда, для этого, наверное, надо будет найти бразильца Соузу и откопать где-то нового Каряку.

«Зенит» Семака выбился в лидеры чемпионата, ЦСКА — аутсайдер



Интересно сравнить старт в чемпионате команд, возглавляемых двумя бывшими тренерами «Уфы». В свое время, после ухода из клуба Виктора Гончаренко, в столице Башкортостана сделали ставку на Сергея Семака, тогда лишь начинавшего свою тренерскую карьеру. Ожидания уфимцев от молодого специалиста были не слишком высоки, но тот справился и этим летом пошел на повышение в «Зенит». После двух туров именно питерцы возглавили турнирную таблицу, а команда куда более опытного Гончаренко неожиданно рухнула на дно.

Безусловно, сравнивать нынешний ЦСКА с «Зенитом» не приходится, у питерцев возможностей укрепления состава намного больше, чем у армейцев. Но, несмотря на это, мало кто ожидал, что разница будет настолько велика. При этом москвичи показывают симпатичный футбол, который в перспективе может стать основой для еще больших побед на внутренней и европейской аренах. А прямо сейчас ЦСКА с одним набранным очком соседствует в таблице с самарскими «Крыльями».

«Зенит» под руководством Семака пока не показывает искрометного футбола, но это не мешает команде набирать свои очки. Главное, что успел сделать новый тренер — он определился с основной обоймой игроков, а также внедрил в состав бывших «изгоев Манчини» — Дзюбу и Шатова. Те «отблагодарили» — каждый своими точными ударами принес «Зениту» по одной победе.

Главное, что успел сделать новый тренер — он определился с основной обоймой игроков, а также внедрил в состав бывших «изгоев Манчини» — Дзюбу и Шатова. Фото Михаила Разуваева / fc-zenit.ru

И в заключение отметим, что на третье место вспорхнула экс-команда Семака — ФК «Уфа», разгромившая накануне «Анжи» (3:0). О самом матче читайте развернутый репортаж «Реального времени» в соседнем материале. Отметим лишь, что главный тренер «Уфы» Сергей Томаров пока делает все, чтобы башкирские фанаты не слишком переживали расставание с Семаком.