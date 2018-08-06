Где шоу уступает искренней ненависти: Хабиб и Конор все же рискнули сойтись на ринге

Главное, чтобы Нурмагомедов на этот раз дошел до октагона

Наконец стала известна дата самого долгожданного боя в UFC за последние годы. Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор сразятся в Лас-Вегасе 6 октября. Есть несколько причин называть этот бой главным на сегодняшний момент, и дело не только в «раскрученности» бойцов в медиапространстве, но и в предыстории их искренней нелюбви друг к другу. И, кажется, на этот раз на октагоне Вегаса будет по-настоящему серьезная битва. Спортивная редакция «Реального времени» рассказывает о шансах ирландца и россиянина, их сильных и слабых сторонах, причинах взаимной ненависти и главной опасности предстоящего поединка.

Бойцовский мир уже отдал победу Нурмагомедову. Не рано ли?

В российских СМИ уже заметен довольно высокомерный тон, сводящийся к выводу: «Конор Хабибу не соперник». Эдакая квасная вера, что все предрешено и дагестанский боец свой титул уже получил заведомо, ведь ирландец уже хорошенько подзаработал на бое-фарсе с титулованным боксером Флойдом Майвезером и теперь занимается только неким шоу-бизнесом на платформе UFC.

Например, российский боец ММА Cергей Харитонов в своих прогнозах шансов Конору не оставил: «Интриги в бою Хабиба с Конором не будет. Хабиб просто сильнее, вот и все, у Конора нет шансов. Ирландец и не дрался долго, и навыками борьбы не обладает. Шансов у Макгрегора нет. Конор закончил как боец. Он заработал достаточно денег, вряд ли он тренируется так же, как и раньше. Для него этот бой — бизнес, для Хабиба — шанс рассчитаться за все обидные слова со стороны Макгрегора».

В принципе, бойцы и эксперты и за пределами России отдают предпочтение именно Нурмагомедову. Они говорят о том, что стиль его боя настолько неудобен ирландцу, что у того просто нет шансов. Хабиб обожает удары в партере, тейкдауны, а также болевые и удушающие. Если он повалит ирландца, то продемонстрирует свои лучшие бойцовские возможности, а Конор в таком положении просто беспомощен и быстро сдастся. Да, в его статистике значится такой внушительный показатель, как 74% переведенных тейкдаунов, однако практически все эти бои были против «ударников».

Бойцы и эксперты и за пределами России отдают предпочтение именно Нурмагомедову. Фото russian.rt.com



Но, например, Чед Мендес Коно удерживал Макгрегора на полу больше половины боя — 5 минут и 21 секунда, хотя американец легче Нурмагомедова на 4 килограмма. Нурмагомедов же в среднем проводит, повалив и сидя на оппоненте, 41% времени боя, что является лучшим показателем в легком весе.

С другой стороны, ирландец лучше оппонента чувствует себя в вертикальном положении и при бое в стойке он может просто «забить» российского бойца. И здесь есть большая опасность именно для Нурмагомедова. 17 из 21 победы ирландца — это нокауты. Понятно, что Хабиб будет сразу идти на сближение и стараться повалить соперника.

— Конор должен нокаутировать Хабиба, иначе у него будут проблемы. Не знаю, сможет ли кто-то нокаутировать Нурмагомедова, кроме как ударом ногой или коленом в голову. Ни один удар не поможет, — прокомментировал предстоящее сражение приятель Хабиба Даниэль Кормье.

Еще один российский боец ММА Александр Шлеменко, кстати, тоже считает, что Нурмагомедов победит Макгрегора с помощью излюбленных тейкдаунов, однако хотя бы оставляет шанс последнему как отличному «ударнику».

— У Хабиба больше шансов. Стилистически ему Конор очень подходит. Макгрегор хорошо работает только в стойке, и если бой перейдет в партер, то у Хабиба будет большое преимущество. Не думаю, что у него возникнет много сложностей. Очевидно, что он будет искать счастья в партере. Хабиб делает это в каждом бою, используя свои сильные стороны, — сказал Шлеменко.

Ирландец лучше оппонента чувствует себя в вертикальном положении и при бое в стойке он может просто «забить» российского бойца. Фото REUTERS, Adam Hunger-USA TODAY Sport (inosmi.ru)

Конор и Хабиб реально ненавидят друг друга?

Почему предстоящий осенний поединок во всем мире подают как главный бой века в UFC, в принципе понятно. Бойцы долго шли к этому поединку и «разогревали» публику. У каждого был свой путь через тернии к звездам, и теперь они наконец-то сойдутся на октагоне.

Однако важность этого боя еще и в другом. Ведь в отличие от большинства подобных поединков, когда спортсмены намеренно оскорбляют друг друга в социальных сетях и делают провокационные заявления в прессе, дабы раскрутить интерес, у Хабиба и Конора есть веские причины на самом деле ненавидеть друг друга. И история с нападением ирландца на автобус, в котором ехал Нурмагомедов, — это только апофеоз истории ненависти за пределами UFC.

Все началось с конфликта Нурмагомедова и другого российского бойца UFC Артема Лобова, который является другом ирландца. В июле 2017 года Лобов в интервью критиковал Нурмагомедова за то, что он постоянно снимается с боев под различными предлогами. Позже Нурмагомедов и Лобов пересеклись в одном из отелей Нью-Йорка, где первый в окружении толпы своих «приближенных» стал откровенно «докапываться» до Лобова, провокационно класть руки ему на шею, а закончилось все пощечиной.

Мало того, что после этой истории на Хабиба пошел серьезный поток критики за его не слишком мужской поступок, мол, «наехать» толпой на одного вне октагона и «спросить за слова» — это не поведение мужчины. Единоборства только для самозащиты или соревнований, но никак не для нападения. Так еще и Конор Макгрегор после этой истории пришел в бешенство. Показные это эмоции или искренние, мы так и не узнаем, но ирландец решил напасть на автобус в темном Манхэттене именно в отместку за друга.

Другой вопрос, почему во время этого нападения Хабиб так и не вышел из автобуса, а камеры, снимающие нападение, зафиксировали как минимум растерянный (а то и испуганный) взгляд Нурмагомедова.

И лишь когда Макгрегор и представители его команды ушли, Нурмагомедов вышел и обратился к ирландцу на камеру. «Просто скажи мне где. Зачем приходить сюда? Красоваться, как будто хочешь драться или типа того. Просто пришли сообщение! «Приходи сюда, в такое-то место». Вот и все. Без служб безопасности. Без UFC. Без всего. Просто пришли сообщение», — сказал Хабиб.

Так или иначе, подобная история, когда Нурмагомедов показывает себя смелым героем в окружении друзей и не таким уж отважным, когда нападение происходит на него, — не первое. Например, в августе 2015 года в Лас-Вегасе во время турнира WSOF произошла стычка между братьями Нурмагомедовыми и Диасами. И на всех видеороликах видно, что когда один из Диасов бросал бутылку с водой в Хабиба, тот таким уверенным, как с Лобовым, не выглядел, а лишь растерянно стоял. На днях, комментируя предстоящий бой Макгрегора и Нурмагомедова, Нейт Диас в своей провокационной манере припомнил тот случай и даже признался, что дал Хабибу пощечину и тот стерпел.

— Это две маленькие сучки: одному я надрал зад, другому отвесил леща. Я шлепнул Хабиба прямо перед его русскими друзьями, у них у всех были испуганные глаза. Хочу ли я встретиться с победителем? Я и есть победитель, — сказал Диас.

Впрочем, у самого Нурмагомедова несколько иная версия событий:

— Я вам скажу сразу, драки между мужчинами случаются, тут нет ничего такого необычного, — пишет Хабиб, — но так как мы оба бойцы UFC, эта стычка стала большой новостью, вчера мы столкнулись на турнире с Диаcом лицом к лицу, и словесную перепалку первый начал он, и драку он первый начал. Я как профессиональный боец, отдавая себе отчет, что это все происходит там, где куча народу, до конца проявил терпение, так как шел прямой эфир турнира WSOF по телеканалу. Это может подтвердить большое количество свидетелей, не хочу описывать все подробно, но когда все пошло по-крупному, этот чертила бежал три раза от меня. Но клянусь Всевышним, в долгу я не остался и не оставался никогда. Что будет дальше, мы посмотрим. Я уже попросил боя с ним у боссов UFC, но, судя по той скорости, с которой бежал Диаc, тяжело верится, что бой состоится.



Теперь главное, чтобы Хабиб не сошел

Уже известно, что за бой с ирландцем Хабиб получит самый крупный гонорар в истории выступлений российских бойцов в серии UFC и MMA. Отец и тренер Нурмагомедова Абдулманап заявил об этом, пока не имея точных цифр.



— Хабиб за бой с Макгрегором получит рекордную сумму для российского бойца, выступающего в смешанных единоборствах. Давайте дождемся, какие именно гонорары получат бойцы, это официально объявит UFC. Бой с Макгрегором — это блестящая новость! Хабиб находится в хорошей форме. Только Всевышний знает, как пройдет поединок, но Россия вправе ожидать от Хабиба победы над Конором. Хабиб будет готовиться к бою в Сан-Хосе, — сказал Абдулманап.

Впрочем, поклонники UFC уже привыкли, что планы на бой и выход в октагон для Хабиба Нурмагомедова — это не всегда синонимы. Не единожды российский боец отказывался от боев в последний момент, то не успев согнать вес, то почувствовав себя нехорошо. Поэтому поклонников Хабиба размер его гонорара должен заботить, пожалуй, в последнюю очередь.

Самое главное, чтобы на этот раз Нурмагомедов дошел-таки до октагона. Разговоры о гонорарах и о том, как пройдет поединок, не будут стоить ровным счетом ничего, если бой не состоится. В случае с Хабибом этот риск всегда возрастает вдвое.